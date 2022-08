Voor omkoping veroordeelde oud-Samsung-topman krijgt gratie en mag weer werken

De voormalige Samsung-president Lee Jae-yong heeft gratie gekregen van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. De zakenman was veroordeeld voor omkoping en had in het kader daarvan nog een arbeidsverbod. De motivatie voor de gratie is om de economie te stimuleren.

Onder andere Reuters schrijft dat die motivatie is gegeven in een verklaring van het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie. De Zuid-Koreaanse overheid wil met de gratie de noodlijdende economie stimuleren: "Omdat het dringend nodig is om de nationale economische crisis te boven te komen, hebben we gratie verleend aan zorgvuldig gekozen economische leiders die de nationale groeimotor leiden door middel van actieve investeringen in technologie en het scheppen van banen", zo sprak de minister van Justitie Han. Een andere zakenman, Shin Dong-bin, krijgt ook gratie. Ook hij was veroordeeld voor omkoping en had een gevangenisstraf van 2,5 jaar gekregen.

In een reactie bood de oud-Samsung-topman zijn excuses aan en beloofde hij 'opnieuw te beginnen' en 'beter zijn best te gaan doen om iets terug te geven aan de samenleving en samen te groeien', schrijft Bloomberg.

Of Lee dan ook daadwerkelijk terugkeert naar Samsung, is niet zeker. Analisten waar Reuters mee sprak, verwachten in ieder geval van wel. Ook anonieme bronnen van het persbureau stellen dat grote beslissingen bij Samsung volgens die insiders 'alleen door Lee gemaakt moeten worden'. Samsung is in ieder geval momenteel financieel niet in topconditie.

Lee was zonder dat hij voor Samsung werkt alweer actief in de sector. Zo zou hij aanwezig geweest zijn bij een tour van Samsungs chipfabrieken, waar Joe Biden en president Yoon een rondleiding kregen. Ook zou hij gesprekken hebben gevoerd met ASML-ceo Peter Wennink, over de ingebruikname van 'high-end uitrusting met een sleutelrol'.

De rechtbank achtte Lee in 2017 schuldig aan omkoping. Via dubieuze stichtingen en stromannen zou de topman omgerekend 34 miljoen euro smeergeld hebben betaald aan de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Dat zou zijn gebeurd in ruil voor steun bij zakendeals.