Jabra introduceert Elite 3, Elite 7 Active, en Elite 7 Pro-oortjes

Jabra introduceert drie nieuwe draadloze in-ear oortjes. De Elite 3 kost 79 euro en beschikt over een transparantiemodus, de Elite 7 Active kost 179 euro en heeft een verbeterde pasvorm en noise cancelling. De Elite 7 Pro bevat een voice pick-up-sensor voor een betere spraakkwaliteit.

Jabra Elite 7 Pro

De Elite 7 Pro-oortjes beschikken over active noisecancelling en hebben in elke earbud een voice pick-up-sensor zitten die stemtrillingen via het bot registreert als wind- of omgevingsgeluiden de registratie ervan bemoeilijkt. Dat, in samenwerking met vier microfoons en geluidsverbeterende algortimes, zou een betere gesprekskwaliteit moeten opleveren, volgens Jabra. Die microfoons worden ook ingezet om omgevingsgeluid binnen te laten via de HearThrough-transparantiemodus. Via een app kan de intensiteit van active noisecancelling en de transparantiemodus aangepast worden.

Op een acculading gaan de Elite 7 Pro-oortjes negen uur mee. Als je de accu van de case meerekent, dan gaan de oortjes volgens Jabra 35 uur mee. Na vijf minuten snelladen, kan je een uur lang luisteren. De oortjes zijn 16 procent kleiner dan de Elite 75t en ondersteunen Bluetooth 5.2 en Google Fast Pair. Welke codecs worden ondersteund is momenteel niet duidelijk. De Elite 7 Pro kost 199 euro en is vanaf 1 oktober beschikbaar.

Jabra Elite 7 Pro

Jabra Elite 7 Active

Jabra Elite 7 Active onderscheidt zich volgens Jabra met zijn unieke pasvorm en beschikt net als de Elite 7 Pro over active noise cancelling en een transparantiemodus die aangepast kan worden via een app. Deze oortjes zijn gericht naar sporters of mensen met een actieve levensstijl en beschikken over een speciale coating die de oortjes beter in het oor helpen vastzitten. De oortjes gaan volgens Jabra negen uur mee op een acculading. Met de case erbij gerekend, gaat de Elite 7 Active 35 uur mee. De Elite 7 Active kost 179 euro en is vanaf 1 oktober beschikbaar.

Jabra Elite 7 Active

Jabra Elite 3

De Jabra Elite 3-oortjes beschikken niet over active noisecancelling of een voice pick-up sensor. Jabra rekent op de geluidsisolerende werking van het in-earontwerp om storende geluiden buiten het gehoorkanaal te houden. De oortjes bevatten vier microfoons die onder andere worden gebruikt door de HearThrough-transparantiemodus. Via deze modus worden omgevingsgeluiden opgepikt en in de oren afgespeeld zodat die duidelijker te horen zijn.

De Elite 3-oortjes gaan zeven uur mee op een lading. Met de accu van de case bijgeteld, kom je in totaal uit op 28 uur. Na een laadbeurt van tien minuten kan je 1 uur verder luisteren. Elite 3 ondersteunt Bluetooth 5.2, Google Fast Pair en de Qualcomm aptX-codec. De Elite 3-oortjes kosten 79,99 euro.