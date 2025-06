Samsung gokt op Calm Technology om winst smartphonedivisie op peil te houden

Samsung wil volgend jaar met 'multi-device'-ervaringen via SmartThings consumenten overtuigen de eigen producten te kopen en zo de winst van de mobiele divisie op peil te houden. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers. Het gaat daarbij om iets dat Samsung aanduidt als Calm Technology.

Calm is een techniek die de Zuid-Koreaanse fabrikant komende tijd gaat testen in het thuisland en waarbij de smartphone via SmartThings dient als hub voor andere apparaten en de set-up van die apparaten, zoals oordopjes, beveiligingscamera's en tv's, op de achtergrond afhandelt. Samsung introduceerde dat eerder deze maand op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie. Het werkt mede op basis van smarthomestandaard Matter.

Die technologie gaat nu een belangrijke rol spelen om consumenten te overtuigen Samsung-producten te blijven kopen, zegt het bedrijf. Samen met meer inzetten op 'ecosysteem-apparaten' zoals smartwatches en oordopjes moet dat tot goede resultaten leiden. "Met deze initiatieven moet de omzet in 2023 groeien en winstgevendheid veiligstellen."

Daarnaast wil het volgend jaar de verkopen van zijn Galaxy S-lijn en vouwbare smartphones opschroeven, zodat er meer omzet binnenkomt. De fabrikant claimt dat de Galaxy S22, en Galaxy Z-telefoons het beter hebben gedaan dan hun respectievelijke voorgangers.

Op het gebied van televisies gaat Samsung zich richten op de verkoop van grote tv's en Neo QLED-tv's rond Black Friday en het WK voetbal voor mannen in november. Ook moeten er meer modellen komen met QD-oledschermen. Samsung had een recordomzet van 76,8 biljoen Koreaanse won, omgerekend is dat ongeveer 53,8 miljard euro. De operationele winst daalde met 23 procent naar omgerekend 7,6 miljard euro.