Aantal Nederlandse overheidssites dat voldoet aan toegankelijkheidseisen stijgt

Het aantal Nederlandse overheidswebsites dat volledig voldoet aan alle toegankelijkheidseisen is sinds vorig jaar met achtien procent toegenomen. Dat zijn er nu 521. Het aantal websites en apps dat aan de minimale wettelijke eisen voldoet bleef procentueel gelijk sinds eind 2023.

Dat blijkt uit de Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat houdt het Dashboard DigiToegankelijk bij, waarop staat welke websites en diensten van de Nederlandse overheid voldoen aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Een website kan daarin een status krijgen tussen A en E.

Volgens de wet moeten sites en apps minimaal een A-, B- of C-status hebben. DigiToegankelijk zegt dat er in de eerste helft van 2024 procentueel evenveel diensten zijn die aan die wettelijke verplichting voldoen als eind 2023. Dat waren er toen 3513, maar dat liep in de eerste zes maanden terug naar 3423. Er verdwenen echter ook meerdere verouderde websites die niet aan de eisen voldeden. In totaal staan er nu 8874 websites en apps in het dashboard.

Volgens DigiToegankelijk zijn er 521 websites die in Nederland de A-status hebben gehaald. Er zijn 2181 websites met een B-status, een groei van meer dan 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal websites met een C-status daalde met ruim 45 procent naar 721. Dat heeft met name te maken met nieuw beleid, waarbij websites automatisch een D-status krijgen als de C-status langer dan een half jaar duurt. Dat gebeurde in april, waardoor veel websites werden 'gedowngraded'.

Het aantal toegankelijkheidsverklaringen groeide ook. Niet iedere website of app heeft die. DigiToegankelijk zegt dat dat onder andere komt omdat leveranciers van websites hun onderzoeken vaker beschikbaar stellen. Ook stuurt de organisatie meer waarschuwingen naar beheerders.