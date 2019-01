Ontwikkelaarseditie van opensourcetelefoon Necuno te koop voor 1199 euro

Het Finse Necuno is begonnen met de verkoop van zijn eerste opensourcetelefoon, in de vorm van een community-editie. De Necuno NC_1 is bedoeld voor ontwikkelaars, kan vijf opensource-systemen draaien, heeft geen modem of sim-slot en kost 1199 euro.

De Necunos NC_1 kan de Plasma Mobile-interface draaien op Debian of postmarketOS. Daarnaast kunnen gebruikers Maomo Leste, Nemo Mobile of LuneOS installeren. Opvallend is dat Necuno in zijn bekendmaking spreekt over zes besturingssystemen, maar dat er op de winkelpagina maar vijf staan. Verder is er de optie om het toestel te laten leveren met het display losgekoppeld, zodat snel en makkelijk met het binnenwerk gesleuteld kan worden.

De eerste batch NC_1's bedraagt 500 exemplaren, die geleverd worden vanaf maart, in de volgorde waarin ze besteld zijn. De prijs is inclusief wereldwijde verzendkosten. Een deel van de opbrengst gaat naar de organisaties achter het gekozen os, of een van de andere os-makers, als de koper dat aangeeft.

Later volgt de Enterprise-variant van Necuno. De software van deze variant wordt ontworpen met veiligheid als eerste prioriteit. "afgezonderde chips, e2e-versleuteling en aftap-proofing" moeten ervoor zorgen dat de beoogde doelgroepen op privacy kunnen rekenen. Die groepen zijn bijvoorbeeld ondernemingen, overheden en journalisten.

Necuno maakt op dit moment geen verdere technische details bekend over het toestel, hoewel het dit eerder, in november, al wel had gedaan. Ervan uitgaande dat die specs niet veranderd zijn, heeft de NC_1 een 5,5"-scherm, maar met een nog altijd onbekende resolutie. De telefoon beschikt over een NXP i.MX6, een quadcoreprocessor met vier Cortex A9-processorkernen op 1,2GHz en een Vivante-gpu. Dat is niet de krachtigste processor, maar NXP stelt de hele broncode van zijn processor openbaar beschikbaar en daarom is dit volgens Necuno de juiste keuze.

Verder werd destijds bekend dat toestel heeft een micro-usb-poort en een 3,5mm-jack heeft. Het beschikt over een knop die gebruikers zelf kunnen programmeren, naast de gebruikelijke knoppen voor volume en uit- of aanzetten van de telefoon.