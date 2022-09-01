Nvidia en AMD mogen bepaalde AI-gpu's niet meer leveren aan China

Nvidia heeft van de Amerikaanse overheid een verbod gekregen om bepaalde AI-gpu's nog te leveren aan Chinese bedrijven. De gpu's zouden volgens de Amerikaanse overheid voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Concurrent AMD heeft een soortgelijk verbod gekregen.

Nvidia deelde het nieuws in een brief aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarin staat te lezen dat het chipbedrijf op 26 augustus een verbod kreeg van de Amerikaanse overheid om de A100- en H100-datacenter-gpu’s te exporteren naar China en Rusland. Deze gpu’s zijn gericht op datacenters en hpc en bedoeld voor high performance computing, kunstmatige intelligentie en andere datacentertoepassingen.

In de brief staat te lezen dat de Amerikaanse overheid vermoedt dat de gpu’s gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden in China en Rusland. Het verbod kan volgens Nvidia wel de verdere ontwikkeling van de H100-gpu in de weg komen te staan.

Chipbedrijf AMD kreeg ook een verbod opgelegd door de Amerikaanse overheid. Hierdoor mag het Amerikaanse bedrijf geen MI250-accelerators meer verkopen aan Chinese of Russische klanten. AMD stelt aan Reuters dat het verbod echter geen obstakel vormt voor de verdere ontwikkelingen van AMD-producten.

De Amerikaanse overheid stelde aan de redactie van Reuters dat het bijkomende maatregelen aan het nemen is rondom het beleid van het land over technologie en het potentiële eindgebruik ervan. Het Chinese ministerie voor Buitenlandse zaken beschuldigt de Verenigde Staten volgens Reuters van een "technologische blokkade".