Samsung wil mobiele gpu’s blijven ontwikkelen met AMD

Samsung wil mobiele gpu’s blijven ontwikkelen in samenwerking met AMD. Het Zuid-Koreaanse bedrijf stelt dat mobiele gpu’s een bepalende factor zijn bij consumenten die in de markt zijn voor flagshipsmartphones en dat ze belangrijk worden voor de toekomstige AR- en VR-markt.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf deed de stelling in een visietekst waarin het de huidige stand van zaken van zijn soc-divisie uit de doeken doet. In die visietekst komt de samenwerking met AMD ter sprake en daarover zegt Samsung dat het plannen heeft om die voort te zetten. Samsung introduceerde begin dit jaar de Exynos 2200-soc met daarop de Xclipse 920-gpu die het samen met het Amerikaanse bedrijf ontwikkelde. Deze mobiele gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur van AMD en gebakken op het 4nm-procédé van Samsung. De mobiele grafische chip ondersteunt raytracing en variable rate shading.

Kort na de release van de Exynos 2200 werd duidelijk dat de geïntegreerde gpu beter presteerde dan de Snapdragon 888, maar wel nog steeds achterloopt op de prestaties van de gpu van de A15-soc van Apple. De Snapdragon 8 Gen 1 haalde in gpu-benchmarks ook beduidend betere resultaten dan de Exynos 2200-soc met de nieuwe Xclipse-gpu.

Ondanks de wens om verder te blijven samenwerken met AMD lijkt het erop dat de aankomende Galaxy S23-toestellen geen Samsung-soc’s met AMD-gpu zullen bevatten. Begin juli maakte analist Ming-Chi Kuo immers bekend dat die toestellen enkel op Qualcomm-soc’s zullen draaien. De Exynos 2300 die door Samsung zou worden ontwikkeld, zou mogelijks niet met de Snapdragon-equivalent kunnen concurreren.

De mobiele gpu-divisie blijft desondanks wel belangrijk voor Samsung. Topman Sungboem Park stelt in de visietekst dat consumenten die in de markt zijn voor een nieuwe flagshipsmartphone hun aandacht zullen vestigen op de grafische prestaties van zo’n toestel. Volgens de man worden de gamingprestaties een van de differentiërende factoren. Mobiele gpu’s zouden volgens Park ook van toenemend belang worden in het kader van AR en VR.

Exynos 2200 SoC
Exynos 2200 SoC

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 19:33 44

26-08-2022 • 19:33

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Reacties (44)

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fapkonijntje 26 augustus 2022 19:54
Kort na de release van de Exynos 2200 werd duidelijk dat de geïntegreerde gpu de maat kon nemen van de Snapdragon 888, maar wel nog steeds achterloopt op de prestaties van de A15-soc van Apple. De Snapdragon 8 Gen 1 haalde in gpu-benchmarks ook beduidend betere resultaten dan de Exynos 2200-soc met de nieuwe Xclipse-gpu.
Nou, zo makkelijk gaat dat niet he. Zowel de Snapdragon als de A15 throttlen als een gek. Bij de A15 in sommige toestellen verlies je na een 30 seconden meer dan de helft van de performance. De Xclipse 920 throttled ook maar veel minder. Na een softwareupdate voor de S22 is de GPU ook nog eens 10 tot 20% sneller geworden.

Dit soort kortzichtige statements zijn leuk als ze op nu.nl staan, maar van een artikel op Tweakers mag je wel wat meer diepgang verwachten lijkt mij.
Zezura @fapkonijntje26 augustus 2022 20:54
Heb je een bron dat de A15 zo snel throttled?
fapkonijntje @Zezura26 augustus 2022 21:08
Bovenste balkjes zijn piek performance, iets dat in benchmarks naar voren komt want die duren altijd vrij kort. Onderste balkje is de performance na een minuutje of wat.

Wat ik fascinerend vind is dat alleen Anandtech dit lijkt te (willen) meten. Je ziet genoeg reviews lyrisch doen over de SoC van Apple, maar als je een minuutje die GPU goed gebruikt, is de performance ineens maar een paar procent meer dan een high end Snapdragon. Veel van die dikke gpu power kost een hoop silicon maar levert dus in de praktijk niet zoveel op. Ik snap dus wel dat de concurrentie de GPUs beschaafd houdt.

Leuk dat AMD terug is in de GPU markt ook. Qualcomm gebruikt een Adreno GPU, Adreno is een anagram van Radeon, omdat die origineel bij AMD (nouja, ATI) vandaan kwam. De oudere GPUs in de Snapdragons waren dan ook gebouwd rondom dezelfde architectuur als de Xbox 360 GPU. Ze borduren nu nog steeds verder op een deel van dit ontwerp.

Ook weer interessant dat deze Xclipse 920 en de rest van deze Exynos op 4nm zit, terwijl de meeste concurrentie op 5nm zit. Technisch is het een bijzonder interessante chip, zeker zo voor het eerst van ze.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 28 juli 2024 23:03]

raro007 @fapkonijntje26 augustus 2022 21:36
Wacht word zoiets niet als cheat aangemerkt door die benchmark boeren?
Ik weet nog dat samsung en Huawei bestraft werden ook. Hoewel die het alleen bij benchmark deden is de resultaat het zelfde..
fapkonijntje @raro00726 augustus 2022 21:43
Nee, die deden iets veel smerigers. Thermal throttling is heel normaal. Zeker in zo'n kleine omgeving als in een telefoon. Laptops throttlen ook. Voor een CPU in een mobiel apparaat is het ook geen gek idee, want de meeste load duurt toch maar heel kort, niet lang genoeg om the throttlen.

Waar veel merken waaronder Samsung door de mand vielen was dat ze in benchmarks de SoC maximaal lieten werken en in apps de boel kunstmatig beperken. Dat is bij Apple niet zo, het gedrag van de hardware is niet anders bij benchmarks of apps/spellen. Al is dat door de opzet van iOS weer niet te bewijzen. Zo vind ik Safari erg langzaam aanvoelen voor de hardware, zeker ten opzichte van de concurrentie, maar er valt niet makkelijk te bewijzen of dat door de configuratie van Safari komt of door bewuste throttling van de SoC.

Mijn punt is overigens ook niet dat Apple slecht bezig is, maar meer dat vergelijkingen vaak scheef zijn en niet het hele verhaal vertellen en dat de dingen die Apple met hardware doet ook niet gratis zijn. Het kost ze veel hitte en ze hebben veel grotere chips qua oppervlakte en aantal transistors dan de concurrentie. Dat is ook waarom Apple bij de iphone 14 de dure nieuwe socs, die voor hun veel duurder zijn geworden om te maken door het formaat, alleen wil invoeren in hun duurste toestellen. Het begint hun 'beperkte' winst teveel te drukken vermoed ik.

Ik mis altijd een beetje nuance als mensen weer ergens massaal lyrisch over doen.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 28 juli 2024 23:03]

BlaDeKke @fapkonijntje27 augustus 2022 14:20
Een beetje boost performance voor als het nodig is vind ik niet erg. Ik heb niet zo veel tegen thermal throttlen na 30 seconden, dat is ongeveer hoe lang ik een mobile game speel vooraleer ik het terug verwijder.
raro007 @fapkonijntje26 augustus 2022 21:54
Maar wat ik bedoel is dat het ook wel cheaten is want geen enkel telefoon houd het lang vol.
Een telefoon throtelt veel sneller dan een laptop.
Kunstmatig bij elk spel hoge frames halen in het begin om daarna in te kaken is net zo goed cheaten..
Tenzij het throtelen na 1 uur gebeurt dan valt het wel mee.
Terracotta @raro00727 augustus 2022 06:39
Het is geen cheaten als het een coherente strategie is en bij elke app gelijkaardig.
Als de grafische load in normale gevallen via bursts komt, dan kan het interessant zijn om piek snelheden te pushen bij overgangsmomenten en dan in régime serieus op energieverbruik te letten.

Vermoedelijk voelt de telefoon dan veel vloeiender aan dan anders moest hij continu binnen zijn thermal budget blijven. Enkel voor games en andere langdurige continu wisselende beelden is dat een probleem, alle andere apps halen er een voordeel mee.

Het lijkt me dan eerder een gezonde strategie met als oog betere performance op momenten dat het moet. Cheaten is echt gaan kijken welke apps testsoftware zijn en dan je gedrag aanpassen om hoog te scoren. Wat Apple hier doet is gewoon goede engineering want ze kijken naar de use cases en verbeteren de voor ervaring voor de mens t.o.v. Andere strategieën van resource verbruik

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 28 juli 2024 23:03]

Coolstart @fapkonijntje27 augustus 2022 09:23
Sorry denk dat je het helemaal verkeerd leest.
Ik zou het zelfs fake news noemen door alles uit zijn context te trekken.

Er staat duidelijk dat de synthetische benchmarks een vertekend beeld kunnen geven en jij gebruikt net dat om te claimen dat een A15 maar en paar procent sneller en de max speed nutteloos.

In de conclusie:
In terms of general gaming performance, I’ll also want to make note of a few things – the new iPhones, even with their somewhat limited thermal capacity, are still vastly faster than give out a better gaming experience than competitive phones.

The A15 continues to cement Apple’s dominance in mobile gaming.
In de zelfde links zie je ook dat de Apple socs het beste zijn in fps per watt. Ook niet onbelangrijk voor een mobiel.

Daarnaast is een snelle GPU in piekvermogen ook gewoon leuk voor een snappy interface. Snel piekprestatie halen is de uitdaging.

Veel apps gebruiken de GPU, maar gewoon beperkt in de tijd. (Tijdens zoomen in een kaart, verdraaien 3D object etc).

In de conclusie staat ook:
Apple remains far above the competition in terms of performance and efficiency.
Ik denk dat je gewoon wil lezen wat je wilde lezen en er zelf een verkeerde conclusie aangeplakt.
fapkonijntje @Coolstart27 augustus 2022 09:29
Niemand ontkent de punten die je uiteen probeert te zetten, misschien lees je zelf meer dan er staat.

Anandtech vergeet je wel even te melden dat de A15 met dan twee keer groter is dan de concurrentie, dat kost ook geld. Dat kan Apple makkelijk hebben, maar de Snapdragon en Exynos zijn wat meer budget gebonden.

Zo'n snapdragon moet ook in telefoons van 300 euro komen uiteindelijk, die markt willen ze ook bedienen dus met een heel grote dure chip aankomen is financieel niet zo praktisch.

Niemand ontkent dat de Apple socs snel zijn, maar er is een prijs te betalen en die wordt regelmatig genegeerd. Qua throttlen ook, hij blijft snel, maar verhoudingsgewijs throttlen ze bij Apple verder terug dan bij veel van de concurrentie. Dat duidt niet op nu een trage chip, maar wel op het bereiken van een limiet in de toekomst. De M1 en M2 zijn identiek aan de A15, alleen dan nog groter en Apple heeft buiten het nog meer gpu en cpu cores toevoegen niets meer laten zien de afgelopen paar jaar. Dat is ook een interessant gegeven.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 28 juli 2024 23:03]

Coolstart @fapkonijntje27 augustus 2022 09:46
Je ziet genoeg reviews lyrisch doen over de SoC van Apple, maar als je een minuutje die GPU goed gebruikt, is de performance ineens maar een paar procent meer dan een high end Snapdragon. Veel van die dikke gpu power kost een hoop silicon maar levert dus in de praktijk niet zoveel op. Ik snap dus wel dat de concurrentie de GPUs beschaafd houdt.
Het levert in de praktijk we veel op en dat bewijst uw benchmark-link + de voorbeelden die ik aanhaal dat piekvermogen relevant is in de praktijk.

Dat de chips groter zijn klopt. Het verklaard grotendeels het hogere piekvermogen en de hoge sustained performance per watt.

Je heb echt alles uit zijn context getrokken en dat is zonde.
fapkonijntje @Coolstart27 augustus 2022 09:56
Ik denk dat je het punt een beetje mist en de positie van de concurrentie niet begrijpt. Een heel grote soc met grote GPU kost veel geld, als je een high end SoC wilt maken die in zoveel mogelijk verschillende apparaten in zoveel mogelijk verschillende prijsklassen terecht moet komen, kun je niet zo'n monster maken als Apple doet. En zelfs voor Apple begint het te duur te worden, de A16 komt alleen in de pro en max modellen van de iphone 14.

Ik snap dus best dat Qualcomm de boel beschaafd moet houden.

Jij noemt het uit het verband trekken, ik noem het minder kortzichtig zijn. De SoC bakkers zijn wel wat meer aan het doen dan kijken wie de grootste heeft. We zitten niet op de basisschool.

Performancewinst moet een doel hebben en financieel aantrekkelijk zijn.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 28 juli 2024 23:03]

n0np3r50n @fapkonijntje27 augustus 2022 23:34
Weet je misschien of the iPhone mini versies nog wezenlijk verschillen van hun grotere broer?
fapkonijntje @n0np3r50n28 augustus 2022 11:03
Geen flauw idee, maar je merkt wel dat hoe compacter het toestel, hoe moeilijker hitte af te voeren is. Heb er alleen nooit een test van gezien.
n0np3r50n @fapkonijntje28 augustus 2022 20:32
Daar ga ik ook vanuit ja. Bedankt!
Olaf van der Spek @fapkonijntje26 augustus 2022 21:19
Ik mis de Exynos 2200 in die grafiek..
fapkonijntje @Olaf van der Spek26 augustus 2022 21:27
Ik ook. Jammer dat Anandtech er niets mee heeft gedaan.
kidde
@fapkonijntje27 augustus 2022 03:17
Ook weer interessant dat deze Xclipse 920 en de rest van deze Exynos op 4nm zit, terwijl de meeste concurrentie op 5nm zit.
Jammer dat u in die Samsung PRietPRaat lijkt te trappen.
TSMC N5 (Apple, AMD, Mediatek, Qualcomm) is qua dichtheid gelijk aan het proces dat Samsung 3nm noemt, en dat is een nanosheet proces dat nog maar amper op de markt is en in de kinderschoenen staat. Simpele conclusie is dat Samsung 4nm (laatste EUV FinFET) in veel opzichten slechter is dan TSMC N5, en er dus ook op achter loopt.

https://semiwiki.com/even...adership-in-the-ppac-era/

[Reactie gewijzigd door kidde op 28 juli 2024 23:03]

fapkonijntje @kidde27 augustus 2022 09:45
Net als dat 14nm bij Intel soms kleiner was dan 7nm bij TSMC. Ze houden allemaal hun eigen rekensommetjes erop na om de concurrentie een hak te zetten. Tot dusver is de Samsung 4nm toch concurrerend gebleken, ook een Nvidia kan op Samsung 6nm lekker meekomen in de GPU markt. Ik vond het wel een stoere zet dat ze zo met nieuwe hardware naar een experimenteel proces durfden bij Samsung.
kidde
@fapkonijntje27 augustus 2022 13:03
Wat is concurrerend. Niet op kostprijs in vergelijking met TSMC in ieder geval. Samsung zal er weinig winst op maken, yieds schijnen laag te zijn. Qualcomm en NVidia zijn weggelopen naar TSMC als laatste grote Samsung- klanten. Vanwege prestige gedraagt Samsung zich zoals het doet, en 3nm HNS is window dressing om te verhullen dat het slecht gaat. Anders waren Qualcomm en NVidia niet weggelopen. Ook bij FinFET was Samsung op papier eerder dan TSMC, maar dat was vooral kleine oplages voor de PR. Daarna had Samsung bijna geen klanten want bijna iedereen ging naar TSMC 16nm. En heel AMD's voortbestaan is gebouwd op Samsung 14nm (Zen 1). Maar helaas had Samsung daar qua kennis opdoen in de foundry weinig aan omdat AMD contractueel bij GloFo moest blijven, die het proces in licentie nam.

Het gaat met Samsungs foundry net zo bergafwaarts als bij Intel foundry 2016-2020, toen ook daar alle klanten wegliepen en alleen het eigen bedrijf overbleef als klant. en het komt waarschijnlijk ook niet meer goed bij Samsung. Helaas.

https://semianalysis.subs...ectronics-cultural-issues
The Reeferman @fapkonijntje27 augustus 2022 14:48
Ik vermoed dat de enige reden dat Nvidia naar Samsung is gegaan voor de consumenten GPU is capaciteitsgebrek bijj TSMC. Dat data center GPUs werden wel bij TSMC gemaakt en voor de RTX 4000 serie gaan ze ook weer naar TSMC. Oftewel TMSC heeft duidelijk de voorkeur.
fapkonijntje @The Reeferman27 augustus 2022 14:50
Natuurlijk is TSMC de voorkeur op dit moment, maar dat maakt niet dat enige poging tot innovatie bij concurrenten dan maar gelijk niets waard is.

En gezien het feit dat Nvidia de snelste GPUs op het moment gewoon op een 6nm Samsung kan bakken, laat zien dat ze toch niet compleet buiten spel staan.
De Vliegmieren @fapkonijntje26 augustus 2022 21:26
Adreno is grotendeels ontwikkeld door Bitboys Oy als ik me niet vergis.
Nog een ander stukje achtergrond: Bitboys is opgericht door enkele Future Crew leden voor diegenen hier die de demo scene een beetje kennen.

[Reactie gewijzigd door De Vliegmieren op 28 juli 2024 23:03]

LurkZ @fapkonijntje26 augustus 2022 22:47
Wat ik fascinerend vind is dat alleen Anandtech dit lijkt te (willen) meten. Je ziet genoeg reviews lyrisch doen over de SoC van Apple,
Als een nieuwssite iets negatiefs over Apple schrijft komen ze op een blacklist en krijgen geen reviewmateriaal van Apple. Dus komen de reviews later (of niet) een slecht iets voor een review site.
Om die reden zijn veel Apple reviews biased 'gekochte' reviews.
RobertPeterson @LurkZ28 augustus 2022 14:52
Heb je hier ook een bron voor? Ik ken echt genoeg reviewers die de Macbooks Pro 2016 helemaal kapot maakten omdat deze een touchbar en maar 2 usb-c poorten had. Of met het laatste schandaal dat Apple de telefoons trager maakte om batterij te besparen.

Ik heb nou niet het idee dat Apple reviewers cancelt als ze iets verkeerds schrijven en kon op Google ook niks vinden.
Bulkzooi @fapkonijntje27 augustus 2022 02:17
Leuk dat AMD terug is in de GPU markt ook.
in de mobiele markt bedoel je. De klassieke GPU markt domineren ze samen met Nvidia. AMD beheerst ook de consoles. En met Samsung hebben ze een goed partnership om snel flinke aantallen in mobieltjes te verkopen. Ook Samsung liep op GPU-gebied achter de feiten aan dus voor een eerste generatie Samsung SoC met AMD Radeon vindt ik het aardig goed.
Verwijderd @fapkonijntje27 augustus 2022 02:48
Het is ook niet zo raar. Zo'n chip warmt gigantisch op en dat loopt gewoon te heet aan. Is niet bevorderlijk voor als je het vasthoudt maar ook niet voor dingen zoals een batterij ofzo.

Iedere CPU klokt zichzelf tegenwoordig over aan de hand van enkele parameters zoals workload ( = current) en temperatuur. Zolang die binnen de waardes zitten blijven ze "boosten".

Overigens is 5nm ook niet echt een "echte" 5nm. Ze gebruiken steeds meer truucjes om het zo dicht mogelijk als een echte 5nm chip te laten opereren.

Grootste stroomverbruik in een mobiel is o.a nog steeds het scherm en het ding voltijdig aan. Ook de 4G/5G modems kunnen en wat van. Ik zou liever een fabrikant zoals Iphone een toestel willen releasen dat gewoon 2 tot 4 dagen op een full charge doet.
RobertPeterson @fapkonijntje28 augustus 2022 04:44
Maar ondanks het throttlen schijnt de A15 chip beter te presteren dan de concurrentie.

De conclusie van de link die je hieronder stuurt geeft dat zelfs aan:
The A15 continues to cement Apple’s dominance in mobile gaming. We’re looking forward to the next-gen competition, especially RDNA-powered Exynos phones next year, but so far it looks like Apple has an extremely comfortable lead to not have to worry much.
Gezien throttlen eigenlijk inherent is aan mobiele telefoons en laptops snap ik je punt niet echt? De Xclipse throttled minder maar komt nog steeds niet in de buurt blijkbaar?
fapkonijntje @RobertPeterson28 augustus 2022 11:02
Niemand ontkent toch dat de SoC van Apple snel is? Het enige dat men zegt is dat de boel wat rooskleuriger neergezet wordt dan de realiteit.
De Xclipse throttled minder maar komt nog steeds niet in de buurt blijkbaar?
Ding presteert redelijk conform het Snapdragon aanbod, is dus wel langzamer maar niet heel veel.
RobertPeterson @fapkonijntje28 augustus 2022 14:45
Rooskleuriger snap ik. Maar zo cru als jij het nu stelt? De benchmarks die ik ken maken een benchmark over een langere periode om throttle mee te nemen in de tests.

Uit de meegestuurde benchmark kan ik ook helemaal niet halen dat de benchmarks dusdanig kort zijn dat de SoC niet throttled. De claims van Apple worden zelfs overtroffen in het artikel dat jij meestuurt.

Ik snap je punt dus niet echt, maar dat kan ook aan mij liggen hoor!
fapkonijntje @RobertPeterson28 augustus 2022 14:57
Maar zo cru als jij het nu stelt?
Waar? Ik krijg nog steeds het idee dat jij dingen leest die er niet staan.
RobertPeterson @fapkonijntje28 augustus 2022 15:11
Dit soort kortzichtige statements zijn leuk als ze op nu.nl staan, maar van een artikel op Tweakers mag je wel wat meer diepgang verwachten lijkt mij.
Nou je noemt het artikel waarin de goede prestaties van de A15 staan kortzichtig en zonder diepgang. Maar als je vervolgens die diepgang opzoekt blijkt dat de A15 op dit moment gewoon de best presterende SoC is.

Zou Tweakers.nl hier dan moeten vermelden dat de A15 ontzettend snel is, maar throttled net als de concurrenten, en nog steeds een grote leiding heeft qua prestaties?
Kort na de release van de Exynos 2200 werd duidelijk dat de geïntegreerde gpu beter presteerde dan de Snapdragon 888, maar wel nog steeds achterloopt op de prestaties van de gpu van de A15-soc van Apple. De Snapdragon 8 Gen 1 haalde in gpu-benchmarks ook beduidend betere resultaten dan de Exynos 2200-soc met de nieuwe Xclipse-gpu.
Hadden ze hier moeten vermelden: Maar wel nog steeds achterloopt op de prestaties van de GPU van de A15-soc van Apple. Die dan wel throttled, maar nog steeds sneller is?

Nogmaals ik snap je punt niet.

*typfout

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 28 juli 2024 23:03]

fapkonijntje @RobertPeterson28 augustus 2022 16:53
Nou je noemt het artikel waarin de goede prestaties van de A15 staan kortzichtig en zonder diepgang. Maar als je vervolgens die diepgang opzoekt blijkt dat de A15 op dit moment gewoon de best presterende SoC is.
Ik denk dat je echt leest wat je wilt lezen en niet wat er staat.

Iets kortzichtig noemen staat niet gelijk aan iets trager noemen. Misschien moet je de woorden eens opzoeken in een woordenboek, het is duidelijk dat je de betekenis simpelweg niet kent.

Jij maakt in je hoofd de verbinding tussen kortzichtig en iets trager noemen. Niemand andere behalve jij doet dat en zo leg je mij dus woorden in de mond. Heel smerig van je. Niemand heeft ooit gezegd in deze reacties dat de Apple soc trager is, maar dat heb jij wel in je hoofd zitten blijkbaar. Daar gaat iets mis.
Zou Tweakers.nl hier dan moeten vermelden dat de A15 ontzettend snel is, maar throttled net als de concurrenten, en nog steeds een grote leiding heeft qua prestaties?
Is dat jouw suggestie? Dat lijkt mij een rare om in een artikel te zetten. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om de inhoud van een artikel aan te passen. Daar worden anderen voor betaald. Maar ik mag er natuurlijk wel een mening over hebben.

Mijn punt is dat nuance soms niet moet ontbreken, hoe je 't ook neer wilt pennen zal mij een zorg zijn, maar er zijn manieren om een alinea wat subtieler vorm te geven.
RobertPeterson @fapkonijntje29 augustus 2022 01:01
Nou je noemt iets kortzichtig en zonder diepgang. Wat bedoel je daar wel mee dan? Wat had Tweakers in dit artikel moeten vermelden?

Dan kom ik alleen op de zin:
Kort na de release van de Exynos 2200 werd duidelijk dat de geïntegreerde gpu beter presteerde dan de Snapdragon 888, maar wel nog steeds achterloopt op de prestaties van de gpu van de A15-soc van Apple
Dat is echt de enige zin waarin de soc van Apple wordt benoemd. Ik zie dan gewoon niet in wat jouw bron vermelding hieraan toe zou voegen?
lilmonkey @fapkonijntje26 augustus 2022 20:11
Dit soort kortzichtige statements zijn leuk als ze op nu.nl staan, maar van een artikel op Tweakers mag je wel wat meer diepgang verwachten lijkt mij.
Is tegenwoordig hetzelfde toch? ;)
lilmonkey @sebasmac26 augustus 2022 20:32
Ik bedoelde dus dat de Tweakers-redactie ook actief is op nu.nl omdat ze nu beide onderdeel zijn van DPG maar heb het denk ik niet handig verwoord.
fapkonijntje @lilmonkey26 augustus 2022 21:09
Ergens vind ik dat wel een vooruitgang, die tech afdeling bij nu.nl was bijna net zo droevig als Bright.
fapkonijntje 27 augustus 2022 00:03
Begin juli maakte analist Ming-Chi Kuo immers bekend dat die toestellen enkel op Qualcomm-soc’s zullen draaien. De Exynos 2300 die door Samsung zou worden ontwikkeld, zou mogelijks niet met de Snapdragon-equivalent kunnen concurreren.
Oef. Het was een gerucht en niet een bekendmaking. Analisten maken geen Samsung informatie bekend. Er staat ook duidelijk in het gelinkte artikel Gerucht:. We hebben dus gewoon een gerucht dat mogelijk er geen Exynos 2300 in de S23 komt. Niet een bevestiging of bekendmaking.

Daarnaast vermoed ik dat je met concurreren doelt op alleen de performance, want concurrentie kan op veel vlakken plaatsvinden. Misschien is 'ie wel goedkoper, zuiniger, slimmer, bevat 'ie meer unieke features, verzin 't maar. De conclusie dat 'ie mogelijk niet kan concurreren is een beetje erg kort door de bocht. Een paar jaar terug had je een Kirin SoC die met 'AI' cores kwam, het Apple aanbod en dat van Qualcomm was sneller, maar de Kirin was zuiniger en kon dingen met de camera en het indexeren en leren begrijpen van foto's op een manier die Apple en Qualcomm twee generaties later pas deden. Waren toen bijzonder nuttige features. Daarom namen de andere grote namen het ook over.

Ik snap dat de niet concurreren conclusie ook getrokken werd in het gelinkte artikel, maar dat soort dingen gewoon blind blijven kopiëren getuigd van weinig inzicht en dus ook weinig meerwaarde.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 28 juli 2024 23:03]

Tosti55 27 augustus 2022 00:31
Denk dat we over 10 jaar hardware in onze mobiels hebben waarmee we makkelijk crysis zouden kunnen draaien 8)7
TallyO @Tosti5527 augustus 2022 09:54
Daar hoef je geen 10jaar voor te wachten: de Snapdragon 888 kan het al.

https://youtu.be/vZdFXbFK-lg
Roel1966 27 augustus 2022 23:29
Ik vind het niet verkeerd wanneer fabrikanten gaan samenwerken en misschien daardoor een goed product voor ons als consumenten op de markt kunnen zetten. Die hele concurrentiestrijd onderling zet niet echt zoden aan de dijk en het alleen maar voor ons als consumenten nog moeilijker word. Moeilijker in het maken van een goede keuze en vooral ook de prijs/kwaliteitsverhoudingen.

Wanneer ik b.v. naar smartphones kijk dan ligt de nadruk tegenwoordig vooral op veel pixels, hoge refreshrates, snelle chipsets etc..... Eerlijk gezegd niet echt iets vernieuwends en vooral ook niet echt iets wat voor ons als consument nu een bepaald toestel apart maakt. Ik zou op dit moment niet meer weten welk toestel nu een feature heeft die op geen enkel ander toestel te vinden is. Ja, de een heeft een betere camera, de ander misschien beter scherm, maar dat zijn naar mijn mening geen echte vernieuwingen.

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