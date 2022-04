Epic: pc-versie Uncharted: Legacy of Thieves Collection verschijnt op 20 juni

De pc-versie van de remasterbundel van Uncharted 4: A Thief's End en de standalone-uitbreiding The Lost Legacy verschijnt op 20 juni in de Epic Games Store. Epic meldt dat in een blog. De bundel komt ook naar Steam, maar daar is nog geen datum te zien.

Sony heeft nog niets gezegd over de verschijningsdatum van Uncharted: Legacy of Thieves Collection, maar Epic noemt de datum van 20 juni in een blog over komende releases. Het is voor het eerst dat er een Uncharted-game verschijnt voor Windows. Vorig jaar in september werd de bundel aangekondigd.

Technische details over de pc-versie zijn nog niet bekend. De PlayStation 5-versie van de bundel voorzag beide games van een 60fps-modus met 1440p-resolutie en een 120fps-modus in 1080p. Ook heeft de consoleversie een native 4k-modus die op 30fps draait. Naast de resolutie en framerates is er weinig veranderd, concludeerde Digital Foundry.

De PlayStation-versies van de games zijn door Sony-studio Naughty Dog ontwikkeld. Iron Galaxy is verantwoordelijk voor de port naar Windows. Die studio heeft in het verleden ook bijgedragen aan het porten van Bethesda's Skyrim naar de Nintendo Switch.