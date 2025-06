Phil Spencer: introductie Xbox-streamingstick zal nog jaren duren

Xbox-topman Phil Spencer heeft tijdens een technologieconferentie van de Wall Street Journal gezegd dat de Xbox Cloud Gaming-streamingstick nog niet te koop zal zijn in de nabije toekomst. Volgens Spencer komt het apparaat uiteindelijk wel uit, maar zal dat nog enkele jaren duren.

Tijdens de Tech Live 2022-conferentie van de Wall Street Journal is aan Spencer gevraagd hoe het zit met de ontwikkeling van de streamingstick van Microsoft. Dat blijkt uit verslaggeving van The Verge-journalist Tom Warren op Twitter. Er werd Spencer ook gevraagd of dit apparaat ook het einde zal betekenen voor de Xbox-consoles.

Spencer zei daarop dat de streamingstick uiteindelijk wel op de markt zal komen, alleen zijn we volgens de man nog 'jaren verwijderd' van dat moment. Daarna verwees Spencer naar zijn twee Xbox-consoles, de Xbox Series S en Xbox Series X, die op verschillende prijspunten te koop zijn. Volgens Spencer moet de streamingstick vooral een eenvoudige manier worden voor klanten om games te kunnen streamen via de cloud. Het wordt volgens de man voor Microsoft ook erg belangrijk om mensen in de toekomst keuze te geven waar ze games zullen kunnen spelen.

De geruchten over een Xbox-streamingstick gaan al enkele jaren mee en zijn onlangs bevestigd. Eind 2020 bracht Xbox-topman Phil Spencer de stick voor het eerst ter sprake en begin dit jaar kwamen er via Venturebeat nog meer details naar buiten. Begin oktober was er voor het eerst een prototype van het apparaat te zien op een foto die Spencer deelde via Twitter.