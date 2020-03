Samsung-gebruikers starten petitie tegen gebruik Exynos in plaats van Snapdragon

Samsung-gebruikers zijn een petitie begonnen om de smartphonefabrikant ertoe te bewegen niet meer zijn eigen Exynos-processors te gebruiken, maar net als in de VS Snapdragon-socs in te bouwen. Volgens de initiatiefnemers presteren de Snapdragons beter.

Volgens de opstellers van de petitie op Change.org zijn de smartphones met de Exynos-soc trager, hebben ze een kortere accuduur, zijn de camerasensoren inferieur, en hebben ze last van oververhitting en throttling. Ze verwijzen naar hun eigen ervaringen en naar niet nader genoemde bronnen online. De petitie is op het moment van schrijven meer dan zestienduizend keer ondertekend.

De petitie stelt dat Samsung op zijn minst transparant moet zijn over de verschillen. Ook stellen de opstellers voor dat ze minder hoeven te betalen dan Amerikanen vanwege de lagere prestaties. Nu betalen gebruikers in sommige regio's volgens hen zelfs meer dan Amerikanen.

In de Verenigde Staten rust Samsung de Galaxy S20 bijvoorbeeld uit met de Snapdragon 865. Die chip heeft vier Arm Cortex A77-cores en vier Cortex A55-rekenkernen. De S20 verschijnt in Europa en Azië met de Exynos 990, met twee door Samsung ontworpen M5-cores, twee Arm A76-cores en vier A55-kernen. Volgens Arm zelf presteert A77 singethreaded twintig procent beter dan de A76.

De precieze verschillen in prestaties moeten bij komende uitgebreide benchmarks duidelijk worden. Daarbij zal het voornamelijk afhangen van de prestaties van de M5-cores, die Samsung voor het zware rekenwerk inzet. Wel lijkt het er volgens Android Authority op dat de Adreno 650-gpu van de Snapdragon 865 hogere prestaties biedt dan de Mali-G77 MP11 van de Exynos 990.