Nvidia en AMD mogen bepaalde AI-gpu's niet meer leveren aan China

Nvidia heeft van de Amerikaanse overheid een verbod gekregen om bepaalde AI-gpu's nog te leveren aan Chinese bedrijven. De gpu's zouden volgens de Amerikaanse overheid voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Concurrent AMD heeft een soortgelijk verbod gekregen.

Nvidia deelde het nieuws in een brief aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarin staat te lezen dat het chipbedrijf op 26 augustus een verbod kreeg van de Amerikaanse overheid om de A100- en H100-datacenter-gpu’s te exporteren naar China en Rusland. Deze gpu’s zijn gericht op datacenters en hpc en bedoeld voor high performance computing, kunstmatige intelligentie en andere datacentertoepassingen.

In de brief staat te lezen dat de Amerikaanse overheid vermoedt dat de gpu’s gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden in China en Rusland. Het verbod kan volgens Nvidia wel de verdere ontwikkeling van de H100-gpu in de weg komen te staan.

Chipbedrijf AMD kreeg ook een verbod opgelegd door de Amerikaanse overheid. Hierdoor mag het Amerikaanse bedrijf geen MI250-accelerators meer verkopen aan Chinese of Russische klanten. AMD stelt aan Reuters dat het verbod echter geen obstakel vormt voor de verdere ontwikkelingen van AMD-producten.

De Amerikaanse overheid stelde aan de redactie van Reuters dat het bijkomende maatregelen aan het nemen is rondom het beleid van het land over technologie en het potentiële eindgebruik ervan. Het Chinese ministerie voor Buitenlandse zaken beschuldigt de Verenigde Staten volgens Reuters van een "technologische blokkade".

Nvidia H100
Nvidia H100

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 19:28
114 • submitter: Chocoball

01-09-2022 • 19:28

114

Submitter: Chocoball

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Reacties (114)

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andreetje 1 september 2022 19:48
Ik vind het apart dat de VS de hele wereld haar wil op ligt en haar onwelgevallige landen de moeder boycot. De Nederlandse politiek is voor globalisering en zou dus afstand moeten nemen van de VS.
RAAF12 @andreetje1 september 2022 19:56
Rusland, China zijn autoritaire landen die het westen willen overheersen. Je moet je vijand niet van de beste wapens voorzien dat is dom. Als jij alleen een pijl en boog hebt geef ik je geen geweer, logisch?
Snowfall @RAAF122 september 2022 01:58
Rusland, China zijn autoritaire landen die het westen willen overheersen.
Nee. Rusland en China hebben net zoals het westen Politici die mensen willen overheersen. Gemiddelde Chinees of Rus interesseert het echt geen moer of hun land het Westen overheerst. Politici zijn de aanstichters van dit soort dingen. Niet landen.
Cid Highwind @Snowfall2 september 2022 07:54
Daarom heeft @RAAF12 het ook over de entiteiten Rusland en China, niet over “het Russische volk” en “de Chinezen”.

En ons interesseert het geen moer of de Chinezen of Russen nu wel of niet achter hun politici staan omdat dat immers niet van effect is op het dreigingsniveau van een land. Je komt met een irrelevante nuance.
Fedo @Snowfall2 september 2022 15:43
Da's leuk en dromerig, maar in de praktijk heb je vrijwel alleen te maken met de politiek van dergelijke landen, niet met de bevolking. Het was en zoals ook blijkt een slecht idee om technologie te delen met dictaturen.
Ladiesman777 @BlueBird0222 september 2022 12:47
Ik ook niet maar de Kremlin en CCP wel .

Je gaat geen kampen bouwen om mensen te gaan heropvoeden met miljoenen mensen wordt dit gedaan. Ze worden letterlijk van de straat geplukt en nooit meer terug gezien.

Zo begon het ook met de nazis laten we dat even vooral niet vergeten.

America kijkt gewoon even iets verder vooruit. En ze zien waarschijnlijk stront aan de knikker hangen.
avlt @BlueBird0222 september 2022 16:08
Ik zie ook Chinezen en Russen niet als mijn vijand; hun respectieve regeringen echter wel.
Acteonis @andreetje1 september 2022 20:01
Zo vreemd is dit niet, zowel AMD als nvidia zijn Amerikaanse bedrijven. China en Rusland worden door de VS aangemerkt als strategische tegenstanders. Wanneer de Amerikaanse overheid dan inschat dat één van die landen strategisch of tactisch voordeel kan behalen uit 'Amerikaanse' producten, dan is het voorstelbaar dat men wil voorkomen dat China en Rusland dat voordeel kunnen behouden.

Persoonlijk zie ik ook liever een open wereldmarkt, maar het is volgens mij naïef om te denken dat de VS, ongeacht de eigen belangen, ongelimiteerde vrijhandel moet ondersteunen.

[Reactie gewijzigd door Acteonis op 22 juli 2024 14:11]

b12e @Acteonis1 september 2022 20:20
Maar het merendeel van die chips wordt toch in China* gebakken? En dan nog een deel in de rest van Azië.

Is dat niet een klein beetje hypocriet? "Je mag ze voor me bakken, maar je mag ze niet kopen of gebruiken".

Als China het echt nodig had, dan lieten ze ginder wel een vrachtwagen chips "verdwijnen" - moet helemaal niet verkocht worden.

*Van AMD kan ik Maleisië en China terugvinden als productielocaties, Nvidia is lastiger, maar blijkbaar zit TSMC er voor iets tussen, dus ook daar weer een groot stuk Taiwan en Shanghai.

Edit: Ik impliceer hiermee niet dat Taiwan = China. TSMC heeft ook een fabriek in Shanghai, als ik Google mag geloven. "Zit er voor iets tussen" doelt op "bakt chips". Voor AMD overigens ook, al lijkt het erop dat AMD de assembly (chips naar werkend product) in Maleisië en China doet, terwijl dat voor Nvidia niet duidelijk is.

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 14:11]

luxebenen @b12e1 september 2022 20:38
TSMC is volgens mij het enige bedrijf ter wereld dat dit soort high-performance chips kan maken, dankzij de machines van ASML. De VS liggen daar ook al een tijdje dwars met de export van machines naar China.

China heeft recent wel geprobeerd een tegenhanger van TSMC op te richten, maar dat eindigde in een financieel schandaal waar een hoop geld is verdwenen
ELD @luxebenen2 september 2022 06:58
Intel kan ze ook wel maken, Samsung ook trouwens.
amigob2 @ELD2 september 2022 10:22
Intel en Samsung kunnen niet wat TSMC kan, TSMC loopt nog steeds voor en als je hoort wat voor yields TSMC haalt op hub High end nodes, dan komen Intel en Samsung nog niet in de buurt. ASML machines is hier niet de doorslag geven factor want Samsung en Intel hebben de zelfde type machines. TSMC is gewoon slimmer, ik kan er niks anders van maken.
Kevinp @luxebenen2 september 2022 07:50
TSMC en China zal niet perse het probleem zijn. Die zullen graag Amerika volgen in ruil voor wat (geheime) militaire afspraken.
rob12424 @b12e1 september 2022 23:29
Grootste gedeelte in de Republiek China ja (Taiwan)

Waarom denk je dat China Taiwan wil innemen?

ASML levert ook al niet aan ze.

Overigens China doet met sommige producten precies hetzelfde. (Zeldzame Materialen met name)

[Reactie gewijzigd door rob12424 op 22 juli 2024 14:11]

Enai @amigob22 september 2022 10:41
Ah ja, en Rusland zal nooit Oekraïne binnenvallen.
supersnathan94
@amigob22 september 2022 12:26
China en Taiwan gaat al jaren heel slecht en sinds rusland oekraïne binnen is gevallen gaat het nog slechter. Militaire “oefeningen” in de Taiwanese wateren en heel veel meer militaire aanwezigheid rondom het eiland. Precies wat Rusland ook deed met Oekraïne voordat ze binnenvielen. “Nee hoor VN dit is alleen maar een oefening in de grensregio”.
goDiegogo @b12e2 september 2022 10:31
Taiwan is geen China. In Taiwan staat werelds grootste fabriek, TSMC.
Waarom denk je (onder andere) dat China Taiwan wil annexeren?

Dan komt wel elke chip uit China en hebben wij een probleem waarbij vergeleken de inval van Rusland in Oekraïne nog helemaal niets is.
Zoijar @goDiegogo2 september 2022 10:46
TSMC wordt natuurlijk wel meteen met de grond gelijk gemaakt zodra china echt binnenvalt, dat zullen ze zich ook wel beseffen dat dat dus voor dat doel geen nut heeft. VS (en westen) kunnen zich dat gewoon niet veroorloven. Zou me niets verbazen als er al missile strikes voor klaar staan.
b12e @Zoijar2 september 2022 11:41
behalve dat heeft TSMC ook gewoon een fabriek in de buurt van Shanghai, waar... je raad het nooit.. ook chips worden gebakken.
wiseger
@b12e2 september 2022 12:09
Alleen niet de chips die met EUV gemaakt worden. State-of-the-art of een oude geheugen productie lijn is natuurlijk wel een wereld van verschil.
jj71 @Zoijar2 september 2022 16:34
China gaat Taiwan niet zomaar binnenvallen, juist vanwege TSMC, waar China ook van afhankelijk is voor chipproductie. Dus als China het toch doet (zou zomaar kunnen op een dag), dan is TSMC met de grond gelijk maken juist niet wat ze dan zullen doen.

Vanuit het oogpunt van Taiwan wordt de chipindustrie gezien als een "levensverzekering" - iets wat voor de vijand (China) zo belangrijk is dat ze het niet kapot willen maken. Taiwan heeft chipindustrie als belangrijkste levensverzekering
zonglew00 @goDiegogo2 september 2022 13:23
Volgens de vn dus wel. Daar doet Nederland en vs vrolijk mee. Waarom denk je er meteen hele heisa toen iemand ff langs ging in tapei?

Theoretisch komt vele chips gewoon uit China (inclusief/en Taiwan). De pleuris zal meteen uitbreken als Taiwan (land of regio mag je zelf Invullen) wordt aangevallen. Ondertussen zeggen we foei tegen Saudi-Arabië. Beetje krom.

De wereld is nu eenmaal met elkaar verbonden. Gevalletje wereld politiek en geld.

Maar goed als die 2 bedrijven niet luisteren naar de witte huis, mogen ze hun hele business opdoeken. Daar komt het op neer.
snakeye @b12e1 september 2022 20:44
Blijkbaar zit TSMC ertussen?

Je bedoelt TSMC de grootste foundry ter wereld waar o.a. AMD CPU's en GPU, APPLE CPU's, Intel arc GPU's gemaakt worden? Dus nee die worden niet in china gemaakt. Tenmiste als je het niet aan de chinezen zelf vraagt. Wellicht word er e.a aan packging gedaan.

[Reactie gewijzigd door snakeye op 22 juli 2024 14:11]

Vlizzjeffrey @b12e1 september 2022 22:53
Die chips worden in Taiwan gebakken.
Teigetje! @Acteonis2 september 2022 08:14
ongelimiteerde vrijhandel is een utopie die we nooit gaan bereiken en wellicht is dat maar goed ook. Ieder werelddeel beschermt op de een of andere manier wel 1 of meerdere sectoren of legt exportbeperkingen op. Europa zijn landbouw bijvoorbeeld, Amerika zijn staalindustrie en India tijdens de pandemie vaccins. Waarom het goed is dat niet alles overal te krijgen is? Zolang er regimes zijn die niks op hebben met democratie en vrijheid is het maar goed dat er handelsbeperkingen kunnen worden opgelegd om te voorkomen dat er bijv. gifgas kan worden geproduceerd.
mac1987 @Acteonis2 september 2022 09:25
Bovendien werkt vrije handel alleen als het twee kanten op werkt. China is zo protectionistisch als welk land dan ook, met verplichte joint ventures en gigantische staatssteun voor Chinese bedrijven, soms gebruikt om d.m.v. 'dumping' markten over te nemen (zonnepanelen). Bovendien geniet het, o.a. door stevig lobbywerk en beïnvloeding in verkiezing van officials, nog steeds oneerlijke voordelen als officieel ontwikkelingsland (met de grootste economie ter wereld en een van de twee echte wereldmachten...). Ben je in economische en politieke oorlog met zo'n land, dan schiet je jezelf in je voet als je als enige het spel "eerlijk" (relatief uiteraard) speelt.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 14:11]

FuZZbaLL @andreetje1 september 2022 19:57
Denk dat als de rollen omgedraaid waren dat China het zelfde zou doen. Denk zelfs dat Amerika vanwege het liberalisme nog redelijk terughoudend is met dit soort maatregelen.
tweakuwe @FuZZbaLL2 september 2022 05:28
China beschermd de eigen markt ook nu al veel meer.
amigob2 @tweakuwe2 september 2022 10:26
Dit gaat niet over markt. dit gaat over veiligheid

En wat de US hier doet, heel normaal, en zonder andere dingen er bij te halen, gewoon je zelf beschermen.
Ladiesman777 @andreetje1 september 2022 20:33
Het is juist de VS die ons beschermt en vooral China wordt steeds kwaadaardiger en gevaarlijker met het gigantische leger en vloot.

Kunstmatige eilanden creëren de hele Zuid Chinese zee claimen andere arme landen moeten maar verhongeren.
Concentratie kampen bouwen en vooral de dreiging naar Taiwan. Ze willen af van die status quo. Want het staat in hun wet om China en Taiwan weer te verenigen.

Het lijkt er veel op dat de US zich aan het voorbereiden is voor een wereldoorlog

Gelukkig gaat het niet zo goed met de huizenmarkt van China 8)7

[Reactie gewijzigd door Ladiesman777 op 22 juli 2024 14:11]

Cowamundo @Ladiesman7772 september 2022 07:22
Ook zit China in een energie en populatie crisis… energie proberen ze nu via Rusland naar binnen te halen (olie/gas) wat door de sancties op Rusland voor hun prima gaat.
Maar kwa populatie hebben ze meer moeite. Woningnood, armoede, hoger opgeleid en dus minder tijd voor kinderen en een flinke scheefgroei tussen aantal mannen en vrouwen.

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 22 juli 2024 14:11]

amigob2 @Cowamundo2 september 2022 10:28
Woningnood ? Ja in Nederland

Er zijn de laatste 10 jaar zo veel appartement bij gebouwd dat er nog zo veel niet verkocht zijn dat de eigenaren van die appartement op omvallen staan.
supersnathan94
@amigob22 september 2022 12:35
Het is exact het tegenovergestelde in china ja. Complete steden staan leeg en worden nu weer gesloopt om “redenen”

Het grootste vastgoed bedrijf ter wereld zit met een schuld van 300+ miljard (grootste schuld ter wereld) en kan helemaal niks doen nu.

Nee woningnood is er niet, maar een gezonde markt is het absoluut niet.
SPee @amigob22 september 2022 13:22
Van veel gebouwen is de kwaliteit belabberd, waardoor de appartementen zelf ook op omvallen staan. ;)
Waswat @andreetje1 september 2022 20:15
Dit soort argumentatie doet me denken aan de Paradox van tolerantie

[Reactie gewijzigd door Waswat op 22 juli 2024 14:11]

Leemeijer @Waswat2 september 2022 09:24
Ik heb het gevoel dat die paradox niet klopt.
"onbeperkte tolerantie moet leiden tot het verdwijnen van tolerantie. Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie".
We kunnen niet ongelimiteerd tolerant zijn als er intoleranten zijn
mac1987 @Leemeijer2 september 2022 09:37
Dat is toch het hele punt van de paradox? Om tolerantie instand te houden moet je soms intolerant zijn tegen intolerantie. Hierdoor zul je complete tolerantie nooit kunnen bereiken.
TStick @andreetje1 september 2022 20:00
Is dat zo ? Volgens mij leven we sinds de Russische inval van Oekraïne in een nieuwe realiteit, en ontstaat er nu een andere wereldorde. Een van de dingen die we nu zien is het ontvlechten van de economieën waarbij de afhankelijkheid van het andere "blok" wordt afgebouwd. Nee, ik denk dat je nog weinig globalisten zal vinden in de Nederlandse politiek. In Nederland is vooral politiek draagvlak voor de verspreiding van en versterken van het internationaal recht en instituties.
kiang @andreetje1 september 2022 20:15
Wat een domme reactie.

Alle bedrijven die strategische producten produceren (voornamelijk wapens, maar ook software, logistiek materiaal en technieken voor spionage) zijn aan dergelijke regels onderhevig. AI chips zijn niet anders. Dit is dus helemaal geen nieuw soort regel of zo.

Zeker als je bedenkt dat China massale surveillance gebruikt om minderheden uit te roeien is dit helemaal geen vreemde exportbeperking.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 14:11]

CrazyBernie @andreetje1 september 2022 20:43
De VS legt vooral landen boycotten op die zeer duidelijk tegen de westerse en Amerikaanse belangen zijn. Wat is daar mis mee? Vooral omdat de landen in kwestie zelf nog veel erger zijn op dat gebied. China en Rusland maar ook bijv Brazilië en India (en zo kun je wel doorgaan) maken al decenie lang het westerse bedrijven moeilijk om daar zaken te doen met extreme regels terwijl ze wel stuk voor stuk het westen als belangrijkste afzetmarkt hebben. En dan dus wel willen profiteren van onze open economie en regelgeving.

Dus dan mag de VS en Europa trouwens ook best wel eisen stellen. Vooral als de producten in kwestie ook nog gebruikt om oorlog te voeren tegen de VS en Europa.
lastlong @andreetje1 september 2022 21:23
Waarom zouden we high tech technologie leveren aan het leger dat we proberen te bestrijden met jaarlijks vele miljarden aan defensie-uitgaven.
eesiediesie @andreetje1 september 2022 20:06
Als ge nu nog gelooft in het sprookje van globalisering.......sjjjtttt ik moet zwijgen
want dat gaat weer niet in dank afgenomen worden.
Verwijderd @eesiediesie1 september 2022 20:59
Sprookje van globalisering... zegt ie doodleuk vanaf zijn telefoon of computer, verbonden met het wifi, verbonden met het internet.

Allemaal natuurlijk mede mogelijk gemaakt door globalisering _/-\o_ .
tweakuwe @Verwijderd2 september 2022 05:31
Begrijpend lezen is ook een kunst. @eesiediesie zegt nergens dat globalisering zelf een sprookje is. @eesiediesie kan prima doelen op het sprookje dat een open en geïntegreerde wereldeconomie voor vrede zorgt dankzij alle wederzijdse afhankelijkheid. Dat blijkt met zeker grotere landen voor geen meter te werken leren we nu.
eesiediesie @tweakuwe2 september 2022 07:02
Dank je, ik zou ook willen dat er over de hele wereld peis en vree is
en dat we allemaal elkaars normen en waarden respecteren maar als drie kwart van de wereld daar anders over denkt, tja wat moet je dan doen???
Verwijderd @tweakuwe2 september 2022 07:50
8)7
Verwijderd @eesiediesie2 september 2022 08:25
Je hebt geen idee hoe complex de productiewereld is. Hoe insane productielijnen lopen.

Om een simpele wifi router te maken, laat staan een telefoon, heb je de halve fucking wereld nodig.

Kijk eens naar chipproductie. (Die je nodig hebt voor internet) ASML alleen heeft al 30.000 medewerkers wereldwijd. Als je dan kijkt naar de benodigde suppliers (totaal meer dan 6000 suppliers waaronder trumpf vdl, carl zeis) zit je al op een 5-10 miljoen mensen, als je vervolgens kijkt naar basis materialen, bewerking van grondstoffen, en productie van grondstoffen zit je op pakweg 1-1.5 miljard mensen.

Oh en dan heb je dus nog helemaal niets. Een machine die wafers kan beschijnen. Je hebt nog een heel scala aan machines, kennis en manpower nodig om een simpele chip te creeeren.

Mensen beseffen zich niet hoe verweven de hele wereld met elkaar is op dit moment. En hoe onwijs veel benefits dit heeft opgeleverd (waaronder een relatief stabiele periode zonder oorlog).

Hoe ging het gezegde? Strong people create good times, good times create weak people, weak people create bad times, bad times create strong people.

Relevanter dan ooit.
koelpasta @Verwijderd2 september 2022 12:35
zit je op pakweg 1-1.5 miljard mensen.
Volgens die berekening zou zo'n 1 op 5 mensen op deze wereldbol in de chipketen werken. Lijkt me een beetje overschat.
supersnathan94
@koelpasta2 september 2022 12:49
Indirect? Denk dat dat wel klopt. Kijk naar de ontiegelijke hoeveelheid logistiek personeel die dagelijks iets met een chip vervoeren? Kijk naar de gigantische berg retail medewerkers die apparaten met chips verkopen (en ja een Aldi valt daar ook onder)?

En dan heb je het nog niet gehad over de complete steden die voor grondstofdelving en het transport daarvan nodig zijn.
koelpasta @supersnathan943 september 2022 13:43
Aldi maakt geen onderdeel uit van de chipketen. Ze nemen zelf geen chips af.
supersnathan94
@koelpasta3 september 2022 14:11
Nee maar ze zijn wel diegene die de chips aan jou verkopen en dus wel degelijk onderdelen van de keten.

Dat gezegd hebbende hebben zowel Aldi als Lidl eigen hardware lijnen met apparatuur die ze verkopen. Vooral spul voor smarthome. Ze nemen dus wel degelijk ook chips af.
koelpasta @supersnathan943 september 2022 14:44
Nee, niet echt. Ze kopen die apparaten in. Ze geven er ook niks om welke chips er in hun apparaten zitten. Ze kopen complete producten in. Ze zitten dus helemaal niet in de chip-productie keten (dat is waar dit draadje over gaat).
En zelfs al zou je aldi en lidl meenemen in de keten dan dragen ze minimaal bij aan de keten. Hun core business (95% omzet?) is dagelijkse boodschappen, met name voedsel. Het staaft op geen enkele manier de uitspraak dat 1 op 5 mensen op de wereld in de chip keten zit.
Bedenk ook dat een groot deel van de bevolking helemaal niet werkt omdat ze te jong, te oud zijn of omdat ze thuis het huishouden moeten doen en voor de kinderen moeten zorgen. Dus effectief zou volgens die berekening de helft van de werkende wereldbevolking in de chip industrie moeten werken.
Als je dan even naar de echte cijfers kijkt dan zie je dat ongeveer de helft van alle werkenden betrokken is bij voedselproductie. Er wordt dus heel wat afgeboerd op deze aardkloot.
Dan blijft dus de andere helft over en die doet zeg maar de rest van de dingen die je ziet. Je bankstel, de wegen, raamkozijnen, etc etc etc. Moet allemaal gemaakt worden, moeten ook rtesources voor geharkt worden etc. En tussen al die andere producten die de mensheid produceert zitten dan ook de chips. Dat kan dus nooit 1.5 miljard mensen zijn. Dan zouden we enkel eten en chips kunnen kopen.

En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat chipfabricage enorm efficient is. Je hebt echt heel weinig mensen nodig om een gigantische hoeveelheid chips te maken.

Anyway, volgens de cijfers werken er in de VS zo'n 300.000 mensen in de chipinductrie en in china zo'n 500.000. Allebei minder dan een miljoen. Hoe tijberkhof hierboven dan op 1~1.5 miljard komt is een raadsel. Grondstoffen gaat um niet worden want voor een chip heb je maar heel weinig grondstoffen nodig. Een plaatje cilicium kan soms miljoenen chips produceren en het duurt best wel lang om zo'n plaat op te bouwen dus de effectieve doorvoer van grondstoffen is laag. Dat zal de 'workforce' niet met 1000x vergroten.

Het is en blijft dus een onzinbewering dat 1 op 5 mensen in de chipketen zit.
amigob2 @eesiediesie2 september 2022 10:31
En de halve wereld is niet globaliseren
eesiediesie @amigob22 september 2022 11:25
En dat is niet wat ik bedoel?
En ik word weeral gemind door de kleuterklas hier.
Ik zou graag weten waarom eigenlijk?

[Reactie gewijzigd door eesiediesie op 22 juli 2024 14:11]

Cid Highwind @Verwijderd2 september 2022 07:57
Beter ten halve gekeerd dan den hele gedwaald. :)
batjes @Verwijderd2 september 2022 08:09
Globalisering dat bijna uitsluitend in het westen heeft plaatsgevonden. Computer is Brits/Amerikaans, wifi is Nederlands en het internet in zijn huidige vorm komt voort uit een samenwerking tussen de VS en Nederland, voornamelijk gebaseerd op Amerikaanse techniek.
goarilla @batjes5 september 2022 12:56
Hoe is wifi Nederlands ? Er zijn toch legio Amerikaanse uitvindingen nodig geweest om dat ook mogelijk te maken (radio, modulatie, encoding, ...).
semi70 @andreetje1 september 2022 21:00
voor globalisering heb je een wereldmunt nodig en dat is helaas de dollar dus zij bepalen dan gelijk ook de regels.
StGermain @andreetje2 september 2022 07:27
China gaat militaire oefeningen doen samen met Rusland, India en Syrië. Wat verwacht je dan dat er geen reactie op komt?
supersnathan94
@StGermain2 september 2022 12:38
Met india? Oke. Die zag ik niet aankomen.
timeraider @andreetje2 september 2022 08:04
Hangt ervan af hoe je het ziet. Ik zie het meer als sancties voor alle rotzooi die China blijft uitvoeren in hun land :P
Hoe leuk globalisering is, als je wilt dat zoiets werkt moeten alle landen ongeveer dezelfde idealen hebben.... wat bij China nou niet het eerste idee is gezien Rusland op dit moment het enige grote land is dat dichter bij een dictatuurschap komt eerlijk gezegt :P
arjanvdwal1992 @andreetje2 september 2022 09:08
Globalisering moet je niet willen, zeker niet meer China en Rusland. Dat zijn gewoon de vijanden, of je nou wil of niet en die ga je niet zulke hardware/wapens leveren
Da_Teach @andreetje2 september 2022 09:36
Ik vraag me af of een Amazon, Google en Microsoft (of de wat kleinere cloud providers die ook deze GPU's aanbieden) ook de opdracht hebben gekregen geen Chinezen te accepteren als klant. Het gaat immers om datacenter GPU's welke makkelijk inzetbaar zijn via gehuurde cloud omgevingen.

Dan hebben ze niet fysiek de hardware, maar kunnen ze wel alsnog hun AI trainen op deze systemen [en juist het trainen is wat vaak heel veel processing power kost]. Het draaien van de AI zelf kan dan prima op een minder systeem.
Iblies @andreetje2 september 2022 12:38
Naast het gegeven dat dat opvalt, is het maar de vraag of het überhaupt wat oplevert.
Nvidia deelde het nieuws in een brief aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarin staat te lezen dat het chipbedrijf op 26 augustus een verbod kreeg van de Amerikaanse overheid om de A100- en H100-datacenter-gpu’s te exporteren naar China en Rusland.
Het is mij een raadsel waarom daar expliciet Rusland in wordt vermeld als Nvidia eerder al duidelijk vermeldde dat ze niks meer zouden uitleveren aan Rusland.


Daarnaast is China in een heel hoog tempo hun millitaire capaciteit aan het uitbreiden/updaten,
https://www.businessinsid...-growing-reach-2022-3?amp
Je kan er van uit gaan dat de VS daar niet eens alle informatie gaat uitbrengen maar alleen need to know.

Daarnaast passen ze zich aan en leren ze snel van oa Oekraïne,
https://www.space.com/chi...y-satellites-yaogan-35-04
Ze gaan de complete ruimte ook volgooien met satellieten die te pas en te onpas worden gebruikt alleen om een deadlock te creeeren.

Met grotere projecten over de gehele wereld en waar oa de VS er een handje van heeft om links en rechts te stoken creeeren ze een extra paar ogen in de ruimte.
DeDooieVent @andreetje2 september 2022 14:02
Wat ook opvalt is dat de media tijdens de Trump periode over vergelijkbare maatregelen heel anders van toon waren.
avlt @andreetje2 september 2022 16:10
En wij zouden dus gewoon chips moeten leveren aan Rusland en China die ze vervolgens in wapensystemen monteren die tegen ons gericht zijn? In Russische kruisraketten zijn Amerikaanse chips gevonden. En wie weet wat er in de Buk-raket zat die MH-17 afschoot?
nullbyte @andreetje5 september 2022 14:51
Nvidia en AMD zijn Amerikaanse bedrijven. Even een korte blik in de huidige wereldsituatie en dan wordt volkomen duidelijk waarom dit gebeurt.
Gcorporaal @andreetje1 september 2022 19:54
Doet Rusland of China het anders dan?
Vind dat de vs het nog mild en beleefd doet vergeleken met hoe rusland en china hun buren pesten/beinvloeden.
Hoort gewoon bij een wereld macht zijn toen wij de wereld beheerste tijdens onze gouden eeuw waren we niet heel anders.

[Reactie gewijzigd door Gcorporaal op 22 juli 2024 14:11]

amigob2 @Gcorporaal2 september 2022 10:32
Je vergeet zomaar all oorlogen die de VS heeft gevoerd en is gestart.
Gcorporaal @amigob22 september 2022 11:56
Gevoerd ja maar gestart is ander verhaal meestal is toch een andere partij de agressor bij de vs denk dat sinds WW2 tweede iraq oorlog de enige is die de vs echt zelf is begonnen.
De rest was meer hulp aan geallieerde overheden of oorlogs verklaringen van andere.
amigob2 @Gcorporaal2 september 2022 16:17
agressie tegen de VS, wanneer
En waar voert China Oorlog ?
Gcorporaal @amigob22 september 2022 18:39
wanneer niet?
even rijtje van na ww2 je hoort er niet over op het nieuws maar china heeft net zo lang lijstje als die van de vs hoor:
China–India border standoff
Third Taiwan Strait Crisis
Sino-Vietnamese War
Sino-Soviet Border Conflict
Nathu La and Cho La clashes
Sino-Indian War
Xinjiang conflict
China–Burma border campaign
Tibetan Uprising
Second Taiwan Strait Crisis
First Taiwan Strait Crisis
Korean War
Battle of Chamdo
amigob2 @Gcorporaal9 september 2022 20:25
lachweken, je weet blijkbaar niet wat oorlog is
Gcorporaal @amigob210 september 2022 13:33
Meer dan jij blijkbaar
Gcorporaal @amigob29 september 2022 19:07
https://www.youtube.com/watch?v=qhB5uQU66yk
Gcorporaal @gitaarwerk1 september 2022 20:43
Dat wel maar als rusland en china beide zeggen dat ze al in oorlog zijn met de vs tegen hun eigen volk wat moet je dan als ander land, afwachten zoals met pearl harbor is ook niet echt een goed idee beter dan laten zien dat jij het alpha mannetjes ben zodat ze niks durven te doen.
gitaarwerk @Gcorporaal2 september 2022 16:40
Jep, dan kan ik het me voorstellen. Maar ik heb weinig meegekregen dat het al daadwerkelijk in oorlog is. De vraag natuurlijk wanneer dat is, is net als de koude oorlog op andere gebieden. Handelsverdragen lijken dan altijd als tweede te komen, maar informatie en sabotage op maatschappelijk en financieel vlak is al lang gaande natuurlijk. Ook relatief stilletjes.

En ik denk dat de VS sowieso streepje voor heeft bij de meeste, puur om het feit dat het in grote lijnen westerse cultuur is (niet zeggende dat er flinke verschillen zijn natuurlijk). Meer overeenkomstige normen en waarden die we zelf ook willen behouden (niet te verwarren met een nationalisme, etc, dat is niet wat ik bedoel :+ )
Gcorporaal @gitaarwerk2 september 2022 18:49
Officieel niet natuurlijk maar de propaganda/landelijk nieuws wat een doorgeefluik is van de overheid heeft het in rusland en china wel over dat ze al in oorlog zijn met de VS en dat burgers daarvoor offers moeten brengen en hun best moeten doen voor de staat enzo.
O zeker china is daar al echt lang mee bezig met illegale overheidssteun om de wereld afhankelijk van hun fabrieken te maken zodat niemand iets slechts over ze durven zeggen omdat ze dan geen producten meer krijgen.

Denk eigenlijk wat een belangrijker punt is dat de VS niemand echt onderdrukt of geloven verbied of genocide pleegt tegen bevolkings groepen wat china wel op de lopende band doet sinds dat de ccp de macht heeft genomen.
gitaarwerk @Gcorporaal2 september 2022 23:56
Grotendeels mee eens, maar VS heeft met de abortuswet wel dtapje terug genomen helaas :(
Gcorporaal @gitaarwerk3 september 2022 10:43
Dat is ook zo maar dat is ook niet heel de VS volgens mij zijn meeste staten nog steeds pro abortus/ze laten het toe maar is wel erg jammer dat ze daarmee een stap achteruit hebben gezet als maatschappij van vrijheid.
Mellow Jack 1 september 2022 19:40
Wat maakt dit gevaarlijker dan een consumenten gpu of bijvoorbeeld een cpu?
flnhst @Mellow Jack1 september 2022 19:44
Niet zozeer 'gevaarlijk', ik denk dat de VS gewoon ziet dat AMD en Nvidia de krachtigste GPU's maken, en het gewoon niet wil dat China daar makkelijk aan komt, om hun onderzoek in AI en dergelijke te vertragen.
Bulkzooi @Mellow Jack1 september 2022 19:56
Wat maakt dit gevaarlijker dan een consumenten gpu of bijvoorbeeld een cpu?
De targeted doelgroep, HPC compute, de Cloud en data centers? Dat zijn dus alle moderne toepassingen, zoals Ai, ML & chatbots en zo

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 14:11]

slamhk 1 september 2022 19:52
Hoe zit het dan eigenlijk met de productie ervan ?
Dit wordt niet exclusief in de V.S. gedaan.
icecreamfarmer @slamhk1 september 2022 19:57
Nee Taiwan en raadt eens van wie die afhankelijk zijn voor hun onafhankelijkheid.
theobril @icecreamfarmer1 september 2022 20:18
Weet niet of Taiwan het zelf een goed idee vindt om China van topspul te voorzien. Ik kan mij voorstellen dat ze er op zijn minst dubbel instaan.
tweakuwe @theobril2 september 2022 05:34
Taiwan handelt extreem veel met China, inclusief topspul. Economisch zijn die twee heel flink geïntegreerd de laatste decennia. Het idee is dat Taiwan platbombarderen ook China zelf pijn gaat doen.
supersnathan94
@tweakuwe2 september 2022 12:52
Mutual assured destruction, maar dan op economisch vlak. Best een slimme zet, maar aan de andere kant ook zeer gevaarlijk.
Verwijderd 1 september 2022 21:51
Worden die dingen niet in China gebouwd? Hoe moeilijk kan het voor de Chinese overheid zijn om over het productievolume te liegen en een deel voor eigen gebruik te confisceren...

En ondertussen een nieuwe productielijn op te zetten met gekopieerde tooling.
TheVivaldi @Verwijderd2 september 2022 12:04
Worden die dingen niet in China gebouwd?
En in Taiwan.

Maar goed, dat zegt natuurlijk niks. Google legt de Pixel-telefoons voor Duitsland ook in opslagruimtes in Nederland, maar ze zijn hier niet te koop. Ik weet dat dat niet 100% hetzelfde is als productie, maar ik wil maar zeggen dat het gebruik van een land niet per se gelijk hoeft te staan aan de levering aan een land.
doldrums 2 september 2022 00:09
China heeft zelf een grote chipmaker. Niet zo bekend wellicht. SMIC genaamd en ze zijn al in staat op 7nm te produceren.Ze zijn in 2 jaar van 14nm naar 7nm gegaan. Het is niet duidelijk hoe ze aan de kennis zijn gekomen maar vermoed wordt dat het van TSMC gekopieerd is. Maar het is natuurlijk ook goed mogelijk dat ze het nu al zelf kunnen en binnenkort ook ASML niet meer nodig hebben. Want ASML machines staan er natuurlijk genoeg de 'oudere'. Het is pas met de EUV techniek van ASML dat het westen wakker is geworden, en die techniek niet meer aan China wil verkopen.
De tijd is gekomen dat China zijn kans gaat grijpen en de US van de troon stoot of niet we gaan het zien.
Fronkie 1 september 2022 19:44
ik las dat de aandelen ook een diepe val maakten gaan ze dat dalijk weer compenseren door hogere GPU prijzen of zal dat wel meevallen ?
wildhagen
@Fronkie1 september 2022 19:47
Dat lijkt me niet echt. Vergeet niet dat dit geen GPUs voor consumenten zijn, dit is specialistische datacenter hardware.
Bulkzooi @Fronkie1 september 2022 19:57
ik las dat de aandelen ook een diepe val maakten gaan ze dat dalijk weer compenseren door hogere GPU prijzen of zal dat wel meevallen ?
Ben je gek. De GPU markt als geheel groeit als kool. De GPU en het geheugen vallen niet aan te slepen.
tweakuwe @Fronkie2 september 2022 05:33
Als hogere prijzen tot meer winst zou leiden en/of een hogere aandelenkoers, dan hadden we die hogere prijzen nu al wel ;)

Met hogere prijzen verkoop je echter ook minder aantallen, dus dat zal wel meevallen. Sterker nog, een bepaalde afzetmarkt valt weg, mogelijk gaat de prijs dan omlaag voor de rest van ons omdat de vraag nu lager wordt.
Aardedraadje @Fronkie1 september 2022 22:03
Aandelen compenseer je niet met omzet, lijkt me. Dus dat zal wel meevallen.
Empheria 1 september 2022 23:04
Ik heb de specificaties er eens bij gepakt en de A100 lijkt op papier een uit de hand gelopen RTX 3070 Ti te zijn, met iets meer dan dubbel de hoeveelheid tensor cores maar vooral een flinke bak aan HBM2 geheugen met een bus waar je 'u' tegen zegt.

Voor militaire doeleinden kan ik me voorstellen dat je er uiterst complexe realtime berekeningen mee gaat doen en dat je er met NVLink dan zo veel mogelijk aan elkaar plakt. Maar is het product dan echt zo uitzonderlijk dat je er met een configuratie van andere (nu nog wel toegestane GPUs) niet ook maar een beetje in de buurt komt? Vergelijkbaar met hoe het verschil in performance tussen Quadro en GeForce voor de desktop gebruiker over het algemeen marginaal is (tenzij je hele specifieke dingen doet).

Ik kan me voorstellen dat je verder moet gaan dan alleen de A100 en H100, wil je militair gebruik van de hardware tegengaan. Ook al heb je dan al een flinke binnenlandse voorraad aan modellen van de vorige generaties, moet je eigenlijk de hele markt platleggen.

Ik ben benieuwd hoe effectief deze maatregel zal zijn in het daadwerkelijk buiten de Chinese grenzen houden van deze hardware. Kan me voorstellen dat het ook interessante smokkelwaar wordt zo.
dylan111111 @Empheria2 september 2022 00:50
Het is niet alleen performance, de A100 heeft uitgebreide GPU Memory Error Management, iets wat de "normale" RTX kaarten niet hebben. Voor missie kritische berekeningen zou ik geen consumenten GPU willen/durven gebruiken.
Bulkzooi 1 september 2022 19:52
Voor de zekerheid maar alle CUDA-code porten naar OpenCL & OpenGL. Zeker overheden. Lijkt me logisch, zou Cruyff zeggen.

Het is sowieso wel tijd voor een betere nationale GPU-strategie. Ik ben het wel met @andreetje eens dus.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 14:11]

-jacQues- 1 september 2022 19:55
"de Amerikaanse overheid vermoedt dat de gpu’s gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden"
Dat kan ook met een zwik 3090-kaarten. Of (het militaire doeleinden gedeelte) met het Internet zelf. Dit soort maatregelen vind ik twijfelachtig. Zowel op de woord "vermoeden" en "kunnen worden" als op de manier waarop.
dasiro @-jacQues-1 september 2022 20:15
het is natuurlijk wel makkelijker om 100.000 kaarten voor je supercomputer met de nodige support en drivers rechtstreesk bij de fabrikant of leverancier in te kunnen kopen dan dat je op de secundaire markt moet gaan scharrelen. Dit gaat niet over een paar kaartjes, maar letterlijk voor tientallen, zoniet honderden miljoenen dollar aan accelerators.
DutchEZmoder 1 september 2022 21:16
Als China die chips wilt dan kopen ze die elders in. Net zoals Kim Jong z'n BMW's gewoon geleverd krijgt ondanks handelsverboden.

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