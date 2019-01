Google keurt handmatig Play Store-apps met toegang tot sms en belhistorie

Google is begonnen met het handmatig goed- en afkeuren van Play Store-apps die toegang willen tot sms-berichten en de oproepgeschiedenis. In principe mogen nu alleen bel- en sms-apps deze toestemmingen nog hebben.

Google legt het gebruik van deze toestemmingen aan banden omdat dit het risico met zich meebrengt dat contactpersonen uitlekken en kosten worden gemaakt op de telefoonrekening van de gebruiker. Google kondigde het beleid in oktober aan en app-makers hadden tot nu de tijd om zich daaraan te conformeren. Volgens Ars Technica is Google nu begonnen met bannen van apps die zich niet aan de regels houden.

Op een hulppagina zet Google alternatieven uiteen voor scenario's waarin apps al dan niet tijdelijk bij de bel- of sms-functies moeten komen. Voor accountverificatie is er bijvoorbeeld de sms retriever api, die ook automatisch een code kopieert en plakt, en om te delen, sms'en of bellen zijn er drie verschillende intents die een app naar het os kan sturen. Zo worden de doelen van de app nog steeds bereikt zonder dat een app carte blanche heeft om te grasduinen in berichten en gesprekken.

Uitzonderingen naast bel- en sms-apps zijn onder andere apps voor back-up en herstel, beller-id, spamdetectie, taakautomatisering, companion-apps voor wearables of auto's en meer. Google noemt deze uitzonderingen wel 'tijdelijk'. Ook voor deze scenario's worden mogelijk in de toekomst api's gemaakt. Als ontwikkelaars nu nog van de toestemming gebruik willen maken, moeten ze een formulier invullen waarin ze uitleggen waarom hun applicatie de permissie nodig heeft.