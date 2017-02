Door Joris Jansen, dinsdag 28 februari 2017 14:53, 12 reacties • Feedback

Een Zuid-Koreaanse aanklager is van plan Samsung-topman Jay Lee aan te klagen voor onder meer omkoping, verduistering en meineed. Lee staat samen met nog vier andere leidinggevenden van Samsung terecht.

Een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse Openbaar Ministerie heeft laten weten dat Samsung direct gelinkt wordt aan het corruptieschandaal. Via dubieuze stichtingen en stromannen zou de topman omgerekend 34 miljoen euro smeergeld hebben betaald aan de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. De aanklacht beschrijft volgens de woordvoerder tot in detail de privégesprekken tussen Lee en Park. Samsung heeft de aantijgingen ontkend.

Als de Zuid-Koreaanse aanklager Lee deze misdrijven daadwerkelijk ten laste legt, zou de rechtszaak ongeveer achttien maanden kunnen duren. Dit zou ook de benoeming van de nieuwe baas van Samsung aanzienlijk kunnen vertragen. Dat meldt Bloomberg.

Twee weken geleden hadden de Zuid-Koreaanse autoriteiten Jay Lee al formeel gearresteerd. Daartoe had de regionale rechtbank in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul voor de 48-jarige Lee een arrestatiebevel uitgevaardigd. De arrestatie vond plaats omdat het vermoeden bestond dat hij bewijs zou vernietigen.

De topman, die gold als de volgende algemeen directeur van de elektronicafabrikant, wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in een omkoopschandaal waarin ook de voormalige president Park betrokken is. Justitie verdenkt Lee ervan dat hij geld heeft gegeven aan het bedrijf van een vriend van de Zuid-Koreaanse president Park. In ruil daarvoor zou de president hem hebben gesteund om in de toekomst algemeen directeur te worden. Park is onderwerp van een afzettingsprocedure; het moet nog duidelijk worden of zij ook daadwerkelijk wordt afgezet door het parlement. Sinds vorig jaar is de premier Hwang Kyo-ahn de waarnemend president van Zuid-Korea.

Lee is de kleinzoon van de oprichter van Samsung. Zijn vader, Lee Kun Hee, staat officieel aan het hoofd van Samsung, maar hij ligt sinds 2014 in het ziekenhuis.