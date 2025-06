Beyerdynamic brengt MMX 330 Pro uit, een aangepaste MMX 300 met open-backontwerp

Audiofabrikant Beyerdynamic heeft de MMX 330 Pro aangekondigd. Dat is een aangepaste versie van de MMX 300 Pro, met het grote verschil dat het nieuwe model een open-backontwerp heeft. Dat laat meer geluid en lucht toe door de schelpen.

De Duitse fabrikant toont de MMX 330 Pro tijdens de IFA-beurs in Berlijn. Het gaat om een hoofdtelefoon met een microfoonarm die vooral op gamers is gericht. Het model is nagenoeg hetzelfde als de MMX 300 Pro die het bedrijf twee maanden geleden al toonde. Ook de 330 Pro heeft twee Stellar.45-drivers van 45mm en een geïntegreerde condensatormicrofoon. Net als het eerdere model heeft de hoofdtelefoon twee 3,5mm-jacks waarvan er een voor de geluidsuitvoer is en de andere voor de microfooningang.

Het grote verschil met de MMX 300 Pro is dat dat model afgesloten oorschelpen had. De MMX 330 Pro heeft daarentegen een zogenaamd open-backontwerp waarbij er geluid door de schelpen heen kan komen. Dat maakt het mogelijk om omgevingsgeluid te blijven horen. Ook houdt dat minder warmte vast. De oorschelpen en de hoofdband kunnen worden vervangen.

De hoofdtelefoon is per direct te koop. Het apparaat kost 299 euro, net als zijn gesloten voorganger.