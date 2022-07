Samsung verwacht meer winst ondanks tegenvallende smartphonemarkt

Het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern Samsung verwacht meer omzet en winst te hebben gemaakt. Dat is ondanks dat het niet goed gaat op de smartphonemarkt, een van de productcategorieën die het belangrijkste is voor het bedrijf.

De omzet is volgens de verwachting voor de kwartaalcijfers gestegen met ongeveer 20 procent en de winst met ongeveer 12 procent. De omzet komt uit op bijna 78 triljoen Koreaanse won, omgerekend ongeveer 59 miljard euro. De winst komt uit op omgerekend ongeveer 11 miljard euro. Samsung geeft zelf geen uitsplitsing of oorzaken voor de stijging. Dat komt pas met de presentatie van de kwartaalcijfers over enige tijd.

Volgens Bloomberg komt het vooral door de hogere vraag naar serverchips van de fabrikant. De smartphoneleveringen liepen volgens het financieel persbureau juist wat terug, mede door de gestegen inflatie. Samsung noemt zelf al jaren geen cijfers meer over zijn smartphoneleveringen. Wel daalden de prijzen van midrange-smartphones van de fabrikant in de Pricewatch sneller dan voorgaande jaren.

De winst is de hoogste in de afgelopen vier jaar. Het is onbekend of Samsung die groei in de komende kwartalen zal vasthouden. Volgende maand presenteert het bedrijf naar verwachting zijn nieuwe vouwbare smartphones. Door de relatief hoge verkoopprijs en de stijgende vraag naar vouwbare smartphones profiteert het bedrijf daar vermoedelijk van in het komende kwartaal.