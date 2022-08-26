Samsung wil mobiele gpu’s blijven ontwikkelen met AMD

Samsung wil mobiele gpu’s blijven ontwikkelen in samenwerking met AMD. Het Zuid-Koreaanse bedrijf stelt dat mobiele gpu’s een bepalende factor zijn bij consumenten die in de markt zijn voor flagshipsmartphones en dat ze belangrijk worden voor de toekomstige AR- en VR-markt.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf deed de stelling in een visietekst waarin het de huidige stand van zaken van zijn soc-divisie uit de doeken doet. In die visietekst komt de samenwerking met AMD ter sprake en daarover zegt Samsung dat het plannen heeft om die voort te zetten. Samsung introduceerde begin dit jaar de Exynos 2200-soc met daarop de Xclipse 920-gpu die het samen met het Amerikaanse bedrijf ontwikkelde. Deze mobiele gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur van AMD en gebakken op het 4nm-procédé van Samsung. De mobiele grafische chip ondersteunt raytracing en variable rate shading.

Kort na de release van de Exynos 2200 werd duidelijk dat de geïntegreerde gpu beter presteerde dan de Snapdragon 888, maar wel nog steeds achterloopt op de prestaties van de gpu van de A15-soc van Apple. De Snapdragon 8 Gen 1 haalde in gpu-benchmarks ook beduidend betere resultaten dan de Exynos 2200-soc met de nieuwe Xclipse-gpu.

Ondanks de wens om verder te blijven samenwerken met AMD lijkt het erop dat de aankomende Galaxy S23-toestellen geen Samsung-soc’s met AMD-gpu zullen bevatten. Begin juli maakte analist Ming-Chi Kuo immers bekend dat die toestellen enkel op Qualcomm-soc’s zullen draaien. De Exynos 2300 die door Samsung zou worden ontwikkeld, zou mogelijks niet met de Snapdragon-equivalent kunnen concurreren.

De mobiele gpu-divisie blijft desondanks wel belangrijk voor Samsung. Topman Sungboem Park stelt in de visietekst dat consumenten die in de markt zijn voor een nieuwe flagshipsmartphone hun aandacht zullen vestigen op de grafische prestaties van zo’n toestel. Volgens de man worden de gamingprestaties een van de differentiërende factoren. Mobiele gpu’s zouden volgens Park ook van toenemend belang worden in het kader van AR en VR.