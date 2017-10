Samsung: chipafdeling zorgde voor hoge kwartaalwinst

Samsung heeft de cijfers voor zijn derde kwartaal bekendgemaakt. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant kwam zijn groeiende winst en omzet voort uit zijn chipafdeling. Het bedrijf verkocht daarnaast meer oledpanelen, maar boekte minder winst op dat onderdeel.

Samsung meldt dat zijn nettowinst in het derde kwartaal neerkwam op 11,2 biljoen won, wat omgerekend ongeveer 8,5 miljard euro is. De totaalomzet bereikte 62 biljoen won, oftewel 47,5 miljard, euro, en was daarmee net iets hoger dan het vorige kwartaal waarin een omzet van 61 miljard won werd behaald. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de omzet met bijna 30 procent.

Op een totale operationele winst van 14,53 biljoen won was de halfgeleidertak verantwoordelijk voor een winst van 9,96, wat neerkomt op ongeveer 68 procent. Samsung meldt dat het meer oledpanelen heeft verkocht. Toch daalde de winst van kwartaal op kwartaal doordat het bedrijf investeringen deed in een nieuwe productielijn en door toegenomen concurrentie.

Op het gebied van smartphones meldt Samsung dat de winst en omzet achterbleven omdat het meer goedkope toestellen verkocht. Voor het komende kwartaal wil de fabrikant zich richten op verkopen van de Galaxy Note 8. Vooruitkijkend naar volgend jaar verwacht Samsung dat de groei van de smartphonemarkt herstelt, maar dat er sprake zal zijn van stevige concurrentie en hoge prijzen voor materialen.