De Chinese overheid lijkt Microsoft-zoekmachine Bing te blokkeren. De zoekmachine is in een deel van China niet te bereiken. Microsoft onderzoekt de zaak, de Chinese overheid heeft vooralsnog geen commentaar.

Microsoft censureert zoekresultaten in Bing al jaren volgens de regels van censuur van de Chinese overheid om actief te kunnen zijn in het land met bijna 1,4 miljard inwoners. Chinese gebruikers merkten woensdagavond lokale tijd op dat de zoekmachine offline leek te zijn, meldt The New York Times. Bing is niet in heel China onbereikbaar. Dat kan erop wijzen dat het geen algehele blokkade is, maar soms duurt het even voor een blokkade in het hele land werkt, merkt de krant op.

Het is onbekend waarom de Chinese overheid Bing zou willen blokkeren. Er is geen recent conflict bekend tussen de Chinese overheid en Microsoft. Het is onbekend hoeveel bezoekers de zoekmachine heeft in China, waar het onder meer concurreert met Chinese bedrijven als Baidu.

Microsoft zegt te hebben gezien dat Bing niet beschikbaar is in China en zegt de zaak in onderzoek te hebben. De internetregulator van China, Office of the Central Cyberspace Affairs Commission, geeft geen commentaar op de kwestie.