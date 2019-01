Acers Swift 7-laptop met 14"-scherm en dunne schermranden kost 1800 euro

Acer heeft op de CES-beurs de nieuwste editie van de Swift 7-ultrabook aangekondigd. Deze nieuwe 14"-laptop kenmerkt zich door relatief dunne schermranden van 2,57mm, wat volgens Acer een relatieve schermgrootte van 92 procent oplevert.

Volgens Acer is de nieuwe Swift 7-laptop iets minder dik dan een cm: 9,95mm. Het apparaat weegt 890 gram, is 317,9mm breed en 191,5mm diep. De ultrabook beschikt over een touchscreen en krijgt Intels i7-8500Y als cpu, die een kloksnelheid van 1,5GHz en een boost van 4,2GHz heeft. Acer stopt daar maximaal 16GB lpddr3-geheugen bij. Voor opslag kan een pci-e-ssd van maximaal 512GB kan in de laptop worden geplaatst.

Het 14"-scherm heeft een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels, een helderheid van 300cd/m en ondersteuning voor 100 procent van de srgb-kleurruimte. Het scherm is voorzien van Corning Gorilla Glass 6 voor bescherming en de laptop is geheel uit metaal opgetrokken. Hierbij zijn magnesiumlegeringen zijn gebruikt; volgens Acer zorgt dat voor meer stevigheid dan standaard aluminiumlegeringen en zijn ze 20 tot 35 procent lichter. Dat heeft volgens de fabrikant bijgedragen aan het beperkt houden van het totale gewicht van de laptop.

De toetsen hebben een travel van 1,1mm en zijn voorzien van backlight. Volgens de fabrikant gaat de Swift 7-laptop tien uur mee op een acculading. Verder beschikt de laptop over twee usb-c-aansluitingen met Thunderbolt 3, een usb 3.1-aansluiting en een poort voor DisplayPort 1.2. Wi-Fi 5, ofwel 802.11ac, wordt ondersteund inclusief 2x2-mu-mimo, evenals Bluetooth 5.0. De Swift 7 komt in april in Europa uit voor prijzen die beginnen bij 1799 euro.