Google en LG brengen Stadia-app uit op televisies met webOS 5.0 of hoger

De Google Stadia-streamingapp is beschikbaar gemaakt voor smart-tv's van LG met WebOS 5.0 of hoger. Via deze app wordt het voor bezitters van dergelijke televisies mogelijk om zonder externe hardware gebruik te maken van de Stadia-dienst.

De app is voor de ondersteunde modellen direct beschikbaar om te downloaden via de LG Content Store, meldt de televisiefabrikant. De tv-modellen met WebOS 5.0 zijn in 2020 geïntroduceerd. Televisies met WebOS 6.0 stammen uit dit jaar. Hogere OS-versies zijn momenteel niet beschikbaar. Hiervoor hadden LG-gebruikers externe hardware, zoals de Google Chromecast, nodig om de Stadia-dienst te kunnen gebruiken.

Met de Google Stadia-app kunnen gebruikers een bibliotheek bestaande uit meer dan tweehonderd games streamen. In tegenstelling tot streamingdiensten als Xbox Game Pass en PlayStation Now moet betaald worden per game. Voor 10 euro per maand kan er wel een Stadia Pro-abonnement gekocht worden, waarin gebruikers korting krijgen op games en elke maand een aantal spellen 'gratis' erbij krijgen. Ook kunnen alleen gebruikers met een Pro-abonnement streamen in 4k en met 5.1-surroundsound. Om games via deze dienst te spelen hebben gebruikers wel een ondersteunde controller nodig.

In januari kondigde LG al aan dat Google Stadia dit jaar beschikbaar komt op diens tv's. Toen beloofde de televisiefabrikant ook dat de streamingdienst GeForce Now beschikbaar zou komen. Die belofte werd vorige maand al waargemaakt.