Ziggo legt uitrol 1Gbit/s-netwerk tijdelijk stil

VodafoneZiggo stopt tijdelijk met de uitrol van docsis 3.1 en daarmee met de komst van het 1Gbit/s-abonnement in nieuwe gebieden. De aangekondigde komst van 1Gbit/s in Rotterdam, op dinsdag 24 maart, gaat niet door.

Zodra er een nieuwe datum bekend is voor de opwaardering van het Ziggo-kabelnetwerk in Rotterdam, zal moederbedrijf VodafoneZiggo die communiceren. Dat belooft Hans den Heijer, woordvoerder van het bedrijf, tegenover TotaalTV. Volgens hem richt VodafoneZiggo zich op 'het voorkomen en verhelpen van storingen en het garanderen van de netwerkcapaciteit, zodat klanten onbezorgd in contact blijven met familie, vrienden en collega’s'.

Ook andere projecten voor de update naar docsis 3.1 liggen tijdelijk stil. Daarmee lijkt het waarschijnlijk dat VodafoneZiggo's doel om dit jaar aan meer dan de helft van zijn 7,2 miljoen aansluitingen 1Gbit/s te kunnen aanbieden, niet haalbaar is. Halverwege maart maakte VodafoneZiggo al bekend dat het gepland onderhoud tijdelijk stopzette en alleen de noodzakelijke werkzaamheden uit ging voeren om downtime voor thuiswerkers te voorkomen.