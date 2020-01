'Apple koopt Amerikaanse start-up voor beeldherkenning op apparaat'

Apple heeft naar verluidt Xnor.ai gekocht, een start-up die zich toelegt op het ontwikkelen van toepassingen voor kunstmatige intelligentie als beeldherkenning die kan functioneren zonder verbinding met een server.

Apple en Xnor.ai hebben de overname niet bevestigd, maar Geekwire claimt het te hebben gehoord van diverse bronnen. De site heeft bovendien een overheidsdocument gezien in de staat Delaware van vorige week die een eigendomswissel aanduidt. Daarnaast is Geekwire bij het bedrijf langsgeweest en er is een verhuizing gaande, zo zegt de auteur.

Xnor.ai maakt toepassingen voor kunstmatige intelligentie die ontwikkelaars in apps kunnen zetten. Daarmee is bijvoorbeeld beeldherkenning mogelijk zonder verbinding met servers. Vaak vereisen toepassingen voor kunstmatige intelligentie een internetverbinding, waaronder Apples eigen digitale assistent Siri, maar Apple heeft interesse om dat op het apparaat te laten draaien om zo de privacy van gebruikers te waarborgen.

Het is onbekend of het Apple te doen zou zijn om de technologie van Xnor.ai of om de mensen. De start-up komt voort uit een fonds van Microsoft-oprichter Paul Allen voor het stimuleren van start-ups op het gebied van kunstmatige intelligentie.