Start-up maakt smartphone met fysiek toetsenbord met slider onder een hoek

De Britse start-up Livermorium kondigt binnenkort een smartphone met fysiek toetsenbord aan, waarbij de slider het scherm onder een hoek omhoog zet. Het bedrijf heeft daarvoor de ontwerpers van de Nokia N97 en N7-00 in de arm genomen.

Het omhoog zetten van het scherm met de slider maakt de smartphone steviger als het toetsenbord niet uitgeschoven is, terwijl het fijner kijkt als hij wel is uitgeklapt, zegt het bedrijf in zijn meest recente nieuwsbrief. Het toetsenbord zal vijf rijen krijgen en onder meer Ctrl- en Alt-toetsen bevatten, zo zei het bedrijf eerder al.

Uit de nieuwsbrieven van de afgelopen maanden kwamen al enkele specs naar voren. Zo krijgt de smartphone, vermoedelijk met de naam FX, een 6"-scherm zonder inkeping en met een beeldverhouding van 18:9. Overige details over de telefoon komen pas naar buiten met de aankondiging. De telefoon moet voor eind maart uitkomen.

Livermorium maakte eerder een fysiek toetsenbord voor de Moto Z-serie van telefoons als Moto Mod. Smartphones met fysieke toetsenborden zijn zeldzaam geworden. TCL brengt een of twee keer per jaar een BlackBerry met fysiek toetsenbord uit, maar dat waren in de afgelopen jaren verticale sliders.