Jabra introduceert Elite 5-oordoppen met actieve noisecancellation

Jabra heeft zijn nieuwe Elite 5-oordoppen uitgebracht. Deze oordoppen krijgen actieve noisecancellation mee, Bluetooth 5.2 en een iP55-rating. Ze kunnen maximaal 9 uur mee op een enkele lading; met de case wordt dat 36 uur. De Elite 5-oordoppen kosten 149 euro.

Jabra klopte voor de actieve noisecancellation bij Qualcomm aan en bestelde daar de QCC3050-chipset. Die soc moet, samen met de microfoons op de oordoppen, de actieve ruisonderdrukking bij de Jabra Elite 5 naar een hoger niveau tillen. De Elite 5-serie ondersteunt overigens ook een hybridemodus, HearTrough, waarbij omgevingsgeluid kan opgepikt worden door de microfoons en kan doorgestuurd worden in het oor van de gebruiker. De spraakkwaliteit tijdens telefoongesprekken zou ook verbeterd zijn. Jabra heeft elke oordop met drie microfoons uitgerust waardoor windgeluiden beter uitgefilterd worden.

De Elite 5 krijgt 6mm-drivers mee. De oordoppen gaan tot 7 uur mee op een laadbeurt als de actieve noisecancellation actief is. Met de ingebouwde accu van de case wordt dat 28 uur. Staat die functie uit, dan kunnen de oordoppen 9 uur mee op een enkele lading. In combinatie met de case wordt dat 36 uur. De oortjes ondersteunen snelladen want na 10 minuten laden kan er opnieuw 1 uur lang naar muziek geluisterd worden. De accu in de meegeleverde case kan overigens draadloos opgeladen worden, of via USB-C bijgevuld worden.

De Elite 5-oordoppen kregen een IP55-rating mee wat wil zeggen dat ze stof en spatwaterbestendig zijn. De oordoppen ondersteunen SBC-, AAC- en de Qualcomm aptX-codec en Bluetooth 5.2. Volgens Jabra ondersteunt de Elite 5-lijn ook Bluetooth Multipoint waardoor de oortjes eenvoudig tussen 2 verbonden apparaten moet kunnen schakelen. Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ondersteund en er is ook een app met een instelbare equalizer die het geluid van de oortjes verder kan helpen aanpassen. Jabra gaf de Elite 5-oordoppen een adviesprijs mee van 149 euro.

Jabra Elite 5
Jabra Elite 5Jabra Elite 5

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 18:38 43

01-09-2022 • 18:38

43

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Reacties (43)

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ZatarraNL
1 september 2022 19:32
Ik gebruik nu al een paar maanden de Jabra elite 7 pro, nadat ik enkele jaren de elite 65t heb gebruikt. Beide hele fijne setjes, waarbij pro7 toch wel een mooie verbetering geeft. Hearthrough verbeterd en active noise cancelling toegevoegd. Geluidkwaliteit zijn van beide heel goed. Omgevingsgeluid filteren zijn ze allebei niet zo goed in, dus niet geschikt voor bellen op de fiets of in een callcenter/open kantoor omgeving.

En de belangrijkste manko: de noise cancelling van de pro 7 merk ik nauwelijks en heeft daarom naar mijn idee weinig toegevoegde waarde.
Polydeukes @ZatarraNL1 september 2022 20:51
Ik heb vergelijkbare ervaringen met de Elite 4 active. Prima geluid (ben geen audiofiel), ANC is boven verwachting goed (windruis op de fiets wordt goed gedempt) en indien nodig met 1 tik de hear through aan. Erg blij mee.
MatthiasDS @Polydeukes1 september 2022 22:02
Heb je al eens het verschil getest tussen ANC "off" (dus niet hearthrough) en ANC "on"?

Letterlijk iedereen die ik zie met de Elite 7 oortjes (ik heb zelf de Active) geeft aan dat ze geen verschil horen (zoek maar eens wat ervaringen op de Jabra reddit) . Ik hoor zelf ook geen verschil tussen off en on. In die mate dat ik met de druk op het linkeroortje gewoon switch tussen hearthrough en off.
Zou me dan wel verbazen dat het bij de goedkopere 4 wel werkt.

Wel positief: in off stand werken ze voor mij eigenlijk al zeer aanvaardbaar voor het uitblokken van omgevingsgeluid.
Stpan @MatthiasDS2 september 2022 03:56
Ik heb de 75t, en ANC doet helemaal niks. Zelfs niet in een stabiele omgeving als metro geluid. Ik heb het standaard uitstaan om batterij te besparen.

Voor ANC zijn over ear denk ik de enige goede oplossing.
UPPERKEES @Stpan2 september 2022 06:10
"Helemaal niets" is wat overdreven. Als ik in de trein zit dan maakt ANC de boel veel stiller. Minder geluid van het spoor, mensen die praten en muziek van anderen is vrijwel weg. Ook met fietsen is de wind een stuk minder aanwezig.
Coffee @Stpan2 september 2022 08:29
Hmmm, ik heb de ook 75T, en alhoewel ik van mening ben dat de passieve geluidsonderdrukking meer doet, doet de actieve zeker niet niks. Het wordt wel degelijk een stukje stiller. Het is echt niet zo veel als een gemiddelde Bose headset, hoor, maar niks kan je het niet noemen.
Stpan @Coffee3 september 2022 03:59
'As we speak' proef op de som met de Elite 75t. Ik sta naast een airconditioner. Ik hoor verschil tussen ANC aan en uit. Het ruisen van eigen bloed valt weg bij ANC. Maar het simpele ruisen van de airconditioner wordt niet stiller.

Goed, er gebeurt 'iets', maar effectief wordt het niet stiller. Geen probleem, ik verwacht weinig van in-ears. Meer een observatie.
Polydeukes @MatthiasDS2 september 2022 10:32
Ik heb het zojuist getest en inderdaad... het verschill tussen ANC off en Active is niet zo groot (wel waarneembaar overigens). Neemt niet weg dat windruis goed getilterd wordt en daar heb ik ze toch voornamelijk voor gekocht.
musicfreak @ZatarraNL2 september 2022 08:02
Dat kan ik beamen, de noice-cancelling van de 7 pro is niet best. Heb hem vergeleken met voorganger 85t en daarvan is de noice-cancelling echt prima dus die heb ik gehouden. Bijzonder dat dat bij de opvolger zo achteruit is gegaan. En jammer want de dopjes van de 7 zijn een stukkie kleiner dan de 85t.
Maar goed, hopelijk doet de Elite 5 het beter.

[Reactie gewijzigd door musicfreak op 23 juli 2024 20:06]

redshepherd 1 september 2022 19:17
Kan je met deze slapen, idzv zijn ze zacht en zo nee, welke wel??? Groet een inmiddels lichte slaper met dank aan buren!
PeacekeeperNL
@redshepherd1 september 2022 20:05
Hi @redshepherd,

Hoe het met deze Jabra zit, weet ik niet. Ook weet ik niet wat je precies zoekt. Wel heb ik twee aanraders/alternatieven, alleen zitten die wel in een redelijk hogere prijsklasse ten opzichte van deze Jabra oordoppen.

Zelf slaap ik met de Bose Sleepbuds II. Zie hier mijn uitgebreide review daarvan. Deze kunnen echter alleen 'whitenoise' geluiden afspelen, en niet bijvoorbeeld Spotify of iets anders. De Sleepbuds kun je via de site van Bose eventueel bestellen, momenteel 219.95 euro. Je kan hier 90 dagen mee proefslapen om te kijken of het wat voor je is. Hier heb ik zelf toentertijd ook gebruik van gemaakt, omdat het een behoorlijke investering is. Maar een goede nachtrust is onbetaalbaar ;)

Mocht dit laatste een wens zijn, heb je ook de Kokoon Nightbuds. Hier heb ik op dit moment nog geen ervaring mee, maar ik hoop op termijn de kans te krijgen deze ook uitgebreid te mogen reviewen.
Bazvv @PeacekeeperNL1 september 2022 20:39
220 euro voor alleen white noise lijkt me een beetje overdreven. 8)7
Enige use case voor oordopjes met white noise lijkt me een partner die er niet mee kan slapen.
Slapen meet oordopjes in lijkt me ook niet erg fijn.
Wij hebben twee whitenoise apparaten die ergens tussen de 20 en 30 euro per stuk kosten.
In eerste instantie voor de kinderen dat die niet zo snel wakker worden van geluiden maar ik vind het zelf ook wel fijn slapen, vroeger werd ik wel eens vroeg wakker van de badkamer van mijn buren of buren die al om 07:00 met de auto vertrekken maar slaap nu heerlijk door.
Commendatore @Bazvv1 september 2022 22:35
Ze kunnen meer dan dat hoor: er is een geluidsbibliotheek met verschillende geluiden, er zit een alarmfunctie in die alleen voor jezelf hoorbaar is, daarnaast kunnen ze volgens mij ook nog wat met waarschuwen bij binnenkomende telefoongesprekken, maar dit heb ik nog nooit gebruikt. (Ikzelf gebruik ze daadwerkelijk alleen met het geluid ‘warm static’ en de alarmfunctie.)

Die dingen zijn echt een zegen voor lichte slapers, zonder dat je de omgeving ermee lastigvalt.
Bazvv @Commendatore2 september 2022 17:59
Elke white noise machine heeft een "geluidsbibliotheek", Ik wordt ook gewoon wakker van mijn alarm of als ik gebeld wordt, dat zijn geen unieke features.
-DEVON- @redshepherd1 september 2022 19:22
Hij lijkt qua formaat en design op de Elite 3.
Mijn vriendin is ook een slechte slaper en ze slaapt er regelmatig ook mee in.
Of ze er mee op het kussen slaapt weet ik niet, als je dat bedoeld.
webcrtor @redshepherd1 september 2022 20:04
Bose sleepbuds II bvb, er zijn er een aantal op de markt speciaal om te slapen. Wat ivm slapen belangrijk is, is dat ze zo klein mogelijk zijn en dat ze local storage hebben zodat je niet de hele nacht met een bluetooth verbinding aan je hersenen zit. Ik zou nooit reguliere oordoppen gebruiken hiervoor ivm grootte en nood aan bluetooth.
amarissimo @redshepherd1 september 2022 20:12
Denk dat de meeste niet echt lekker liggen. Wanneer ik weg dreig te vallen wissel ik mijn linkbuds in voor Get Plugged Sleep plugs . Zijn zacht en af te knippen.
Gast Gebruiker @redshepherd2 september 2022 00:51
Je kan bij de Etos goede oordopjes kopen voor ongeveer €10 om te slapen. Persoonlijk vind ik elektronische oordopjes niet fijn om regelmatig mee te slapen. Ze zijn simpelweg niet comfortabel genoeg.
Left @redshepherd2 september 2022 09:16
Ik kan je aanraden om gewoon siliconen oordoppen te kopen. Ze zijn niet duur, een tientje of zo, en ze werken prima.
Ik slaap er al jaren mee en kan ondanks mijn buren en het verkeer nu prima slapen.
Commendatore 1 september 2022 22:40
Hoe zijn die Jabra’s qua geluidskwaliteit en signatuur? Klinken ze een beetje neutraal of is de bas aangedikt en klinken ze nogal dof in het hoog zoals die populaire Sony ANC-koptelefoons?
VIPGAMER @Commendatore1 september 2022 22:54
Ik heb de 75T's al 2 jaar, echt top apparatuur. Bass is erg goed als je hem even tweaked in de app van Jabra.
D100 @Commendatore2 september 2022 10:01
Ik weet niet welke Sony ANC-koptelefoons u bedoelt, blijkbaar allemaal. Maar dan kent u die producten niet goed.
Er zit een vrij uitgebreide equalizer in de bijbehorende app, zowel handmatig in te stellen als per voorgedefinieerde profielen. Eén van deze profielen heet "BRIGHT", zoals de naam zegt allesbehalve dof. Maar je kan kiezen.
Voor de echte enthousiastelingen, die kunnen ook een aparte equalizer gebruiken, wavelet als ik me goed herinner, die zeer gedetailleerde tuning toelaat.
Ik heb zeer uitgebreid veel recensies nagetrokken in verschillende landen en talen, technische recensies en pure hifi bladen, en uiteindelijk is er maar één set oordopjes die niemand echt onderuit haalt, en dat is het topmodel van Sony.
Kritiek op specifieke deelaspecten, dat wel, maar daar blijft het bij. Voor specifieke toepassingen, zoals sporten of uitgebreide tele-meetings, zijn er meer specifieke oplossingen.

[Reactie gewijzigd door D100 op 23 juli 2024 20:06]

harde_cynist @Commendatore2 september 2022 14:45
Op Rtings scoren ze over het algemeen goed op neutraliteit.

https://www.rtings.com/he...te-7-active-true-wireless
https://www.rtings.com/he.../elite-85t-truly-wireless
https://www.rtings.com/he...elite-7-pro-true-wireless
D100 1 september 2022 20:40
Goed dat er nieuwe concurrentie bijkomt. Maar...
Sony's WF-1000XM4 lijken wel zo ver vooruit dat ze waarschijnlijk nog steeds onverslaanbaar zijn. Geluidskwaliteit (tunen met equalizer), ANC, comfort, allemaal hoogste niveau voor oordopjes. Blijven ook goed zitten, wel de juiste maat foam oordopjes gebruiken. Foam verslijt, maar comfort is top.
Voor slapen op zijkant iets te groot, behalve indien je een kussen hebt met gat in het midden (zo'n kussen is over het algemeen een aanrader, past beter bij de vorm hoofd-nek-schouder).

Wat is er mis mee? De prijs! Heb ze toevallig kunnen kopen van een gerenommeerde verkoper, nieuw voor 155 euro (puur toeval, eenmalig).

Als je comfort zoekt, kleiner, goede sound en ANC, lijken Samsung's Buds 2 Pro, ook nieuw op de markt een kandidaat. Nu nog te duur, maar Samsung heeft de gewoonte van met scherpe aanbiedingen te komen iets later in de life-cycle.

[Reactie gewijzigd door D100 op 23 juli 2024 20:06]

MatthiasDS @D1001 september 2022 22:06
Sony's WF-1000XM4 lijken wel zo ver vooruit dat ze waarschijnlijk nog steeds onverslaanbaar zijn.
Hangt ervan af, IPX4 is voor mij niet voldoende qua waterresistentie. Moet (zeker in na- en voorjaar) te vaak trainen in weer en wind en alleen al daarom moet ik m'n Elite 7 Active oortjes (IP57) verkiezen.
D100 @MatthiasDS2 september 2022 09:54
Goed punt.
Doch sportdopjes gebruik je niet voor het beste geluid en beste ANC. Die moeten vooral blijven zitten en afhankelijk van de omstandigheden tegen nat kunnen. Dat is gewoon een ander segment.

Trouwens de nieuwe Samsung Buds 2 Pro zijn IPX7, blijkbaar klein en goed zittend (zelf geen ervaring mee).
VonDudenstein @MatthiasDS2 september 2022 13:04
Ja dit was ook mijn overweging.
Wel gekeken naar zowel Sony als Sennheiser's Momentum's voor geluidskwaliteit, maar vanwege sport afgehaakt op IPX4. Uiteindelijk bij de Jaybird Vista (IPX7) uitgekomen. Toffe dingen wel.
ANC hoeft van mij niet zo perse, maar als er buds zijn met uitzonderlijke geluidskwaliteit dan zou ik een upgrade overwegen. Er in tussen ook een Jaybird Vista 2, maar volgens mij is de receptie een beetje mixed.

Elite Pro serie zou ik ook eens naar kunnen kijken, maar heb je verder nog als alternatieven in iets meer high end segment?
Stapper55 1 september 2022 20:57
Ik heb de jabra's 75 t gehad, perfecte doppen waren dat, ANC viel tegen was alleen softwarematig.
Helaas achter de muziek aan, verloren..

Nu de jabra's 85T....
Ook weer zeer goed, ANC ook top, kan zich bij de grote 3 voegen.
Voor 220 zou ik ze niet kopen, maar je kan ze nu al krijgen voor 150... aanrader.
MatthiasDS @Stapper551 september 2022 22:11
75T waren op het eerste gezicht top maar het rechteroortje dat altijd master moet zijn vond ik een enorm nadeel voor het sporten. Sportwatch aan linkerarm gaf ontvangstproblemen op het oortje en dus zeer gebrekkig geluid. Sportwatch aan rechterarm geen probleem, maar ik haat het om die watch rechts te hebben.

Daarom de 75T ingeruild voor een setje Elite 7 Active.
Stapper55 @MatthiasDS2 september 2022 16:02
Dat heeft de 85t ook ( master slave )
Overigens is dat een bewuste keuze van ze, geeft de minste kans op storingen.

In jou geval snap ik dat probleem wel.
De rest die dat een probleem vind niet zo...
Ik gebruik ze ook wel mono, als ik maps gebruik, zal me dan een zorg zijn of ik dan alleen rechts kan dragen.

Maar goed zijn top dingetjes :)
RoJe 1 september 2022 19:19
Zelf heb ik nu een klein jaartje de Pro 7. Als de ANC-chip te vergelijken is met deze versie moet je er niet te veel van verwachten. Vooral met het genoemde windgeluid presteert de Pro 7 in ieder geval niet best. Kan natuurlijk zijn dat deze chipversie een grote stap vooruit is. Het geluid daarentegen is wel erg goed en ze zitten heel fijn.
Polydeukes @RoJe1 september 2022 20:54
Opmerkelijk. Ik heb de Elite 4 active en die is juist vrij goed in het dempen van windruis. Op de fiets hoor ik nog nauwelijks terwijl het volume van mijn muziek echt niet hoog staat ivm veiligheid.
Maar wellicht heb ik een ander referentiekader, dat kan natuurlijk ook.
Van der Berg 1 september 2022 20:34
Ik heb zelf de nieuwe Samsung Galaxy Buds 2 Pro in combinatie met de Watch 5 Pro. De Buds 2 Pro is weer echt voorzien van waterdicht IPX7 en 24-bits audio. Ik kocht de Buds 2 Pro via Samsung-online voor €137,10,- en kreeg ik al €91,90,- korting normaal €229

De Jabra Elite 5 heeft weer meer accuduur ANC 7 uur en bij de Buds 2 Pro is dit 5 uur met ANC aan. Ik ben nog tot op heden niet te kort gekomen aan accuduur op mijn Buds 2 Pro en ik gebruik standaard met ANC aan. Zonder ANC aan heeft de Buds 2 Pro 8 uurtjes en in totaal 29-uur (met ANC 18-uur)

De Samsung heeft weer 10mm woofers en de Elite 5 heeft zo te zien 6mm

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 23 juli 2024 20:06]

Verwijderd 1 september 2022 20:39
Een tijdje geleden had ik per ongeluk een van de oortjes van mijn Jabra elite 65T ingeslikt maar het mooie van Jabra is dat je gewoon een los dopje of oplaaddoosje kan bestellen ipv alles te vervangen.
BBRabbiB @Verwijderd1 september 2022 21:05
Daarom zit ik nog te wachten op Acid-rated oordopjes! :9~
Bedankt voor je opmerking, ik bedacht er allemaal beelden bij. Je hebt mijn dag opgefleurd _/-\o_
Cybermage 1 september 2022 18:51
Hmm deze zouden wel eens op mijn lijstje kunnen eindigen. Prijzen vind ik dus meevallen ivm apple spul.
Tweddy 2 september 2022 08:14
Oordoppen hebben bij mij de associatie van herrieschoppers.

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