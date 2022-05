LG-tv's krijgen eind dit jaar ondersteuning voor Google Stadia en GeForce Now

Eind dit jaar krijgen in ieder geval nieuwe LG-tv's ondersteuning voor Google Stadia en GeForce Now. Het lijkt erop dat daarvoor apps voor LG's webOS beschikbaar komen. Of ook oudere tv's ondersteuning krijgen voor de streamingdiensten, is nog niet bekend.

LG noemde de komst van Stadia naar zijn tv's kort bij de presentatie van zijn nieuwe oled-modellen. Volgens The Verge heeft de fabrikant bevestigd dat GeForce Now ook naar LG-tv's komt. Google heeft tegenover 9to5google verduidelijkt dat Stadia pas eind 2021 voor LG-tv's beschikbaar komt.

De gamestreamingdiensten zijn momenteel alleen met externe hardware te gebruiken op tv's, bijvoorbeeld met Googles Chromecast of voor Stadia en de Nvidia Shield voor GeForce Now. Als de LG-tv's ondersteuning voor de diensten krijgen, zal dat waarschijnlijk via een app voor LG's webOS werken. Of de app voor de streamingdiensten ook naar oudere LG-tv's komt, is nog niet bekend. Vooralsnog noemt LG de functionaliteit alleen voor zijn nieuwe 2021-modellen, die later dit jaar uit zullen komen.

Google heeft eerder al aangegeven dat tv's die op Android TV-opvolger Google TV draaien in de eerste helft van dit jaar ondersteuning krijgen voor Stadia. Sony heeft al nieuwe tv's met dat besturingssysteem aangekondigd en die krijgen dus ook Stadia-ondersteuning.