Samsung voegt divisies voor mobiele apparaten en consumentenelektronica samen

Samsung Electronics voegt zijn consumentenelektronicatak en de mobiele tak samen. Deze twee divisies vormen samen de nieuwe SET Division en daarvoor komt een nieuwe ceo. Daarnaast komt er een nieuwe ceo voor DS Division, het onderdeel dat chips en componenten maakt.

Samsung Electronics zegt dat Jong-Hee Han is gepromoveerd tot onderdirecteur en ceo en de nieuw gevormde SET Division zal gaan leiden. Hij blijft ook het hoofd van de Visual Display Business, het onderdeel dat televisies maakt. Volgens Samsung is hij een expert op televisiegebied. Reuters meldt dat Han geen ervaring heeft op het vlak van mobile. De site schrijft dat analisten aangeven dat het onduidelijk is wat voor veranderingen Han zal gaan doorvoeren.

Daarnaast licht Samsung een andere benoeming eruit: Kyehyun Kyung wordt ook ceo en zal DS Division gaan leiden, ofwel Device Solutions. Volgens het bedrijf is hij een expert in halfgeleiderontwerp, wat mede wordt gebaseerd op het feit dat hij eerder het hoofd was van Flash Product & Technology Team en deel uitmaakte van het DRAM Design Team. Eerder was Kyung de ceo van Samsung Electro-Mechanics.

In totaal zijn er nog vijf andere hoge benoemingen gedaan. Volgens Samsung Electronics moet dat bijdragen aan toekomstige groei en de concurrentiekracht van het bedrijf verder versterken. Het is de grootste verandering in de structuur sinds ruim drie jaar. Waarschijnlijk zal deze vereenvoudiging van de structuur moeten bijdragen aan een hogere groei van onder meer de halfgeleidertak. Daar investeert het bedrijf flink in, getuige onder meer de recente aankondiging om een chipfabriek van 17 miljard dollar te gaan bouwen in de Verenigde Staten.

Eind oktober 2017 maakte Samsung tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers de benoeming van drie nieuwe ceo's bekend. Dat gebeurde kort nadat toenmalige Samsung Electronics-ceo Oh-Hyon Kwon onverwacht zijn vertrek aankondigde. Daarmee kwamen er drie nieuwe leiders voor drie aparte divisies: de componententak, consumentenelektronica, en mobiel. Dat wordt nu dus teruggebracht tot twee divisies.

De divisie die smartphones maakt, behaalde in het derde kwartaal van dit jaar een omzet van omgerekend 21,3 miljard euro. Dat was het hoogste omzetcijfer van alle divisies, al zat het halfgeleideronderdeel er niet ver achter met een omzet van omgerekend 20 miljard euro. De consumententak behaalde een omzet van omgerekend 10,6 miljard euro in dat kwartaal.