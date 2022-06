Thuiswerkverkeer op KPN-netwerk is na coronamaatregelen met kwart toegenomen

KPN zegt dat het thuiswerkverkeer op zijn vaste netwerk na de nieuwe coronamaatregelen met een kwart tot bijna een derde is toegenomen. Wel wordt er nog minder thuisgewerkt in vergelijking met begin dit jaar, toen ook een thuiswerkadvies van kracht was.

Volgens KPN is in de eerste week na de nieuwe maatregelen het thuiswerkverkeer gemiddeld met tussen de 25 en 30 procent gestegen. Dat is in vergelijking met de eerste week van november toen het inmiddels aangescherpte thuiswerkadvies nog niet van kracht was. De provider deelt geen exacte cijfers, maar toont wel een grafiek met het verschil tussen de eerste twee weken van de huidige maand. Omdat het thuiswerkverkeer met ruim een kwart is gestegen, is het aannemelijk dat ook het totale internetverkeer is gestegen, stelt een woordvoerder van KPN tegenover NU.nl. Daar zijn echter geen exacte cijfers over bekend.

"In het eerste weekend na de strengere maatregelen zagen we al een toename van de streamingverkeer in het weekend", zegt Paul Slot, manager infrastructuur bij KPN. "Sinds maandag is de toename van het thuiswerkverkeer duidelijk waarneembaar. Sterker nog, we zien het in de loop van de week ook toenemen. De verwachting is dan ook dat het dataverkeer door thuiswerken ook in de tweede week verder zal stijgen", aldus Slot.

Ook bij Ziggo is sprake van een merkbare stijging van het internetverkeer sinds de coronamaatregelen zijn aangescherpt. Een woordvoerder van de provider vertelt NU.nl dat het downloadverkeer in de afgelopen twee weken met 8 procent is gestegen en het uploadverkeer met 15 procent. Op 14 november, een dag nadat de nieuwe maatregelen van kracht waren, was er bij Ziggo sprake van een dataverbruikrecord op het vaste netwerk, al wil het bedrijf niet precies zeggen hoe hoog dat was.

KPN zegt dat de huidige verkeersniveaus op ongeveer twee derde liggen van de volumes van de eerste week van maart van dit jaar. De provider stelt op basis daarvan dat het erop lijkt dat het thuiswerkadvies minder strikt wordt opgevolgd dan in die periode van maart.

In juni bleek dat het uploadverkeer op KPN's vaste netwerk in twee jaar tijd is verdubbeld. Volgens het bedrijf is dat toe te schrijven aan de coronapandemie, waardoor mensen bijvoorbeeld veel meer videogesprekken zijn gaan voeren.