Microsoft implementeert hashingtool in Bing die wraakpornobeelden blokkeert

Microsoft implementeert een nieuwe technologie in zoekmachine Bing om wraakporno tegen te gaan. Het gebruikt daarvoor een technologie verwant aan die om kindermisbruikmateriaal te verwijderen.

Microsoft schrijft dat het gaat samenwerken met StopNCII. Dat is een tool die gemaakt is om wraakporno tegen te gaan. Het bedrijf gaat dat platform integreren in Bing. Dat gebeurt aanvankelijk met een pilot. Daar begon Microsoft overigens al eerder dit jaar mee, maar zonder dat te melden. Sindsdien heeft het bedrijf naar eigen zeggen 268.899 afbeeldingen uit de zoekmachine verwijderd.

StopNCII is een tool waarmee gebruikers een hash kunnen maken van een afbeelding. NCII staat in dit geval voor non-consensual intimate imagery, een neutrale term voor wraakporno. Gebruikers kunnen StopNCII gebruiken om lokaal een hash te genereren van bijvoorbeeld naaktbeelden die ze zelf hebben gemaakt, maar ook van afbeeldingen die ze ergens online vinden en die bijvoorbeeld een rancuneuze ex heeft geüpload. Ook kunnen gebruikers AI-gegenereerde afbeeldingen en videobeelden op die manier hashen.

De hash wordt alleen op een lokaal apparaat aangemaakt en wordt vervolgens in een database gezet. De StopNCII-database wordt uitgebaat door de Britse nonprofitorganisatie South West Grid for Learning of SWGfL, die opkomt voor digitale belangen van jongeren. Die kan toegang tot de database verlenen aan partijen zoals Microsoft, maar ook andere techbedrijven. Zij kunnen vervolgens beelden met die hash opsporen en blokkeren.

Die methode is vergelijkbaar met bestaande tools die techbedrijven inzetten om kindermisbruikafbeeldingen op te sporen. Dat is niet toevallig: StopNCII is gebaseerd op PhotoDNA, de technologie die Microsoft zelf ontwikkelde en inmiddels beschikbaar heeft gesteld aan meerdere bedrijven. Tweakers schreef in 2022 al een achtergrondartikel over hoe dat scannen naar misbruikmateriaal werkt.

Microsoft doneerde de PhotoDNA-technologie eerder dit jaar aan StopNCII. Het bedrijf zegt dat het maken van wraakpornobeelden of AI-gegenereerde seksuele afbeeldingen tegen zijn gebruikersvoorwaarden in gaat.