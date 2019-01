Apple-ceo Tim Cook: er zijn toezichthouders voor datahandelaren nodig

Er zijn 'verrekenkantoren' nodig die datahandelbedrijven keuren en die alle transacties van persoonlijke data bijhouden. Dat zegt Apple-ceo Tim Cook in een artikel in het magazine Time. De Amerikaanse FTC zou dat kantoor moeten opzetten.

Zo'n verrekenkantoor kan alle transacties van online privédata bijhouden en consumenten inzage daarin geven, zegt Cook in het artikel. Dat is volgens hem nodig, omdat de handel in privédata nu buiten het zicht van consumenten, overheden en toezichthouders gebeurt. Een verrekenkantoor kan dat oplossen, denkt Cook.

De Apple-voorman pleit ook voor Amerikaanse wetgeving op het gebied van privacy. Europa heeft de AVG en de E-Privacy-verordening komt eraan, maar de Verenigde Staten hebben dergelijke wetgeving niet.

Beide dingen zijn noodzakelijk om van technologie iets goeds te maken, vindt Cook. "Technologie heeft de potentie om de wereld ten goede te veranderen, maar dat lukt nooit zonder het volledige vertrouwen van de mensen die het gebruiken."

Apple laat zich afgelopen jaren vaker voorstaan op bescherming van privacy. Zo verzamelt het geanonimiseerde data voor de kunstmatige intelligentie van zijn digitale assistent Siri en weigert het soms publiekelijk verzoeken om de software van iPhones open te breken ten gunste van opsporing.