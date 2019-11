Onderzoek: kinderporno nog steeds vindbaar via Microsoft Bing

Het blijkt mogelijk te zijn om kinderporno te vinden met Microsofts zoekmachine Bing. The New York Times deed hier onderzoek naar en kon tientallen afbeeldingen vinden. Microsoft stelt dat er een fout in de zoekalgoritmes zat.

Om onderzoek te kunnen doen naar kinderporno ontwikkelde The New York Times een programma waarmee automatisch gezocht kan worden naar afbeeldingen, zonder deze op het scherm te tonen. Om kinderporno te kunnen detecteren werd er gebruikgemaakt van tientallen zoekopdrachten die iets te maken hadden met het onderwerp, waarna de afbeelding-url's die Bing terugstuurde werden verzameld. Zo kon de Amerikaanse krant links naar afbeeldingen verzamelen zonder zelf de afbeeldingen in te hoeven laden in de browser.

Na het detecteren van de afbeelding-url's, werden deze doorgestuurd naar PhotoDNA, het door Microsoft zelf ontwikkelde programma waarmee content gefilterd kan worden op basis van het herkennen van afbeeldingen. In veel gevallen werd een match genoteerd, wat betekent dat het om bekende beelden van kinderporno ging. Omdat Yahoo en DuckDuckGo gebruikmaken van de zoekmachine van Bing, waren de beelden ook bij deze bedrijven vindbaar.

Na de vondst werden de url's doorgestuurd naar onder meer het Canadian Center for Child Protection, dat zich bezighoudt met het opsporen en tegengaan van kinderporno. De organisatie gaf aan dat er inderdaad kinderporno op de gevonden beelden staat. The New York Times kon bij Googles zoekmachine niets vinden, maar volgens het Canadian Center for Child Protection wordt ook daar soms nog kinderporno gevonden. In sommige gevallen zou Google daarbij aanvankelijk hebben geweigerd de beelden te verwijderen.

In een reactie liet Microsoft aan The New York Times weten dat kinderporno gevonden kon worden via de zoekmachine door een fout in de algoritmes. Microsoft zegt dat dit inmiddels is hersteld, waardoor de beelden niet langer vindbaar moeten zijn.