Android-apps op Windows krijgen op termijn ondersteuning voor vpn's en IPv6

Microsoft geeft Windows Subsystem voor Android, waardoor gebruikers Android-apps op Windows kunnen draaien, ondersteuning voor vpn-verbindingen en verbindingen via IPv6. Dat is onderdeel van de nieuwste update voor Insiders in de Verenigde Staten.

VPN- en IPv6-ondersteuning zijn onderdeel van Advanced Networking voor het subsysteem, zegt Microsoft. Android-apps die draaien onder Windows krijgen daarmee toegang tot meer mogelijkheden voor netwerken, waaronder dus beide opties. Op ARM-computers komt er ook de mogelijkheid bij om lokale apparaten via het netwerk te vinden.

Om dat mogelijk te maken is het Instellingen-menu van het Subsystem for Android aangepakt. De wijzigingen zitten in de July-update voor het subsysteem voor Insiders in de Verenigde Staten. Daarmee is de beschikbaarheid van de opties nog beperkt. Het is nog onbekend wanneer de functies beschikbaar komen buiten de VS en voor gebruikers die niet in het Insiders-programma zitten.