Jabra Elite 85h-koptelefoon heeft noisecancelling en ingebouwde stemassistent

De Jabra Elite 85h-koptelefoon bevat een ingebouwde stemassistent. Gebruikers kunnen kiezen tussen Alexa, Siri en Google Assistent. De eerstgenoemde is via de koptelefoon ook beschikbaar voor Android-toestellen. De Elite 85h komt in april uit en gaat 299 euro kosten.

Jabra meldt dat de koptelefoon gebruik maakt van zijn SmartSound-technologie. Hiermee kan het het volume automatisch aanpassen aan de omgeving en storend achtergrondgeluid onderdrukken. Deze functies kunnen ook naar voorkeur worden aangepast via een app, die gebruikers kunnen downloaden voor Android en iOS.

Volgens The Verge krijgt de Elite 85h bij release drie audioprofielen: 'Commute', 'In Public' en 'In Private'. Hoewel gebruikers hun geluidsinstellingen kunnen aanpassen wanneer zij willen, is het voor hen niet mogelijk om te bepalen welke geluiden zorgen voor het schakelen tussen de profielen. Jabra zegt dat het zich hierin gaat verdiepen bij het ontwikkelen van toekomstige software-updates voor de koptelefoon.

De Elite 85h is voorzien van acht microfoons: twee voor noisecancelling, twee voor SmartSound en vier voor gesprekken en stemassistentcontrole. Daarnaast heeft het een usb-c-poort voor het opladen, een opgegeven accuduur van 32 uur met de noisecancellingfunctionaliteit aan en een ip52-certificering voor bestendigheid tegen water en stof.