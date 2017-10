Directeur Samsung Electronics vertrekt vanwege 'ongekende crisis'

De directeur van Samsung Electronics stapt op vanwege de 'ongekende crisis' binnen het concern. Vermoedelijk doelt hij daarmee op dat de vermeend opvolger van de directeur van het hele Zuid-Koreaanse concern vastzit vanwege corruptie.

Directeur Oh-Hyon Kwon zegt in een bericht op de site van Samsung dat het bedrijf toe is aan nieuwe leiders. "Ik geloof dat de tijd gekomen is voor het bedrijf om opnieuw te beginnen, met een nieuwe spirit en jong leiderschap om beter te reageren op uitdagingen van de snel veranderende it-industrie."

Een Zuid-Koreaanse rechter veroordeelde de beoogd opvolger van de directeur van het hele concern, waar Samsung Electronics onderdeel van is, tot vijf jaar cel. De rechtbank acht Lee schuldig aan omkoping. Via dubieuze stichtingen en stromannen zou de topman omgerekend 34 miljoen euro smeergeld hebben betaald aan de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Dat zou zijn gebeurd in ruil voor steun bij zakendeals. Lee is de kleinzoon van de oprichter van Samsung. Zijn vader, Lee Kun Hee, staat officieel aan het hoofd van Samsung, maar ligt sinds 2014 in het ziekenhuis, waardoor de nu veroordeelde topman sinds drie jaar eigenlijk het bedrijf leidt.

Kwon, die nu opstapt, is behalve directeur van Samsung Electronics ook topman van de schermdivisie van Samsung en stond hij ook aan de top van de componententak van het Zuid-Koreaanse concern. Het is onbekend wie hem zal moeten opvolgen. Hoewel Samsung intern dus onrustig lijkt, draait het wel de grootste winsten uit de eigen geschiedenis. Het bedrijf maakte bekend voor het tweede kwartaal op rij een recordkwartaal te verwachten.