Sony neemt Savage Game Studios over, gaat aan PlayStation-smartphonegames werken

Sony neemt Savage Game Studios. Deze gameontwikkelaar wordt onderdeel van PlayStation Studios en gaat aan smartphonegames op basis van PlayStation-franchises werken. Het is niet bekend hoeveel Sony voor de studio betaalt.

PlayStation Studios-topman Hermen Hulst schrijft dat het bedrijf 'een definitieve overeenkomst' heeft bereikt om Savage Game Studios over te nemen. De studio voegt zich bij de nieuwe mobiele divisie van PlayStation Studios, die 'onafhankelijk van de consoledivisie zal opereren'. De studio zal zich richten op 'mobiele ervaringen' op basis van nieuwe en bestaande intellectuele eigendommen van PlayStation. Hulst vertelt dat de studio momenteel al bezig is met een liveservice actiespel voor smartphones. Savage-ceo Michail Katkoff zegt dat de titel zich nog in een vroege ontwikkelfase bevindt. Het bedrijf deelt verder nog geen details over de komende game.

Savage Game Studios werd in 2020 opgericht en is vooral gericht op het maken van games voor smartphones. Aan het hoofd staan Michail Katkoff, Nadjim Adjir en Michael McManus, die ervaring hebben bij studio's als Rovio, Zynga, Wargaming en Insomniac.

Volgens Sony worden smartphonegames een aanvulling op de PlayStation- en pc-games waar het bedrijf aan werkt. Hulst bevestigt daarnaast opnieuw dat het bepaalde PlayStation-exclusives ook naar de pc blijft brengen. Het bedrijf bracht onlangs Spider-Man uit voor de pc en deed eerder hetzelfde met onder meer God of War, Horizon: Zero Dawn, Days Gone en Death Stranding. Het bedrijf zei eerder dit jaar dat 'de helft van alle firstparty-PlayStation-games' in 2025 uitkomen voor smartphones of de pc.