Jabra introduceert Elite 5-oordoppen met actieve noisecancellation

Jabra heeft zijn nieuwe Elite 5-oordoppen uitgebracht. Deze oordoppen krijgen actieve noisecancellation mee, Bluetooth 5.2 en een iP55-rating. Ze kunnen maximaal 9 uur mee op een enkele lading; met de case wordt dat 36 uur. De Elite 5-oordoppen kosten 149 euro.

Jabra klopte voor de actieve noisecancellation bij Qualcomm aan en bestelde daar de QCC3050-chipset. Die soc moet, samen met de microfoons op de oordoppen, de actieve ruisonderdrukking bij de Jabra Elite 5 naar een hoger niveau tillen. De Elite 5-serie ondersteunt overigens ook een hybridemodus, HearTrough, waarbij omgevingsgeluid kan opgepikt worden door de microfoons en kan doorgestuurd worden in het oor van de gebruiker. De spraakkwaliteit tijdens telefoongesprekken zou ook verbeterd zijn. Jabra heeft elke oordop met drie microfoons uitgerust waardoor windgeluiden beter uitgefilterd worden.

De Elite 5 krijgt 6mm-drivers mee. De oordoppen gaan tot 7 uur mee op een laadbeurt als de actieve noisecancellation actief is. Met de ingebouwde accu van de case wordt dat 28 uur. Staat die functie uit, dan kunnen de oordoppen 9 uur mee op een enkele lading. In combinatie met de case wordt dat 36 uur. De oortjes ondersteunen snelladen want na 10 minuten laden kan er opnieuw 1 uur lang naar muziek geluisterd worden. De accu in de meegeleverde case kan overigens draadloos opgeladen worden, of via USB-C bijgevuld worden.

De Elite 5-oordoppen kregen een IP55-rating mee wat wil zeggen dat ze stof en spatwaterbestendig zijn. De oordoppen ondersteunen SBC-, AAC- en de Qualcomm aptX-codec en Bluetooth 5.2. Volgens Jabra ondersteunt de Elite 5-lijn ook Bluetooth Multipoint waardoor de oortjes eenvoudig tussen 2 verbonden apparaten moet kunnen schakelen. Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ondersteund en er is ook een app met een instelbare equalizer die het geluid van de oortjes verder kan helpen aanpassen. Jabra gaf de Elite 5-oordoppen een adviesprijs mee van 149 euro.