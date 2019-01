Apple haalt tweehonderd mensen van project voor zelfrijdende auto's af

Apple heeft deze week tweehonderd mensen van het project afgehaald om software voor zelfrijdende auto's te maken. Dat heeft de fabrikant bevestigd na berichtgeving van CNBC. Sommige van die mensen zijn ontslagen, anderen gaan verder op een andere plek binnen Apple.

Apple bevestigt de stap tegenover CNBC. "Terwijl het team zich richt op diverse belangrijke punten in 2019, verplaatsen we sommige teams naar projecten elders in het bedrijf, waar ze machine learning en andere initiatieven binnen Apple zullen ondersteunen", aldus een woordvoerder.

De verandering komt volgens bronnen van de Amerikaanse tv-zender doordat de afdeling een nieuwe baas heeft. Doug Field kwam een half jaar geleden over van Tesla om de ontwikkeling van software voor zelfrijdende auto's binnen Apple, ook bekend als Project Titan, te leiden. Het is onbekend hoeveel mensen in totaal aan het project werken.

Afgelopen jaren kwam diverse keren informatie naar buiten over het Apple-project. Anderhalf jaar geleden zei directeur Tim Cook dat Apple inderdaad werkt aan software voor zelfrijdende auto's. Het lijkt erop dat de Amerikaanse elektronicamaker niet zelf een auto aan het maken is. Volgens de Apple-ceo is het maken van systemen voor autonome auto's een van de grootste uitdagingen als het gaat om kunstmatige intelligentie. Hij spreekt over 'de moeder aller ai-projecten'.