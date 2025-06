Google Stadia krijgt streamfunctie voor streamen met kleiner groepje gebruikers

Google brengt twee nieuwe streamfuncties uit voor Stadia, waaronder Party Stream. Met deze functie kunnen gebruikers een stream starten en met maximaal negen anderen delen. Voorheen konden gebruikers via Stadia alleen met een YouTube-livestream streamen.

Met Party Stream kunnen gebruikers een groep aanmaken met in totaal tien gebruikers, waarbij de deelnemers zelf streams kunnen starten of de streams van andere deelnemers kunnen bekijken. Er kan één streamer zijn en negen kijkers, of bijvoorbeeld vijf streamers en vijf kijkers, zegt Google volgens XDA Developers.

Streamers krijgen in Party Stream een notificatie als deelnemers de stream bekijken of een bericht achterlaten in de chat. Die chat is door alle Party Stream-deelnemers te zien. Party Stream ondersteunt ook voicechat. Party Stream komt in de komende dagen naar alle gebruikers en is beschikbaar via de desktop en via de Android-browserversie.

Naast Party Stream krijgen gebruikers die met YouTube streamen, de mogelijkheid om te wisselen van game of apparaat tijdens een stream. Voorheen moesten streamers bij elke wisseling van game of apparaat een nieuwe stream starten. De YouTube-URL's waren namelijk gebonden aan die game. Wilde een streamer een ander spel spelen, dan moest hij of zij dus een nieuwe stream starten en die nieuwe URL delen met zijn of haar volgers.

Na de update krijgen streamers bij het wisselen naar een nieuwe game of ander apparaat een Resume Livestream-knop te zien, waarbij de stream verdergaat. Zo hoeven kijkers niet te wisselen naar een nieuwe stream en behoudt de streamer dus zijn of haar kijkers. Naar verwachting krijgen alle Stadia-gebruikers de Resume Livestream-functie binnen een week.

Hoe Party Stream er voor een kijker uitziet (links) en hoe Party Stream er voor een streamer uitziet