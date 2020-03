Samsung sluit Indiase smartphonefabriek twee dagen

Samsung en LG hebben op last van de Indiase overheid fabrieken in het land twee dagen gesloten om de risico's met betrekking tot het coronavirus in te dammen. Het gaat om Samsungs grootste smartphonefabriek.

Samsung sluit zijn fabriek in Noida in India van 23 tot 25 maart. Het gaat om Samsungs grootste fabriek wereldwijd; het bedrijf heeft die fabriek in 2018 geopend en produceert er 120 miljoen smartphones per jaar. Het bedrijf meldt tegen ZDNet er hard aan te werken om te voorkomen dat de tijdelijke sluiting tot leveringsproblemen leidt. Samsung heeft meer dan zeventigduizend medewerkers in India.

Ook LG sluit een fabriek in Noida en ook een in Pune. LG maakt verschillende apparaten in de fabrieken. De Indiase overheid heeft de tijdelijke sluiting gelast om de impact van het nieuwe coronavirus te beperken.

Eerder in maart moest Samsung tijdelijk zijn fabriek in Gumi in thuisland Zuid-Korea kort sluiten nadat medewerkers met het virus besmet bleken. Na twee dagen kon toen de productie van onder andere de Galaxy Z Flip hervat worden.