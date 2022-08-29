Sony neemt Savage Game Studios over, gaat aan PlayStation-smartphonegames werken

Sony neemt Savage Game Studios. Deze gameontwikkelaar wordt onderdeel van PlayStation Studios en gaat aan smartphonegames op basis van PlayStation-franchises werken. Het is niet bekend hoeveel Sony voor de studio betaalt.

PlayStation Studios-topman Hermen Hulst schrijft dat het bedrijf 'een definitieve overeenkomst' heeft bereikt om Savage Game Studios over te nemen. De studio voegt zich bij de nieuwe mobiele divisie van PlayStation Studios, die 'onafhankelijk van de consoledivisie zal opereren'. De studio zal zich richten op 'mobiele ervaringen' op basis van nieuwe en bestaande intellectuele eigendommen van PlayStation. Hulst vertelt dat de studio momenteel al bezig is met een liveservice actiespel voor smartphones. Savage-ceo Michail Katkoff zegt dat de titel zich nog in een vroege ontwikkelfase bevindt. Het bedrijf deelt verder nog geen details over de komende game.

Savage Game Studios werd in 2020 opgericht en is vooral gericht op het maken van games voor smartphones. Aan het hoofd staan Michail Katkoff, Nadjim Adjir en Michael McManus, die ervaring hebben bij studio's als Rovio, Zynga, Wargaming en Insomniac.

Volgens Sony worden smartphonegames een aanvulling op de PlayStation- en pc-games waar het bedrijf aan werkt. Hulst bevestigt daarnaast opnieuw dat het bepaalde PlayStation-exclusives ook naar de pc blijft brengen. Het bedrijf bracht onlangs Spider-Man uit voor de pc en deed eerder hetzelfde met onder meer God of War, Horizon: Zero Dawn, Days Gone en Death Stranding. Het bedrijf zei eerder dit jaar dat 'de helft van alle firstparty-PlayStation-games' in 2025 uitkomen voor smartphones of de pc.

PlayStation Studios Savage Game Studios

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 29-08-2022 12:37
39 • submitter: SirRosencrantz

29-08-2022 • 12:37

39

Submitter: SirRosencrantz

Lees meer

Insomniac Games-oprichter Ted Price gaat na drie decennia met pensioen
Insomniac Games-oprichter Ted Price gaat na drie decennia met pensioen Nieuws van 22 januari 2025
Sony bevestigt de helft van zijn geplande liveservicegames uit te stellen
Sony bevestigt de helft van zijn geplande liveservicegames uit te stellen Nieuws van 9 november 2023
Pc-ports van PlayStation-games komen op zijn vroegst een jaar na PS-release uit
Pc-ports van PlayStation-games komen op zijn vroegst een jaar na PS-release uit Nieuws van 5 oktober 2022
Epic Games noemde releasedatum Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor pc
Epic Games noemde releasedatum Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor pc Nieuws van 10 september 2022
Sony gaat PlayStation 5-devkits en -testkits uitlenen aan indie-ontwikkelaars
Sony gaat PlayStation 5-devkits en -testkits uitlenen aan indie-ontwikkelaars Nieuws van 27 juli 2022
Helft van firstparty-PlayStation-releases is in 2025 voor pc of smartphone
Helft van firstparty-PlayStation-releases is in 2025 voor pc of smartphone Nieuws van 27 mei 2022
PlayStation Studios neemt Haven Studios over, ex-Stadia-topvrouw blijft baas
PlayStation Studios neemt Haven Studios over, ex-Stadia-topvrouw blijft baas Nieuws van 21 maart 2022
Sony betaalt 3,6 miljard dollar voor overname Destiny-studio Bungie
Sony betaalt 3,6 miljard dollar voor overname Destiny-studio Bungie Nieuws van 31 januari 2022
Sony lijkt pc-games voortaan uit te geven onder merknaam PlayStation PC
Sony lijkt pc-games voortaan uit te geven onder merknaam PlayStation PC Nieuws van 28 oktober 2021
Sony gaat eigen games onder nieuw PlayStation Studios-merk uitbrengen
Sony gaat eigen games onder nieuw PlayStation Studios-merk uitbrengen Nieuws van 12 mei 2020
Meer producten en artikelen
Games Bedrijfsnieuws Marktontwikkelingen Sony PlayStation Fusies en overnames Mobiele game

Reacties (39)

-Moderatie-faq
39
37
31
1
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Qws 29 augustus 2022 12:44
Dus Sony koopt een game studio, wat nog geen games heeft uitgebracht.

Heel slim.
Ultimus XI @Qws29 augustus 2022 13:13
Het kan zijn dat ze:
1. Een game(concept) in ontwikkeling hebben, waar je makkelijk een ander IP-sausje overheen kunt gooien.
2. Al in opdracht van Sony aan een game werkten en dat Sony n.a.v. resultaten uit de eerste mijlpalen veel potentie zien.
Tjidde @Qws29 augustus 2022 12:47
Personeel met iets van kennis in huis over gaming op telefoons kopen?

Ik weet niet hoe het in de game dev wereld is maar in de "gewone" software wereld is er natuurlijk een te kort waar je u tegen zegt. Dan is een bedrijf overnemen om aan personeel te komen niet eens zo heel gek?
TheVivaldi @Tjidde29 augustus 2022 13:21
Personeel met iets van kennis in huis over gaming op telefoons kopen?
En die heeft Sony niet in huis? Of vergist mijn geheugen me wat betreft de Sony Xperia Play?
loki504 @TheVivaldi29 augustus 2022 13:59
Dat is toch de hardware? Of brachten ze daar ook zelf games op uit?

En 10 jaar veder is natuur veel op de mobiele Gamingmarkt.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 24 juli 2024 05:11]

JBVisual @loki50429 augustus 2022 14:21
Ze brachten er games voor uit, maar allemaal ingekocht. (Een beetje te vergelijken met Apple “Arcade”)
loki504 @JBVisual29 augustus 2022 14:23
Aah ja daar haal je ook geen kennis mee binnen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Qws29 augustus 2022 12:45
Dat kan heel slim zijn wanneer er bv patenten zijn of wanneer de studio werkt aan iets waar hoge verwachtingen rond zijn. Ik neem aan dat Sony echt wel weet wat zij doet en goed onderzoek heeft gedaan of weet jij meer?

[Reactie gewijzigd door Bor op 24 juli 2024 05:11]

Pianist1985 @Qws29 augustus 2022 12:50
Net zoals Moderna 3 jaar terug een farmaceut was die in 7 jaar bestaan nog nooit een middel op de markt had gebracht. Los van hoe je tegen hun producten aan kijkt is het, vanuit het oogpunt van de investeerder, wel een goede zet geweest om daar geld in te stoppen.
Verwijderd @Qws29 augustus 2022 14:21
Ze hebben recentelijk ook Haven game studio overgenomen, deze studio heeft ook nog geen game uitgebracht. Sony weet heus wel wat er in development is en welke meerwaarde dat gaat opleveren.
Seprium @Qws29 augustus 2022 14:59
Sony koop nooit iets zonder daar over na te denken. Haven studios heeft ook nog geen games uit gebracht. En toch heeft Sony ze gekocht. Zal vast iets te maken hebben met wat Sony wel weet en wij niet. :P
kazuka @Verwijderd29 augustus 2022 15:03
Wie zegt dat Jim Ryan de beslissing nam over de prijsverhoging? Dat kan net zo goed een beslissing van hogerop zijn geweest.

Daarnaast heeft Sony al ruime tijd geleden aangekondigd te investeren in het uitbreiden van hun Playstation portfolio en het aanboren van nieuwe markten. Playstation IP's voor mobile is er daar 1 van, GAAS titels en producties op het gebied van film en TV zijn andere voorbeelden. Dit komt naast het groeien en uitbreiden van hun bestaande first party studios en investeringen in bijvoorbeeld PSVR2.
Verwijderd @kazuka29 augustus 2022 15:19
Jim Ryan is de CEO van SIE. Mag je mij vertellen wie er dan nog boven zit.
kazuka @Verwijderd29 augustus 2022 15:22
Ryan rapporteert aan Yoshida, CEO van Sony. https://www.sie.com/en/corporate/release/2019/190212.html
Verwijderd @kazuka29 augustus 2022 15:32
Ik betwijfel ten zeerste dat de hoogste persoon van Sony gaat micromanagen en zegt dat één specifiek product duurder moet worden.

Maar oké, je hebt gelijk, die mogelijkheid is er.
Verwijderd @Verwijderd29 augustus 2022 16:37
Het is niet 1 product, bijna alle producten van Sony zijn in Europa 10% duurder geworden.
YangWenli @Verwijderd29 augustus 2022 21:52
Met de inflatie en de zakkende € snap ik dat wel. En Sony is de eerste maar zal niet de laatste zijn.
VonDudenstein @Verwijderd30 augustus 2022 09:58
Ik betwijfel ten zeerste dat de hoogste persoon van Sony gaat micromanagen en zegt dat één specifiek product duurder moet worden.
Beslissingen nemen is niet hetzelfde micromanagen. En deze prijsverhoging is verre van een 'micro dingetje'. Waarschijnlijk een van de moeilijkste beslisisngen van de afgelopen paar jaar.

Ik gok dat het advies van de CFO direct aan Shuhei is gedaan met JIm Ryan in CC? Miss mag Ryan er nog wat over zeggen, maar blij zal hij er niet mee zijn omdat het onverkoopbaar is. Zelfs de mensen die het uiteindelijk snappen zijn nog steeds geirriteerd.
Yzord 29 augustus 2022 13:40
Wat mijn enorm intrigeert is hoe de game markt zich ontwikkelt (en dan niet de goede kant op). Ineens moeten multinationals allerlei gamestudio's overkopen om er bij te horen ofzo? Ik miszie de totale visie eigenlijk. Haastig en met bakken geld worden gamestudio's gekoppeld aan multinationals en als ik zo'n patroon zie en volg dan komt daar normaliter weinig goeds uit.

Waar gaan we heen met gamen?
Berlinetta @Yzord29 augustus 2022 14:52
We gaan naar free-to-play microtransactions toe. De meeste mensen willen dat dus dan gebeurd dat ook.

Ik heb van diverse hoeken gehoord dat men te lui is om een fysiek ding erin te stoppen om een game te spelen en dat men het te duur vindt. (Don't shoot the messenger)
Wolfos
@Yzord29 augustus 2022 14:59
De industrie heeft een aantal hele goede jaren achter de rug, en dat word op deze manier geinvesteerd. Toch de makkelijkste manier om te groeien.
Bulls
29 augustus 2022 12:46
Alles verwaterd op gaming gebied. Al die mobile games met hun verdienmodel, ik snap niet dat ze zo populair zijn :?
batjes @Bulls29 augustus 2022 13:03
Mensen houden veelal van simpel tijdsverdrijf, het liefst zonder al te veel na te denken. Daar sluiten vele mobiele games goed op aan (helemaal met die hersenloze tutorials en alle hints zodat je eigenlijk een semi-interactief plaatjesboek aan het doen bent).

Daarnaast heeft bijna iedereen een smartphone en zijn consoles / pc's echt in de minderheid. Er zijn miljarden smartphones tegenover een paar honderd miljoen consoles + gamePC's.
tweakuwe @batjes29 augustus 2022 13:15
Wat jij noemt, en onderschat ook niet het belang van zonder moeite het spel kunnen wegleggen en opstarten. Even een minuutje spelen tot je de bus uit moet en dan zonder issue het spel kunnen wegklikken is ook wat waard. Veel mobiele games zijn ideaal voor zulke 'dode momenten'.
batjes @tweakuwe29 augustus 2022 13:22
Genoeg PC games ook. Zo is OpenTTD bv ook beschikbaar op Android en het speelt best lekker weg, af en toe ff paar minuutjes wat bouwen of toekijken. Bloons TD is van origine ook een 'PC/Flash' game.

Spellen zoals Rimworld, Darkest Dungeon, City Skylines en genoeg andere games zouden naar mijn mening met een wat aangepast UI ook prima speelbaar moeten zijn op de mobiele telefoon.

Ze zijn er wel, maar ik denk dat het zo min mogelijk nadenken op automatische piloot spelen een belangrijker punt is in de mobiele games markt.
Tjidde @batjes29 augustus 2022 14:14
Beetje random op je scherm tikken terwijl je eigenlijk niet hoeft na te denken is voor veel mensen een verademing.

Ik zoek altijd wel iets van diepgang in mijn games. Mijn hersendode momenten besteed ik aan random YT video's kijken/luisteren.

Ik kan mega veel games bedenken die het goed zouden kunnen doen op een telefoon, maar die zijn vaak net te complex om snel in en uit te stappen.

TTD of City Skyline(de andere 2 heb ik nooit gespeeld van de groep die je noemt) moet ik elke keer inkomen als ik het ga spelen. Ik zou dan niet in de bus hebben ooh ik heb 5minuten ik ga even een bepaald stuk van mijn project in uitwerken of omgooien.

Terwijl een spel met random tikken zo is opgezet je in 5minuten extreem veel kan doen en dan moet je wachten of betalen voor het spel te versnellen. Wat denk ik extreem veel gebeurd. Anders zouden niet elke game studio en hun moeder een mobiel spel hebben met microtransacties.

Ik ben wel bang er een punt komt dat echt grote games maken er niet meer inzit want daar verdienen ze te weinig aan. Ook al heb je veel mensen die het wel willen spelen maar ze leveren te weinig op, zeker single player games daar kan je weinig microtransacties in stoppen. Buiten een beetje DLC. Bij multiplayer kan je alleen al met skins extreem veel geld verdienen, want mensen willen er uniek uitzien. Laat staan als er iets van Pay to Win in zit. In dat soort gevallen zetten ze hun marketing in op Whales.
tweakuwe @Tjidde29 augustus 2022 14:37
Ik denk dat er wel een markt voor grote single players blijft bestaan. Maar hopelijk worden die eens wat minder afgerekend op zaken als graphics. Daar gaat gewoon een hoop ontwikkelkosten in zitten. Tot nu toe konden de ontwikkel budgetten voor games steeds groeien omdat de markt voor gamers ook continue groeide (prijzen voor games zijn aardig gedaald als je inflatie meeneemt). De markt groeit nu misschien niet zo hard meer omdat een dee lvan de markt meer bezig is met simpele mobile games, maar dat betekent niet dat er geen markt meer is waar prima te verdienen valt. Het betekend enkel dat er op ontwikkelkosten bezuinigd moet worden.

Gelukkig tonen indie ontwikkelaars dat ook met minder budget er nog altijd briljante games kunnen komen _/-\o_
YangWenli @tweakuwe29 augustus 2022 21:55
Disco Elysium is zo'n beetje de beste game die ik de afgelopen jaren heb gespeeld en het had nog niet 1% van het marketing budget van een AAA spel :*)
Jeffrey_KL @batjes29 augustus 2022 16:58
Die spellen die je noemt zijn niet echt spellen om een paar minuten te spelen. OpenTTD, rimworld en skylines zijn spellen waar ik meestal project georiënteerd speel. Niet iets wat je lekker een paar minuten kan doen.
SinergyX
29 augustus 2022 13:13
Het bedrijf zei eerder dit jaar dat 'de helft van alle firstparty-PlayStation-games' in 2025 uitkomen voor smartphones of de pc.

Maar wordt zo'n game dan ook meteen in 'doel' van een smartphone game gemaakt? Krijgen we dan niveau Diablo Immortal, maar als Diablo 4 'volwaardige' game?
Tjidde @SinergyX29 augustus 2022 14:18
Ik denk eerder Diablo achtig.

Al ben ik wel bang dat Diablo 4 zo weinig oplevert dat zelfs als het winstgevende is, Blizzard 2 keer nadenkt over Diablo 5. Zeker als de kraan blijft lopen bij Immortal met vrij simpele updates.

Als dat een trend gaat worden binnen de game dev wereld, zie ik het zuur in.
uchiha tijntje 29 augustus 2022 13:04
Naast alle tv series en films van hun IP’s ben ik benieuwd of ze hun IP’s ook als mobile game gaan uitbrengen. Zou wel een slimme keuze zijn want de mobile market is wel enorm. De vijver is echt te klein aan het worden om je als bedrijf enkel te focussen op de console markt. En dat merk je. Focus op PC, cloud en mobile is de trend die we steeds meer gaan zien.
clique 29 augustus 2022 14:29
Gelukkig kan ik, als ik m'n controller meeneem, alle naar pc geportte PS exclusives al op m'n telefoon
spelen.
Lang leve GFN

[Reactie gewijzigd door clique op 24 juli 2024 05:11]

Linksquest Moderator Spielerij
29 augustus 2022 16:17
Ben benieuwd hoe deze game gaan uitzien, vooral omdat ik van Savage nog niet had gehoord.
Cowboy_Henk 29 augustus 2022 17:00
The Last Of Us Part 1 Mobile Edition ofzo;
AlphaWierie 29 augustus 2022 13:38
Mooi dat Sony dit soort aankopen doet. Geen bekende titels. Lekker expertise en kennis inkopen en vervolgens eigen games hiermee te ontwikkelen.
Dit staat echt in schril contrast met wat Microsoft doet met massaal gigantische gevestigde namen op te kopen.

[Reactie gewijzigd door AlphaWierie op 24 juli 2024 05:11]

VonDudenstein @Loller130 augustus 2022 10:20
Ja inderdaad, NixxeN is zo'n gevestigde naam dat je het verkeerd schrijft :P
Nixxes is gewoon een support studio met 55 mens, die hoofdzakelijk voor PS -> PC is gehaald. Niet zo overdrijven joh.

Bungie is een grotere en ook wel een gevestigde naan. Komt imo niet in de buurt van heel Bethesda en ActiBlizz, maar dat terzijde.
-> DIT soort aankopen, DIT staat in schril contrast. Er wordt toch niet gezegd dat AL Sony's aankopen per definitie beter zijn dan die van MSFT?

Niet elke mening hoeft meteen weer oorlog te zijn.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.