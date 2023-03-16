Samsung gaat chipproductiecampus van 214 miljard euro bouwen in Zuid-Korea

Samsung gaat in de komende twee decennia werken aan een nieuwe chipproductielocatie in Zuid-Korea. Het bedrijf gaat daar in totaal 300 biljoen won in steken, omgerekend ongeveer 214 miljard euro. De plannen zijn onderdeel van investeringsplannen van de Zuid-Koreaanse private sector.

Samsung gaat de investeringen in zijn nieuwe productielocatie in de komende jaren tot aan 2042 doen, meldt onder meer CNBC. De campus komt net buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul te staan en zal op termijn bestaan uit vijf verschillende chipfabrieken. Wat voor chips er precies geproduceerd gaan worden, is nog niet vermeld.

Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Industrie moet de campus verder tot 150 fabrikanten van materialen, onderdelen en apparatuur aantrekken, naast fabless chipontwerpers en organisaties die onderzoek doen naar halfgeleiders. Het doel is volgens de regering om een 'halfgeleidermegacluster' te bouwen door verschillende onderdelen van de chiptoeleveringsketen met elkaar te verbinden, van ontwerp tot productie.

De plannen zijn een onderdeel van investeringsplannen van de Zuid-Koreaanse private sector op het gebied van chips, displays, accu's en andere techmarkten. Bedrijven gaan daarin gezamenlijk tot 395 miljard euro investeren tot aan 2026. De overheid van dat land gaat belastingvoordelen en andere steun uitbreiden om dat te ondersteunen. In januari hoogde Zuid-Korea de belastingaftrek voor chipinvesteringen al op van 8 naar 15 procent.

De regering van Zuid-Korea noemt de nieuwe locatie van Samsung de 'grootste chipproductiebasis ter wereld'. De plannen volgen op chipwetten van verschillende andere regio's. De VS en Europa investeren beide in hun chipsectoren en trekken daarvoor miljardensubsidies uit. Ook Taiwan biedt belastingvoordelen aan chipmakers.