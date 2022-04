Vermeende renders Sony WH-1000XM5-hoofdtelefoon verschijnen online

De Duits-Oostenrijkse website TechnikNews heeft renders en wat specificaties gedeeld van de vermeende WH-1000XM5. De nieuwe hoofdtelefoon in de populaire productserie van Sony heeft een sterk vernieuwd ontwerp ten opzichte van voorgangers.

Het nieuwe ontwerp, dat volgens de site in zwart en zilver verkrijgbaar zal zijn, valt het meeste op. Het geheel oog gladder en minimalistischer en de scharnieren boven de oorschelpen, waardoor de koptelefoon meer 'in te vouwen' was, zijn er niet meer. Ook stelt TechnikNews dat de renders 'suggereren' dat de aan-uitknop een schuifknop is geworden.

Sony heeft het ontwerp dat het nu nog gebruikt met de WH-1000XM4 lange tijd niet veel aangepast: de MDR-100AAP uit 2015 had het, het werd lichtelijk gewijzigd voor de MDR-1000X in 2016 en de daaropvolgende WH-1000XM2, XM3 en XM4 kregen nauwelijks aanpassingen. Dit zou dus de grootste stijlwijziging in de serie zijn sinds 2015.

Naast het nieuwe ontwerp claimen de bronnen van de site dat de koptelefoon een accuduur van 40 uur heeft met noisecanceling actief en dat hij in 3,5 uur opgeladen kan worden. Ten opzichte van zijn voorganger, de WH-1000XM4, is de accuduur dus verlengd met tien uur, maar het volledig opladen duurt ook een half uurtje langer.

TechnikNews meldt verder dat de active noise canceling aangedreven wordt door twee processoren, waar dat bij voorgangers vermoedelijk dan eentje was. Noisecanceling geschiedt verder met behulp van drie microfoons. De drivers zijn ook vervangen, maar meer informatie daarover is er niet. De bluetoothversie is opgeschroefd naar 5.2 en de 3,5mm-input en usb-c-poort zijn onverminderd aanwezig. Details over uitgebreidere codec-ondersteuning zijn er niet.

Volgens een 'retailbron' van TechnikNews is de release van de nieuwe koptelefoon ophanden. Een prijs voor de koptelefoon is niet bekend. Ten tijde van de release kostte de WH-1000XM4 zo'n 380 euro.

Meer afbeeldingen zijn te vinden in het artikel van TechnikNews