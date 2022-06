Google Pay-app is beschikbaar in Nederland

Google heeft zijn Google Pay-app beschikbaar gemaakt in Nederland. De betaaldienst was al beschikbaar in Nederland, maar het gebruik ging tot nu toe alleen via een implementatie in de eigen app van een aantal banken.

Gebruikers kunnen in de Google Pay-app of via pay.google.com hun bankgegevens invullen en bijvoorbeeld een creditcard of bankpas toevoegen. Dat kan alleen bij een van de banken die de dienst ondersteunen: ABN AMRO, Adyen, Bitpanda, Bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, Viva Wallet, Wise en ZEN.COM. In sommige gevallen kunnen gebruikers hun bankgegevens ook toevoegen in de mobiele app van hun bank, zoals bijvoorbeeld de app van ABN AMRO, bunq, N26 en Revolut.

Google Pay maakt het mogelijkheid om contactloos te betalen in winkels, mits de gebruiker een telefoon met Android 5 of hoger gebruikt. Ook moet er NFC worden ondersteund. Volgens Google gaat ook het afrekenen bij een onlineaankoop nu sneller, omdat op websites de 'Betaal met G Pay'-knop verschijnt.

Sinds november vorig jaar is Google Pay beschikbaar in Nederland. Dat was de implementatie zonder de Google Pay-app, waarbij banken de diensten moesten toevoegen in hun eigen apps. Andere grote banken als ING en Rabobank bieden geen ondersteuning voor Google Pay, maar bij deze banken is contactloos betalen ook gewoon mogelijk met Android-telefoons met NFC.