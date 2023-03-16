Samsung gaat chipproductiecampus van 214 miljard euro bouwen in Zuid-Korea

Samsung gaat in de komende twee decennia werken aan een nieuwe chipproductielocatie in Zuid-Korea. Het bedrijf gaat daar in totaal 300 biljoen won in steken, omgerekend ongeveer 214 miljard euro. De plannen zijn onderdeel van investeringsplannen van de Zuid-Koreaanse private sector.

Samsung gaat de investeringen in zijn nieuwe productielocatie in de komende jaren tot aan 2042 doen, meldt onder meer CNBC. De campus komt net buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul te staan en zal op termijn bestaan uit vijf verschillende chipfabrieken. Wat voor chips er precies geproduceerd gaan worden, is nog niet vermeld.

Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Industrie moet de campus verder tot 150 fabrikanten van materialen, onderdelen en apparatuur aantrekken, naast fabless chipontwerpers en organisaties die onderzoek doen naar halfgeleiders. Het doel is volgens de regering om een 'halfgeleidermegacluster' te bouwen door verschillende onderdelen van de chiptoeleveringsketen met elkaar te verbinden, van ontwerp tot productie.

De plannen zijn een onderdeel van investeringsplannen van de Zuid-Koreaanse private sector op het gebied van chips, displays, accu's en andere techmarkten. Bedrijven gaan daarin gezamenlijk tot 395 miljard euro investeren tot aan 2026. De overheid van dat land gaat belastingvoordelen en andere steun uitbreiden om dat te ondersteunen. In januari hoogde Zuid-Korea de belastingaftrek voor chipinvesteringen al op van 8 naar 15 procent.

De regering van Zuid-Korea noemt de nieuwe locatie van Samsung de 'grootste chipproductiebasis ter wereld'. De plannen volgen op chipwetten van verschillende andere regio's. De VS en Europa investeren beide in hun chipsectoren en trekken daarvoor miljardensubsidies uit. Ook Taiwan biedt belastingvoordelen aan chipmakers.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-03-2023 11:52 29

16-03-2023 • 11:52

29

Lees meer

Topman Samsung Electronics is op 63-jarige leeftijd overleden aan hartstilstand
Topman Samsung Electronics is op 63-jarige leeftijd overleden aan hartstilstand Nieuws van 25 maart 2025
Samsung wil foundry niet verkopen, maar verder uitbreiden
Samsung wil foundry niet verkopen, maar verder uitbreiden Nieuws van 7 oktober 2024
WSJ: Samsung verdubbelt investering in chipfabrieken Texas naar 40 miljard euro
WSJ: Samsung verdubbelt investering in chipfabrieken Texas naar 40 miljard euro Nieuws van 5 april 2024
Productie halfgeleiders buiten China en Korea nam in 2022 toe
Productie halfgeleiders buiten China en Korea nam in 2022 toe Nieuws van 13 april 2023
Reuters: Onderhandelingen Duitse TSMC-chipfabriek zijn in vergevorderd stadium
Reuters: Onderhandelingen Duitse TSMC-chipfabriek zijn in vergevorderd stadium Nieuws van 16 maart 2023
Taiwan neemt eigen Chips Act aan met belastingvoordelen voor chipfabrikanten
Taiwan neemt eigen Chips Act aan met belastingvoordelen voor chipfabrikanten Nieuws van 9 januari 2023
EU-lidstaten bereiken akkoord over Chips Act met miljardensteun voor chipsector
EU-lidstaten bereiken akkoord over Chips Act met miljardensteun voor chipsector Nieuws van 25 november 2022
Samsung wil nandgeheugen met 'meer dan duizend lagen' produceren tegen 2030
Samsung wil nandgeheugen met 'meer dan duizend lagen' produceren tegen 2030 Nieuws van 6 oktober 2022
Samsung wil in 2027 chips produceren op 1,4nm
Samsung wil in 2027 chips produceren op 1,4nm Nieuws van 4 oktober 2022
President VS ondertekent wet die miljardensubsidie voor chipsector vrijmaakt
President VS ondertekent wet die miljardensubsidie voor chipsector vrijmaakt Nieuws van 10 augustus 2022
Samsung: eerste 3nm-chips kunnen tot 45 procent zuiniger zijn dan 5nm-versies
Samsung: eerste 3nm-chips kunnen tot 45 procent zuiniger zijn dan 5nm-versies Nieuws van 30 juni 2022
Samsung gaat chipfabriek van 17 miljard dollar bouwen in Texas
Samsung gaat chipfabriek van 17 miljard dollar bouwen in Texas Nieuws van 24 november 2021
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Samsung Chipproductie Halfgeleiders Zuid-Korea

Reacties (29)

-Moderatie-faq
29
29
10
2
0
14
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
3dfx 16 maart 2023 12:10
69-urige werkweek wordt waarschijnlijk tóch geen werkelijkheid in Zuid-Korea.
Bedrijven in Zuid-Korea hadden geklaagd dat de huidige werkweek van 52 uur het halen van deadlines moeilijk maakte.
Daarop kwam de regering met een plan om de werkweek met zeventien uur te verlengen.
Bijzonder dat ze in dat land willen uitbreiden, met al die luie mensen die geen 69 uur per week wensen te werken 8)7 Maar goed, het plan voor de uitbreiding van de werkweek is nog niet definitief van de baan, er is nog hoop voor de bedrijven!

[Reactie gewijzigd door 3dfx op 22 juli 2024 16:53]

KoffieAnanas @3dfx16 maart 2023 12:39
Uit ervaring weet ik dat in de praktijk een werkweek van 69 uur in Korea meestal wel gehaald wordt. Het lijkt me eerder het formaliseren wat in de praktijk al gebeurd.
johanneslol @KoffieAnanas16 maart 2023 14:30
Precies dit ja.. het enige verschil zou zijn dat het nu legaal is. Ik Ben zelf op dit moment In zuid Korea. Je ziet mensen gewoon letterlijk omvallen in de metro van moeheid.
Bulls @3dfx16 maart 2023 13:30
Ja kom op beetje hart voor de zaak zeg. 80 uur per week moet kunnen, bedje op zolder en niet zeuren :X |:(
Alxndr @3dfx17 maart 2023 11:07
Dat dus, ik snap wel dat ze dat liever hebben dan die luie Europeanen met werkweken van max 40 uur.

Maar het is toch niet voor te stellen, bijna 70 uur per week, iedere week. Maar hoeveel dagen werken ze dan gemiddeld? 6 neem ik aan, of maken ze dagen van 13+ uur?
darkshadw 16 maart 2023 11:58
Ik las laatst dat Nederland machines maakt die chips maken. Is dit nog steeds van toepassingen voor dit soort projecten? Komen hier machines in die in Nederland zijn gemaakt?
Sloty @darkshadw16 maart 2023 12:02
Ja, ASML en ASMI machines zullen er zeker naartoe gaan. Maar dit zijn machines voor enkele stapjes in het proces om van wafer naar "chip" gaan.
darkshadw @Sloty16 maart 2023 12:07
Oh, dus het is niet een soort AIO waar je een wafer in legt en er chips uit komen zeg maar.. Vindt deze machines zo interessant! Vraag me af hoe het hiervoor werd geproduceerd.
willemdemoor Redacteur @darkshadw16 maart 2023 12:16
Ik heb een hele tijd geleden een beetje beschreven hoe chips gemaakt worden.
Inmiddels nog complexer en meer stappen, maar geeft een indruk.
Wil je meer lezen, kun je ook naar bv wikipedia kijken en als je liever video hebt, kun je vijf minuten naar youtube kijken :)
darkshadw @willemdemoor16 maart 2023 13:40
Woah, thanks! Ik ga dit zeker even doorlezen!
watercoolertje
@darkshadw16 maart 2023 12:20
Lithography (waar ASML de machines dus voor maakt) is 1 van de 6 stappen om een chip te produceren:
https://www.asml.com/en/n...nufacturing-process-steps

Met die stap zijn het dus nog helemaal geen chips.
KoffieAnanas @watercoolertje16 maart 2023 12:42
Een wafer gaat eerst door grofweg 150 tot 200 machines heen, voordat de chips op de wafer zijn gemaakt. Een wafer gaat soms meermaals door dezelfde machine heen, waaronder die van ASML, voor de litho stap.

Daarna moet de wafer nog gesneden worden in de afzonderlijke chips, daarna nog door de bonding en packaging machines heen.
runeazn @watercoolertje16 maart 2023 18:27
Het is wel de duurste stap/ kritische stap. Gaaf dat we zulke dingen kunnen maken zeg
Cybergamer @darkshadw16 maart 2023 12:02
ASML bedoel je? Zal vast wel, zeker gezien de situatie met china op het moment.
Alxndr @darkshadw17 maart 2023 10:54
Nog steeds nogal een understatement, zonder machines van asml loop je 5 tot 10 jaar achter op de nieuwste techniek.
Cyb 16 maart 2023 15:44
Zuid-Korea moet wel mee gaan in het spel (Inflation Reduction Act) dat gestart is door Biden. Biden komt misschien over als een man die te oud is voor zijn functie en misschien niet goed meer functioneert, maar achter de schermen jaagt hij enorme plannen er door heen, waar andere regio's, zoals de EU, Taiwan en Zuid-Korea weer noodgedwongen op moeten reageren. Een land als Zuid-Korea kan het zich ook niet permiteren om een gigant als Samsung (maar liefst 20% bbp van Zuid-Korea) te verliezen. Zelfs de wet wordt er voor aan de kant geschoven.
Hatseflats 16 maart 2023 11:58
Grappig, Taiwan geeft ook belastingvoordelen.

Ja, Taiwan, leuk, maar iedereen wil juist bij jullie weg vanwege een mogelijk dreigende oorlog. Dus stel dat je helemaal geen belasting heft, men blijft nog steeds vertrekken.
watercoolertje
@Hatseflats16 maart 2023 12:08
Wat is er dan precies grappig aan?
Hatseflats @watercoolertje16 maart 2023 16:14
Dat noemt men ironie.
Praetextatus @Hatseflats16 maart 2023 12:29
Wie vertrekt er precies? Samsung en nog meer bedrijven gaan juist heftig investeren zo blijkt.
Iblies @Praetextatus16 maart 2023 15:04
een nieuwe chipproductielocatie in Zuid-Korea
Taiwan is een aflopende zaak alleen en wordt zo vanzelf in de handen van China geduwd. China heeft geen conflict nodig aangezien procentueel een steeds groter deel van de export richting China gaat waarbij China steeds meer begint te eisen dat andere landen ineigen valuta gaan betalen/accepteren en geen dollars meer.


Sun Tzu , art of war.

The wise warrior avoids the battle.

To win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without fighting is the acme of skill.

who wishes to fight must first count the cost

When you surround an army, leave an outlet free. Do not press a desperate foe too hard.

There is no instance of a nation benefitting from prolonged warfare.

The greatest victory is that which requires no battle.
Zuid Korea is tot de tanden toe bewapend, heeft nog steeds een dienstplicht en heeft verder geen historische banden met China.
NielsFL @Iblies16 maart 2023 16:31
Huh. Ben je wel eens in Zuid Korea geweest? Je komt er juist heel veel Chinese historie tegen. Het is echter op geen enkele manier te vergelijken met Taiwan.
Iblies @NielsFL16 maart 2023 17:32
Meer in de zin dat Korea een eigen land is.

Bij Taiwan is dat een stuk complexer.
Cergorach
@Hatseflats16 maart 2023 12:36
Waarom zou Samsung, als Zuid Koreaans bedrijf in Taiwan willen bouwen ipv. in Zuid Korea? Even naast de mogelijke risico's van China vs. Taiwan...
Sando 16 maart 2023 12:32
De EU wil 45 miljard investeren in het naar Europa halen van chipproductie.

Begrijp ik het goed dat Zuid Korea hier 60 miljard (15% van 395 miljard euro) gaat investeren?
SherlockHolmes @Sando16 maart 2023 14:29
Ja, minimaal. Er zullen hoogstwaarschijnlijk nog veel meer voordelen dan enkel de 15% gelden.
Alxndr @Sando17 maart 2023 11:16
Als je een aftrekpost creëeren investeren noemt. Samsung gaat dan minder belasting betalen, maar alle onderaannemers en iedere business die erbij betrokken is betaald natuurlijk dan wel extra belasting.

Dat de eu minder geld apart zet komt de denk doordat we een veel diversere economie hebben met veel andere sectoren ?
tw_gotcha 16 maart 2023 12:38
Voor wie denken dat het alleen een techniek kwestie is: vanochtend in het nieuws, Korea heeft een werkweek van 52 uur en de regering wil dat ophogen naar 69 uur!Maar wegens grote protesten gaat dat misschien niet door.
JonPalle 16 maart 2023 15:13
Dat is nog eens zaken doen. Zo ga je er echt voor.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.