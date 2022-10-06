Samsung wil nandgeheugen met 'meer dan duizend lagen' produceren tegen 2030

Samsung wil tegen 2030 nandgeheugen met meer dan duizend lagen kunnen produceren. Hierdoor moet het in theorie mogelijk worden om betaalbaardere ssd’s met grotere capaciteiten te leveren. In 2024 begint het bedrijf massaproductie met zijn negende generatie nandgeheugen.

Samsung claimt tijdens zijn Tech Day 2022-evenement dat het tegen 2030 mogelijk moet worden om nandgeheugen met 'meer dan duizend lagen' te produceren, die gebruikt kunnen worden in ssd's. De fabrikant deelt verder nog geen technische details over dit nandgeheugen.

Het bedrijf schrijft wel dat het 'de behoefte aan sneller geheugen met een hogere capaciteit' blijft stimuleren door de overgang naar qlc-nand te versnellen. Met qlc-nand kunnen maximaal vier bits per cel worden opgeslagen, ten opzichte van bijvoorbeeld tlc-nand, dat ruimte biedt voor drie bits per cel. Dat maakt een hogere geheugendichtheid mogelijk, maar gaat ten koste van snelheid. Qlc-nand slijt bovendien sneller dan nandgeheugen met minder bits per cel.

Het is voor het eerst dat een fabrikant nandgeheugen met duizend lagen in het vooruitzicht stelt. De roadmap van geheugenfabrikant Micron loopt tot 500 lagen en Sk Hynix sprak in 2019 over nandgeheugen met 800 lagen tegen 2030. In theorie betekent het verhogen van het aantal lagen dat fabrikanten meer geheugen uit een wafer kunnen halen. Daardoor dalen de kosten en kunnen gebruikers in de toekomst goedkopere en snellere ssd's met meer opslagruimte verwachten.

Sk Hynix en Micron maakten eerder al bekend te werken aan geheugenchips met respectievelijk 238 en 232 lagen. Samsung bracht eerder dit jaar al zijn achtste generatie 3D-V-nandgeheugen uit, ook met ruim 200 geheugenlagen. Daarmee kon het bedrijf een geheugendichtheid van 512Gbit per chip leveren. De techgigant maakt tijdens zijn evenement ook bekend dat het bedrijf later dit jaar met tlc-nandchips van 1Tbit komt. Het bedrijf maakt ook bekend dat massaproductie van Samsungs negende generatie 3D-V-nand in 2024 begint, maar het bedrijf deelt nog geen concrete details over dat geheugentype.