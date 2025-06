Sony kondigt MDR-M1-hoofdtelefoon aan, opvolger van de MDR-7506

Sony komt met een opvolger van de MDR-7506-hoofdtelefoon. De MDR-M1 is een gesloten hoofdtelefoon voor voornamelijk professionele gebruikers.

Sony toont de MDR-M1 tijdens de IFA-beurs in Berlijn. Dat is een studiohoofdtelefoon die gezien wordt als een opvolger van de klassieke MDR-7506. Het nieuwe model in de Micro Dynamic Range-serie M1 heeft een betere driver van veertig millimeter die een frequentie van tussen de 5Hz tot 80 kHz kan weergeven.

Gebruikers kunnen de oorkussens van het model vervangen, net als de kabel, die nu afneembaar is. De MDR-M1 wordt met twee kabels geleverd; een van 1,2 meter en een van 2,3 meter, waarvan die laatste een 6,3mm-plug heeft. De hoofdtelefoon weegt 223 gram inclusief de kabel.

Het apparaat komt op 7 oktober beschikbaar en kost 249 euro.