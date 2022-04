Scannen naar kinderporno - Zo werken de tools

Het feit dat je tijdens het googelen niet zomaar op afbeeldingen van kindermisbruik stuit, is een van die typische onzichtbare vormen van magie onder de internetmotorkap. Imagehosters, e-mail- en clouddiensten, zoekmachines, de meeste van hen gebruiken technologieën die kinderpornoplaatjes detecteren en verwijderen. Toch zijn die plannen, ondanks hun goede intenties, niet onomstreden. Apple kreeg vorig jaar veel kritiek op het plan om iPhones lokaal te scannen op kindermisbruikafbeeldingen en onlangs introduceerde het Nederlandse Expertisecentrum Online Kindermisbruik een tool die grote delen van het openbare internet scant op alle afbeeldingen waar mogelijk kindermisbruik op staat, met 'zo'n tachtig procent nauwkeurigheid'. En die andere twintig procent? De 'privacy wordt goed gewaarborgd', hoor je overal, maar bij kinderporno is ieder valspositief resultaat er een te veel. In dit artikel kijken we naar de verschillende technologieën voor 'csam-scanning', welke bedrijven die inzetten en wat de voor- en nadelen zijn.