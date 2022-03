PlayStation Studios neemt Haven Studios over, ex-Stadia-topvrouw blijft baas

Sony's PlayStation Studios heeft de Canadese ontwikkelaar Haven Studios overgenomen voor een onbekend bedrag. De door Jade Raymon opgerichte studio werkt sinds begin 2021 aan een nog onaangekondigde nieuwe IP voor de PlayStation.

PlayStation Studios is naar eigen zeggen onder de indruk van de kwaliteit en voortgang van Haven Studios en heeft er daarom voor gekozen om het bedrijf over te nemen. Raymond blijft de directeur van de studio. Sony investeerde indirect al eerder in het bedrijf door de ontwikkelaar in te huren voor het maken van de betreffende AAA-multiplayergame. Haven Studios is de achttiende ontwikkelaar die zich aansluit bij PlayStation Studios.

Het bedrijf heeft ruim 60 werknemers die werken aan een live-service PlayStation-game gebaseerd op een 'visie van een evoluerende wereld gefocust op vrijheid, spanning en speelsheid die gamers jaren moet entertainen'. Raymond schrijft: "We zijn van plan om de geweldige mogelijkheden van de PlayStation 5 te gebruiken om nieuwe werelden te creëren."

Haven Studios werd in januari van 2021 opgericht door Raymond. De Canadese gameontwikkelaar werkte eerder voor een Google Stadia-studio en was bij Ubisoft producer van onder meer Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Far Cry 4 en Watch Dogs.