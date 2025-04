Epic Games noemde releasedatum Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor pc

De Uncharted: Legacy of Thieves Collection komt op 19 oktober uit voor de pc. Dat blijkt uit een vermelding op de Epic Games Store, die inmiddels weer is verwijderd. Sony maakte eerder al bekend dat de game in 2022 naar de pc komt.

De releasedatum werd vermeld op de Uncharted-pagina van de Epic Games Store, merkte onder andere IGN op. In een nieuwe sectie deelde Epic Games details over een pre-orderbonus voor het spel, waarbij ook de releasedatum werd vermeld. "De Uncharted: Legacy of Thieves Collection, geremasterd en geoptimaliseerd voor pc, komt op 19 oktober uit in de Epic Games Store", zo luidde de tekst. Inmiddels is deze releasedatum verwijderd.

Op de webpagina werd daarnaast vermeld dat gebruikers die het spel vooruitbestellen een Fortnite-glider krijgen. Die wordt gebaseerd op het watervliegtuig van Uncharted-personage Sully. Ook dit is echter uit de listing gehaald. De optie om het spel vooruit te bestellen, lijkt ook te zijn verdwenen.

Sony en Naughty Dog brachten de Uncharted: Legacy of Thieves Collection eerder dit jaar al uit voor de PlayStation 5. Het betreft een bundel van Uncharted 4 en Uncharted: The Lost Legacy. Eerder werd al bekend dat de game dit jaar ook uitkomt voor de pc, via Steam en de Epic Games Store. Een concrete releasedatum werd eerder nog niet gecommuniceerd.