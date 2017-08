Rechtbank veroordeelt Samsung-topman tot vijf jaar cel voor omkoping

Een rechtbank in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul heeft Samsung-topman Lee Jae-yong veroordeeld tot vijf jaar cel voor omkoping. Lee, de vermoedelijke volgende algemeen directeur van het elektronicaconcern, gaat in beroep tegen het vonnis.

De advocaten van Lee zeiden gelijk na het uitspreken van het vonnis dat ze de straf bij een hogere rechter zouden aanvechten, schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Het is onbekend wanneer dat hoger beroep zal plaatsvinden.

De rechtbank acht Lee schuldig aan omkoping. Via dubieuze stichtingen en stromannen zou de topman omgerekend 34 miljoen euro smeergeld hebben betaald aan de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Dat zou zijn gebeurd in ruil voor steun bij zakendeals. Lee is de kleinzoon van de oprichter van Samsung. Zijn vader, Lee Kun Hee, staat officieel aan het hoofd van Samsung, maar ligt sinds 2014 in het ziekenhuis, waardoor de nu veroordeelde topman sinds drie jaar eigenlijk het bedrijf leidt.

Het is onbekend hoe het verder zal gaan aan de top bij het elektronicaconcern, maar bij andere Zuid-Koreaanse bedrijven staan ook mensen die veroordeeld zijn geweest aan de top en vanwege de familieband met de huidige algemeen directeur blijft het bedrijf Lee vermoedelijk zien als beoogd opvolger. Behalve Lee veroordeelde de rechtbank vier andere Samsung-medewerkers in dezelfde zaak. Twee daarvan moeten vier jaar naar de gevangenis, twee andere kregen een voorwaardelijke straf.