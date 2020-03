Ziggo stelt gepland onderhoud uit om thuiswerkers te ontlasten

VodafoneZiggo heeft geplande onderhoudswerkzaamheden aan zijn netwerk de komende drie weken opgeschort. De provider komt alleen in actie als er een storing is. Het uitstel van het onderhoud zorgt ervoor dat mensen die thuiswerken daar geen hinder van ondervinden.

Ziggo laat tegenover TotaalTV weten dat het geplande onderhoud met drie weken is opgeschort. De provider zegt het garanderen van de continuïteit en capaciteit van het netwerk nu belangrijker is dan ooit. Werkzaamheden worden voorlopig alleen uitgevoerd als dat echt noodzakelijk is.

Vorige week kregen Ziggo-klanten in sommige regio's een e-mail waarin werd geïnformeerd over onderhoudswerkzaamheden met mogelijk downtime tot gevolg. Volgens TotaalTV ontstond daarover commotie bij klanten omdat de Nederlandse overheid mensen oproept om zoveel mogelijk thuis te werken om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Vrijdag zei VodafoneZiggo nog dat de werkzaamheden volgens plan door zouden gaan, maar daar is de provider dus op teruggekomen. Klanten die een melding hebben ontvangen over werkzaamheden worden geïnformeerd als die nu niet doorgaan. Ziggo is onder andere bezig met het upgraden van zijn landelijke netwerk om 1Gbit/s-abonnementen aan te kunnen bieden.

KPN zei vrijdag tegen TotaalTV 'goed te kijken' of bepaalde werkzaamheden echt noodzakelijk zijn, maar gaf ook aan dat geplande werkzaamheden in principe door gaan. Beide providers zeggen tegen de site een stijging in het dataverkeer te zien, maar dat leidt niet tot problemen.