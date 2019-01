Zoekmachine Bing is opnieuw bereikbaar in China na blokkade door overheid

Bing is opnieuw online in China. De overheid had de toegang tot de zoekmachine van Microsoft tijdelijk geblokkeerd vanwege 'illegale content', in China een veelgebruikt argument om censuur door te voeren.

Amper één dag nadat China de zoekmachine in een deel van het land blokkeerde, is Bing weer normaal bereikbaar in de volksrepubliek. Sinds Google in 2011 in de ban werd gedaan, is Bing de enige zoekmachine van een niet-Chinees bedrijf die door de Chinese bevolking kan worden gebruikt. Om actief te kunnen zijn in China, past Microsoft zelfcensuur toe op de zoekresultaten van Bing, zodat het voldoet aan de strenge wetgeving van het land, die ook bekendstaat als The Great Firewall.

Volgens de Financial Times heeft China Unicom, een grote telecomoperator in handen van de staat, van de Chinese overheid opdracht gekregen om Bing te blokkeren. Als reden wordt 'illegale content' aangevoerd, zo meldt de krant op basis van een anonieme bron. Vrijdag verklaarde een woordvoerder van Microsoft tegenover Business Insider dat 'de toegang tot de zoekmachine hersteld is'. Meer commentaar op de kwestie geeft Microsoft niet.

Waarom Bing na één dag alweer online is in China, is niet duidelijk. Het is in het verleden wel vaker gebeurd dat websites tijdelijk worden geblokkeerd, om daarna terug te keren. Diensten als Google, Facebook, Twitter en WhatsApp zijn echter voor onbepaalde tijd geblokkeerd.