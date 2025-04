Red Dead Redemption 2 krijgt officiële ondersteuning voor AMD FSR 2.0

Rockstar heeft officiële ondersteuning voor AMD FSR 2.0 toegevoegd aan Red Dead Redemption 2. Het gaat om de pc-versie van de game. De update bevat verder vooral bugfixes en een paar kleine contentupdates voor Read Dead Redempion 2 Online.

Rockstar maakt update 1.31 per direct beschikbaar op alle platformen waarop Red Dead Redemption 2 is verschenen. De officiële ondersteuning voor AMD FSR 2.0 is er alleen voor pc. Daar waren spelers er al in geslaagd met AMD FSR 2.0 te spelen door middel van mods. Nu wordt deze techniek ook door Rockstar zelf ondersteund.

AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 is een tegenhanger van Nvidia DLSS. Dit zijn technieken voor temporal upscaling. Hiermee worden games op een lagere resolutie gerenderd en vervolgens opgeschaald naar een hogere resolutie. Dat zorgt ervoor dat games op hogere framerates gespeeld kunnen worden. Tweakers schreef eerder al een achtergrond over hoe dit precies werkt.

Eerder kregen ook al games als Deathloop FSR 2.0-ondersteunig en kondigde AMD nog een reeks games aan die binnenkort FSR 2.0-ondersteuning krijgen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk gameontwikkelaars de technologie kunnen toepassen in hun games, heeft AMD de broncode openbaar gemaakt.