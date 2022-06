Samsung gaat chipfabriek van 17 miljard dollar bouwen in Texas

Samsung Electronics gaat definitief een chipfabriek bouwen in Texas, specifiek in de stad Taylor. Het gaat om een geschatte investering van 17 miljard dollar. Dat is de grootste enkele investering die Samsung tot nu toe heeft gedaan in de VS.

Samsung zegt dat de nieuwe fabriek producten gaat maken voor toepassingen in allerlei gebieden, zoals de mobiele sector, 5G, high-performance computing en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf meldt dat hiermee de productiecapaciteit wordt uitgebreid en dat het hierdoor kan 'bijdragen aan de stabiliteit van de mondiale halfgeleiderleveringsketen'.

Het is de bedoeling dat de fabriek in Taylor vanaf de tweede helft van 2024 operationeel is. De locatie gaat zo'n 5 miljoen vierkante meter beslaan en zal volgens Samsung, samen met de nieuwe productielijn in het Koreaanse Pyeongtaek, een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde chipfabricagecapaciteit. De fabriek moet 2000 hooggekwalificeerde technologiebanen opleveren en duizenden overige banen. Er waren eerder dit jaar al geruchten dat Samsung de bouw van een 3nm-chipfabriek in Texas overwoog.

Voor de bouw van de fabriek keek Samsung naar meerdere locaties in de VS en Zuid-Korea. Het bedrijf kiest nu voor Taylor op basis van meerdere factoren. Een niet onbelangrijke factor die het bedrijf noemt, is de nabijheid van Samsungs al bestaande fabriek in Austin. Die stad ligt op zo'n 25 kilometer van Taylor; dat maakt dat de twee locaties onder meer de benodigde infrastructuur kunnen delen. Een andere factor die waarschijnlijk ook een belangrijke rol heeft gespeeld, zijn belastingvoordelen die Taylor kon bieden.

Deze uitbreiding van de productiecapaciteit van Samsung volgt op een streven van de VS om tot 52 miljard dollar te investeren in de chipproductie in de VS. Een lobbygroep van chipbedrijven riep het Witte Huis eerder al op om miljarden te investeren in de Amerikaanse chipsector. De Europese Commissie wil ook inzetten op chipproductie binnen Europa om de afhankelijkheid van de chipproductie in Azië te verminderen.