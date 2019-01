Linux-distro voor smartphones postmarketOS draait op 112 apparaten

PostmarketOS, een Linux-distro voor oude smartphones en tablets waarvan de ondersteuning is opgehouden, kan inmiddels opstarten op 112 verschillende apparaten. Dat laten de ontwikkelaars weten, nu het initiatief zeshonderd dagen bestaat.

Dat postmarketOS opstart, betekent niet dat het klaar is voor dagelijks gebruik. Dat is nog lang niet het geval, erkennen de ontwikkelaars. Zo kun je vanaf de Nexus 5 alleen een telefoongesprek starten via een Terminal-commando en werkt audio nog niet. Geen van de 112 apparaten is klaar voor dagelijks gebruik.

De bedoeling van postmarketOS is om telefoons een levensduur van tien jaar te geven door updates te blijven verstrekken. Dat gebeurt met alleen opensource-software. Dat maakt de ontwikkeling lastig en tijdrovend, omdat voor alle gesloten code van smartphones en tablets een opensource-variant moet komen. Dat moet niet alleen voor zaken als input via het touchscreen, maar ook voor audio, camera en sensors.

Voor apps zijn gebruikers afhankelijk van Linux-applicaties. Het is onbekend of en wanneer postmarketOS op een apparaat bruikbaar zal zijn als dagelijkse smartphone. Er komt ook een variant van de Necuno NC_1 met postmarketOS, al is onbekend of het dan postmarketOS zal heten op die telefoon of een andere naam die uitstraalt dat het vanaf de release op het toestel staat.