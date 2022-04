'Sony gaat zelf demo’s maken voor sommige games op Playstation Plus Premium'

Sony gaat zelf tijdsgebonden demo’s ontwikkelen voor sommige nieuwe games die het aanbiedt op Playstation Plus Premium. Dat schrijft de hoofdredacteur van Kotaku nadat bekendraakte dat Sony deze demo’s bij sommige games op Playstation Plus Premium zal verplichten.

Eerder deze week kwam aan het licht dat ontwikkelaars, die nieuwe games ontwikkelen met een 'wholesale'-kostprijs boven de 33 euro per titel, door Sony verplicht zullen worden om tijdsgebonden demo’s te voorzien. De demo’s zullen worden gebruikt in het aankomende Playstation Plus Premium-abonnement.

De hoofdredacteur van Kotaku, Ethan Gach, schrijft nu op Twitter dat Sony zelf deze tijdsgebonden demo’s zal ontwikkelen. Dit zou extra werk moeten besparen, maar de maatregel brengt volgens Gach ook zorgen bij gameontwikkelaars met zich mee. Die vrezen immers dat Sony een deel van de winst van een game, zal willen opstrijken. Het bedrijf heeft nog niet officieel gereageerd op het nieuws van zowel de ontwikkeling, als van de tijdsgebonden demo's.

Uit de eerdere berichtgeving blijkt dat de tijdsgebonden demo's minstens twee uur lang moeten zijn. Gameontwikkelaars kunne de trials tot drie maanden na de introductie van een game indienen bij Sony. Het bedrijf zal ze dan gebruiken voor zijn PlayStation Plus Premium-abonnementsformule waar de demo’s voor minstens 12 maanden te downloaden zullen zijn. De maatregel is naar verluidt niet retroactief. Dat wil zeggen dat al uitgebrachte games niet van een soortgelijke tijdsgebonden demo moeten worden voorzien. De maatregel geldt ook niet voor bestaande of aankomende PlayStation VR-games. Ontwikkelaars kunnen ook aangepaste demo’s insturen in plaats de tijdsgebonden versies. Die zal Sony dan stuk voor stuk controleren en toelaten tot het platform.

Eind maart kondigde Sony aan dat het nieuwe PlayStation Plus-abonnementen ging uitbrengen, genaamd PlayStation Plus Essential, Extra en Premium. PlayStation Plus Essential gaat 8,99 kosten en vervangt het huidige Playstation Plus-abonnement. Spelers krijgen daarbij nog steeds twee gratis games per maand, cloudopslag voor savegames en online multiplayer. PlayStation Plus Extra kost 13,99 euro per maand en daarvoor kunnen gebruikers extra games downloaden uit een catalogus van 400 PS4- en PS5-games. Premium gaat 16,99 euro kosten. Daarmee kunnen spelers ook 340 games voor de PlayStation 3 streamen. Daarnaast komt er een 'catalogus van geliefde klassiekers' beschikbaar voor zowel streaming als downloads van games voor de originele PlayStation, de PS2 en de PSP. Verder is het mogelijk om trialversies te spelen om te kijken of een game voldoet aan de verwachtingen van spelers. Het bestaande PlayStation Now-pakket verdwijnt. De nieuwe abonnementsformules komen op 22 juni naar Europa.